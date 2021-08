Rett før statsministerduellen mellom Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i Arendal søndag kveld, presenterte TV2 en fersk meningsmåling der Senterpartiet stuper, Høyre stiger og Arbeiderpartiet har en svak nedgang.

Målingen viser dermed at utfallet av valget fortsatt er svært usikkert. TV2 presenterte også en statsministermåling som viser at flest velgere nå ønsker Støre som statsminister, mens Erna Solbergs popularitet er synkende. Nå tror 3 av 4 nordmenn at Støre blir statsminister. Vedum er i realiteten helt ute av statsministerdansen.

[ Taliban overtar Afghanistan - regjeringen skal vurdere sakene til eks-ansatte ]

Også debatten mellom de tre viste at de to reelle kandidatene til å bli Norges nye statsminister heter Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Riktignok har Trygve Slagsvold Vedum klart å løfte distriktspolitikken høyt på den politiske dagsorden, men han strevde med å komme med innspill vi ikke har hørt før.

Erna Solberg har mer gnist enn på lenge

Tidligere i valgkampen har det flere ganger virket som om Erna Solberg har gitt opp, og hun har derfor fremstått med mindre driv enn vi kjenner henne. I duellen mot Støre om formuesskatt, var Erna Solberg mer offensiv enn på lenge, spesielt i resonnementene om hvilke vanlige yrkesgrupper som er rammet av høy formuesskatt, som for eksempel gründere og eiere av bedrifter med stor maskinpark.

Men hun ble tydelig presset på defensiven da hun skulle forsvare om det finnes bevis for at kutt i formuesskatten har en effekt når det gjelder å skape nye arbeidsplasser. Da begynte hun å famle og fremsto lite forberedt. Hun klarte rett og slett ikke å imøtegå ulikhetsangrepet fra Støre i debatten om formuesskatt.

[ Det er sjelden så store forflytninger blant norske velgere som nå ]

Det var også påfallende at Erna Solberg er langt mer komfortabel i debatt med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum enn i debatt mot Støre. Hun virker mer avslappet og tryggere når hun kan argumentere mot Senterpartiet enn mot Arbeiderpartiet.

Støre tydelig og klar om fordeling

Jonas Gahr Støre virker forberedt og til tider intens og var særlig god hver gang han forklarte hvorfor Norge trenger en ny regjering for en bedre fordeling, og hvordan Ap vil bruke pengene for å få dette til.

Erna Solberg ble svar skyldig på hvorfor hun vil lette formuesskatten til en liten gruppe rike. Hans forklaring på hvordan kutt i formuesskatten ikke skaper flere arbeidsplasser, framstår troverdig og god.

[ For klimaet er det likegyldig hvem som blir statsminister - alle kandidatene avviser rådet fra FNs klimapanel ]

En av Støres mulige beste linjer i debatten var denne: «Høyre er besatt av formuesskatten. Argumentene dine faller som dominobrikker, Erna Solberg». Selv om Solberg gjorde alt for å skape et bilde av kaos på rødgrønn side, viste Støre statsmannstakter da han forklarte hvordan han ville få de ulike partiene på venstresiden til å samarbeide.

Han var også svært god da han påpekte Erna Solbergs utfordring om samarbeidsrot på rødgrønn side. Han pekte på at også på borgerlig side er det partier som har ekskludert hverandre i regjeringssamarbeidet.

Vedum taper ved Verdun

I tilfelle noen var i tvil om Trygve Slagsvold Vedum var en outsider til posisjonen som statsminister, ble han av programleder Yvonne Fondenes presentert som en som hun var usikker på i det hele tatt å invitere til debatten. Det var tydelig, ettersom Vedum først fikk komme inn i debatten etter at Støre og Solberg hadde holdt på godt over kvarteret.

Vedum er ikke overraskende på sitt beste når han snakker om lokale forhold, distrikt og nære verdier. Men han var tydelig på defensiven da han ble presset på konkrete reverseringer i spørsmål om antall lensmannskontorer. Han var også god da han fortalte om hvilken skole Sp ønsker, og at flere trenger en praktisk opplæring.

[ Den store, totale fiaskoen ]

Det er verdt å merke seg at Vedum vil ikke garantere en regjering uten SV. Han omgår spørsmålet hver gang det dukker opp, men spørsmålet blir likevel hengende i lufta, og det framstår ikke umulig at Vedum vil slitte i regjering med SV.