Så er jeg her da; utenfor «Østkantens katedral». Det tar meg noen minutter å gå rundt det som i volum er Oslos største kirke, med sitteplass til over 1.300 personer. Like bortenfor ser jeg det grimme Politihuset. I gamle dager ville jeg kanskje ha hatt fjordutsikt fra kirkebakken. Men det nye Bjørvika har satt en ­effektiv stopper for det.