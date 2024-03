Av og til kan et dikt si noe vi ikke får til å si på andre måter. Det er derfor vi ofte tyr til poesien når vi samles i alvorstunge stunder, både når vi feirer og når vi sørger. De fleste av oss leser dikt på et kort, hører det i en dåp, i en konfirmasjon, i et bryllup, i en begravelse. Diktet sier oss noe viktig, nært og hudløst i en stund der vi trenger det.

Diktet vi publiserer her, vil treffe oss alle på ulike måter. Noen vil bli rørt, noen vil bli provosert. Noen vil bli henrykt, noen vil trekke på skuldrene. Jeg leste diktet for første gang på kontoret til Vårt Land i Oslo. Det kom i posten fra det vesle forlaget House of Foundation i Moss, og jeg skjønte ikke helt hva dette brettede arket var for noe. Men da jeg begynte å lese «Jeg gir deg ly», som ble skrevet 10. oktober av en forfatter som dør bare ti dager senere, fikk jeg tårer i øynene.

Dette diktet viser at det også finnes håp

Det skjer ikke så ofte, og jeg stusset over hvorfor jeg ble så rørt. Jeg tror det handler om at Hiba Abu Nada setter ord på smerte og fortvilelse, men også håp. Og jeg tenker det er veldig mye smerte og fortvilelse blant både palestinere og israelere nå. Dette diktet viser at det også finnes håp.

Det er sjelden poesien får spalteplass i norske aviser. I dag får poesien plass. Når jeg leser «Jeg gir deg ly», tenker jeg på en av våre nasjonalskalder, Hans Børli, som skrev at «alle virkelige dikt er spunnet av sorg». Men jeg tror at når vi leser Hiba Abu Nadas dikt, så ser vi at dikt også kan være spunnet av håp, et håp om at støvet vil vike, selv i den dypeste sorg.









Jeg gir deg ly

av Hiba Abu Nada





1.

Jeg gir deg ly

i påkallelse og bønn.

Jeg velsigner nabolaget og minareten

for å verne dem

for raketten

fra det øyeblikk

ordren gis av en general

til det blir

et raid.

Jeg gir deg og de små ly,

de små som

med smilene sine

endrer rakettens kurs

før den lander.





2.

Jeg gir deg og de små ly,

de små som nå sover som unger i et

reir.

De går ikke i søvne

mot drømmer.

De vet at døden lurer utenfor huset.

Tårene til mødrene deres er nå duer

som følger dem, samler seg bak

hver kiste.





3.

Jeg gir ly til faren,

faren til de små som holder huset oppe

når det er blitt skakt etter bombene.

Han trygler dødsøyeblikket:

«Vær nådig. Skån meg en liten stund.

For deres skyld, har jeg begynt å elske livet mitt.

Gi dem en død

like vakker som det de er.»





4.

Jeg gir deg ly

for skade og død,

ly i beleiringens glans,

her i hvalens buk.

Gatene våre hyller Gud ved hver bombe.

De ber for moskeene og husene.

Og hver gang bombingen begynner

i Nord,

stiger bønnene våre i Sør.





5.

Jeg gir deg ly

for skade og lidelse.

Med ord fra hellig skrift

skjermer jeg appelsinene for fosforens sting

og skyens skygge for smog.

Jeg gir deg ly i vissheten

om at støvet vil vike,

og at de som ble forelsket og døde

sammen

en dag vil le.





Nada (Wikimedia Commons)

Hiba Abu Nada

Palestinsk poet og romanforfatter (1991-2023) som skrev diktet «Jeg gir deg ly» den 10. oktober 2023. Skrev romanen Oxygen is not for the Dead i 2017, som er prisbelønnet av UNESCO.

i 2017, som er prisbelønnet av UNESCO. Hiba Abu Nada ble drept i sitt eget hjem etter et israelsk bombeangrep i Khan Younis 20. oktober i fjor.

Dette diktet ble først publisert i desember 2023 på Forlaget House of Foundations sosiale medier.

Diktet er oversatt at Monica Aasprong, via den engelske gjendiktningen, I grant you refuge, av Huda Fakhreddine.

