«Nomadland» ble årets Oscar-vinner

Den 93. Oscar-utdelingen fant sted i en ramme preget av koronapandemien og med krav til avstand mellom dem som var til stede.

«Nomadland» var favoritt på forhånd etter å ha fått prisen for beste dramafilm under Golden Globe-utdelingen tidligere i år, der regissør Chloé Zhao også ble kåret til beste filmregissør, som den andre kvinnen noensinne.

I forrige måned ble «Nomadland» den store vinneren under den britiske Bafta-utdeling med seier i fire forskjellige kategorier – blant dem beste film og beste regi.

Suksessen gjentok seg søndag kveld under Oscar-utdelingen i Los Angeles. Der var «Nomadland» nominert til seks priser. Filmen hentet hjem tre av dem.

Lagde historie

«Nomadland» handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv på leting etter tilfeldige småjobber. Handlingen utspiller seg i 2011.

«Nomadland» ble kåret til årets beste film. Zhoe fikk prisen for beste regi, som den andre kvinnen i Oscar-historien etter Kathryn Bigelow som gikk seirende ut av kategorien beste regi som første kvinne for «The Hurt Locker» i 2010.

Oscar-akademiet har fått kritikk for stort sett å premiere hvite menn i filmbransjen, og har de siste årene lovet å ta grep for å speile mangfoldet i filmbransjen bedre.

Hovedrollen i «Nomadland» spilles av Frances McDormand. Hun ble belønnet med prisen for beste kvinnelige hovedrolle, noe hun også ble under Bafta-utdelingen i forrige måned.

93rd Academy Awards - Press Room HISTORISK: Chloé Zhao fikk prisen for beste regi og beste film for «Nomadland». Foto: Chris Pizzello / pool / AP / NTB (Chris Pizzello/AP)

Første siden Nattsvermeren

Den største overraskelsen under søndagens utdeling, var prisen for beste mannlige hovedrolle til Anthony Hopkins for hans innsats i «The Father». 83-åringen ble dermed den eldste skuespilleren som noen gang har fått en Oscar.

For Hopkins var dette den første Oscar-prisen siden han spilte Hannibal Lecter i «Nattsvermeren» i 1992. Etter det var han nominert fire ganger uten å vinne.

«The Father» handler om en mann som kjemper mot demens. Hopkins var ikke til stede under søndagens seremoni i Los Angeles, der Joaquin Phoenix leste opp havnet hans.

Film - Awards Season PÅ FILMSETTET: Anthony Hopkins, til venstre, snakker med regissør Florian Zeller på filmsettet til "The Father." Zeller mottok prisen på vegne av Hopkins (Sean Gleason/Sony Pictures Classics via AP) (SEAN GLEASON/NTB)

Danmark vant beste utenlandske film

Den danske filmen «Et glass til» fikk Oscar-prisen for beste utenlandske film. Filmen tar utgangspunkt i en teori om alkoholpromille som er forbundet med den norske psykiateren Finn Skårderud, og var storfavoritt.

– Dette er mer enn jeg kunne ha sett for meg, bortsett fra at det er det jeg alltid har sett for meg. Og her er jeg nå. Det er fantastisk, sa regissør Thomas Vinterberg i sin takketale.

– Siden jeg var fem har jeg skrevet taler til dette, sa Vinterberg.

Vinterberg hyllet sin avdøde datter fra scenen i Los Angeles. Der fortalte han gråtkvalt om datteren Ida, som døde like etter at filmingen hadde startet.

– Vi ville lage en film som feirer livet, og fire dager ut i filmingen skjedde det forferdelige. En ulykke på motorveien rev datteren min fra meg. Vi savner henne og elsker henne, sa Vinterberg før han måtte ta en pause for å håndtere følelsene.

– To måneder før hun døde, var hun i Afrika og leste manuset til filmen, og glødet av entusiasme. Hun skulle være i filmen. Og hvis noen tror hun er her på et vis, kan dere se henne klappe her sammen med oss. Vi laget denne filmen for deg, Ida. Du har vært del av dette mirakelet, sa Vinterberg.

APTOPIX 93rd Academy Awards - Press Room DANSKE: Dansken Thomas Vinterberg viser fram prisen for beste internasjonale film for "Et glass til" i Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, Pool) (Chris Pizzello/AP)

Stille i to uker

Den norske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovedfotograf på filmen. Han har tidligere fortalt om hvordan dødsfallet preget hele produksjonen. Ida Vinterberg ble 19 år.

– Da Ida døde, holdt vi produksjonen stille i to uker før vi langsomt startet opp igjen. Det er klart det påvirket oss alle sammen, og jeg tror da også at det påvirket hvordan filmen ble. Jeg tror den ble mer livsbekreftende og mer leken i forhold til den retningen vi opprinnelig var på vei, har Brandth Grøvlen sagt til NTB.

– Det å lage film var liksom ikke så viktig i denne situasjonen, men samtidig var det utrolig viktig å være sammen med alle som jobbet på filmen. Jeg tror det ga en stemning av at vi tok mer ansvar og at vi fikk et sterkt samhold som mennesker, ikke kun som kollegaer, har han sagt.

Selve filmen handler ifølge regissøren om å vise fram hvordan man kan gi slipp på kontrollen over livet.

– Det er en film om fire fordervede, hvite, fulle menn som lærer barn å drikke, sa Vinterberg til latter fra salen i Los Angeles.

Ingen norsk Oscar-pris

Det ble ingen Oscar-pris på den norske journalisten og filmskaperen Anders Sømme Hammer i kategorien beste kortdokumentarfilm. Den prisen gikk til den amerikanske filmen «Colette», som følger den franske motstandskvinnen Colette Marin-Catherine som besøker Tyskland for første gang på 74 år.

Hammers dokumentar «Do Not Split» handler om at menneskerettighetene og demokratiet i Hongkong er i ferd med å forsvinne under press fra Kina. Hammer har i en årrekke jobbet som journalist i konfliktsoner i blant annet Afghanistan.

Hammer var ikke til stede i Los Angeles, men deltok under prisutdelingen fra et produksjonslokale i Oslo.