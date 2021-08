Støre i toppform, Solberg og Slagsvold Vedum på det jevne

Mandag kveld barket de tre statsministerkandidatene Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum sammen i høstens første statsministerduell, på VGTV på stedet Ingensteds i Oslo.

Valgkampens første statsministerduell ble en god og opplysende debatt rent politisk. Alle de tre gjorde en relativt god debatt og hadde gode argumenter for egen politikk. Rent politisk er dette en debatt det vil være interessant for mange velgere å se.

Jonas var kveldens vinner

Ap-leder og den mest aktuelle statsministerkandidaten på rødgrønn side, Jonas Gahr Støre, gjorde seg suverent best i kveldens debatt. Han var avslappet og hadde gode svar på hvordan han skulle få til samarbeid på rødgrønn side, og hvordan han skulle løse vanskelige spørsmål som regjeringssamarbeid og EØS-uenigheter.

Det er åpenbart at Støre er langt mer selvsikker og i en god flyt i denne valgkampen. Kanskje henter han krefter fra de gode målingene. Men han slipper også å snakke om internt bråk i Ap. Det gjør åpenbart Støre godt å ha et samlet parti i ryggen. Han framsto dessuten svært troverdig i klimaspørsmålet.

Temaet der Støre framsto sterkest var i spørsmålet om sosial utjevning og arbeidslivspolitikk. Han forklarte enkelt og forståelig hvorfor Ap ønsker seg hele og faste stillinger for vanlige folk, og hvorfor Ap er imot midlertidige og små stillinger. Hans forklaring var både bedre og mer gjennomarbeidet enn Solbergs innlegg om arbeidslivspolitikk.

Der Støre framsto svakest var under sekvensen om distriktspolitikk. Der ble han til tider stående litt passiv, mens Vedum og Solberg barket løs på hverandre.

Solberg mer på det jevne

Erna Solberg har de siste årene hatt noen strålende debatter som statsminister og Høyre-leder. Hun falt på ingen måte gjennom mandag kveld, men hun virker ikke lenger like sulten på jobben som tidligere. Kanskje er hun preget av de dårlige målingene. Men det framstod litt som om hun ønsker å stå ut løpet som statsminister.

På et punkt var vi kanskje vitne til en liten ‘Freudian’ slipp fra Solberg. På spørsmål om hvordan hun trodde de rødgrønne kunne håndtere et spørsmål, svarte hun: «Vi får se hva som skjer når de kommer i regjering». Erna var på sitt aller beste da hun fortalte om hvordan regjeringen har håndtert koronapandemien, og da hun fortalte om en ung mann med sosial angst som nå hadde fått seg jobb i en bar. Det framsto både som et ektefølt engasjement for en svak gruppe i samfunnet under pandemien.

Solberg viste stor styrke som debattant ved at hun maktet å parere to politiske motstandere. Hennes svakeste øyeblikk var da hun mente at Støre burde være mindre problemorientert på vegne av alle unge som står uten arbeid.

Frisk Vedum

Trygve Slagsvold Vedum var som vanlig i god debattform, men gjentok mye av det samme som vi har hørt det siste året.

Han angrep Solberg, som vanlig, for en politikk som fører til sentralisering. Politireform og utflytting av arbeidsplasser var blant de viktigste sakene. Til tross for at vi har hørt en del av dette før, var Vedum også i kveld god.

Han var på sitt morsomste da han pekte på at Erna Solberg var «bedre som statsminister enn som samlivsterapeut, fordi det har vært samlivsbrudd to-tre ganger i løpet av denne regjeringen». Han hadde åpenbart tenkt nøye gjennom det han sa om EØS-avatalen, der han sa at Sp er mot EU og vil ha en bedre avtale. Etter det arresterte han Solberg for at hun ikke hadde lyttet til det han sa. Vedum strevde litt da han skulle forklare hvordan Sp skal nå Paris-avatalen, uten økte avgifter på CO2. Han reddet seg delvis inn mot slutten av dette resonnementet ved å peke på at han ønsket å kutte klimautslipp, men at dette skal gjøres på en måte som ikke ramme de svakeste.

Vedum gjord alt i alt en god debatt, og framstår betydelig mer frampå enn Solberg. Dersom han holder denne formen kan han gjøre et svært godt valg.

