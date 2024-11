På et teater som går en trist skjebne i møte med bevilgningskutt og stor fare for nedleggelse, er det som om tematikken i den nye juleforestillingen deres får en dobbelt bunn.

«Snøfall 2 – Noah og skyggene» er en historie om håpets kraft i en verden full av bekymringer. Det finnes nok av eksempler på teater og kunstopplevelser som mister sin kvalitet, i et forsøk på å skjerme barna. Regissør og manusforfatter Synne Teksum er heldigvis ikke redd for å vise at eventyr og magi ikke er blottet for melankoli. Nettopp i dette spennet ligger mye av juleforestillingens verdi. Den er tilsynelatende blottet for referanser til den kristne julefortellingen. I historiens hindringer som skal overvinnes, trer det like fullt frem en forestilling fylt av kristne verdier.

Med enkle virkemidler viser Oslo Nye hvor mye magi som kan skapes på teaterets premisser. — Kjersti Juul, anmelder

Dystert utgangspunkt

Historien dreier rundt Noah som har en kreftsyk mor. Hans høyeste ønske er at hun skal bli frisk og komme hjem til jul, men å sende ønskebrev til nissen er ikke like lett. Av en eller annen grunn vil ikke brevfuglene lengre fly. Noah må selv komme seg til Snøfall for å finne nissen. På veien truer både mørke krefter og onde skygger med å kneble alt håp.

Teaterstykkets dystre utgangspunktet til tross; «Snøfall 2» har 100 prosent julestemning-garanti (!) Til grunn for det ligger høy kvalitet i alle ledd av forestillingen, kanskje med scenografien i en egen klasse for seg. Den er storslagen, men samtidig lun og nær. Fra antikvariatet som er fornøyelig detaljrikt uten å bli rotete, til det magiske, nesten gotiske biblioteket med himmelhøye bokhyller og levende malerier. Når Noah kryper inn i Snøfall-universet er det som om man puster inn den vinterkrispe luften, her er boller og julehygge, men også mørke krefter så uhyggelig at mange kan ha behov for et fang å krype opp på.

Fantasirikdom

Mangelen på svimlende produksjonsdesign er kanskje det mest slående. Her skyver skuespillerne selv på kulissene, mens figurførere får brevfuglene til å fly. Teknologisk effektmakeri savnes aldri i et univers fylt av scenograf Gjermund Andresens fantasirikdom. Nærmest uten at publikum merker det, gjør han oss til medskapere. Det kan være et flakkende lys over veggen eller lyden av noe buldrende bak på scenen vi bare så vidt skimter – vi fyller resten ut med våre egne bilder. Med enkle virkemidler viser Oslo Nye hvor mye magi som kan skapes på teaterets premisser.

NRK-serien Snøfall er nå blitt teaterstykke på Oslo Nye. Mangelen på svimlende produksjonsdesign er kanskje det mest slående, mener Vårt Lands anmelder. (Lars Opstad)

Lettere ondskapsfull

Skuespiller Malik Edo vekker umiddelbart sympatien vår i rollen som Noah. En gutt som streber med å håndtere sorgen og frykten for at den han er mest glad i skal forsvinne. At Rebekka Nystabakk spiller så nedpå og naturlig som syk mor, skaper en fin kontrast til resten av ensemblet. Her er mye karikert moro. Helle Haugen får mye ut av sin velmenende og godhjertet bi-karakter, størst humor knyttes likevel til de latterlig selvopptatte og lettere ondskapsfulle. Natalie Bjerke Roland er et funn som nerdete bibliotekar, hvis forfatterambisjoner tar overhånd og hun innhentes av det onde. Fornøyelig parert av Gunnar Eiriksson som Winther, nissens tidligere utro tjener som nå er «omvendt» fra det onde, men fortsatt mistenkelig full av laster.

Sammen om håpet

«Snøfall 2» har blitt en forestilling der alt støtter opp om fortellingen uten at noe føles «utenpåklistret». Nestekjærligheten og det kristne tankegodset spiller med fra start til slutt; Deler du en sorg med noen, halveres den. Deler du en glede, blir den dobbelt så stor. Uten å røpe for mye – det gode vinner, fordi vi står sammen i håpet om det. Budskapet når over scenekanten på en måte som hverken oppleves for pedagogisk eller pretensiøst, men som en varm fornøyelse inn i juletida.

---

TEATER

SNØFALL 2 – Noah og skyggene av Synne Teksum. Basert på NRKs TV-serie med samme navn av Hanne Hagerup, Ingrid Hafstad og Synne Teksum, med tekstbidrag fra Heidi Linde og Christian Almerud Owe.

Regi: Synne Teksum

Scenografi: Gjermund Andresen

Koreografi: Magnus Myhr

Musikk: Henrik Skram

Lysdesign: Mathias Langholm Lundgren

Lyddesign: Bjørn Ottar Undset

Kostymer: Marianne Forsberg

Vises på Oslo Nye Teater, Hovedscenen.

---