Ganske lenge var det min kjepphest i diskusjoner om konflikten mellom israelere og palestinere at Israel burde behandles som enhver annen stat.

Jeg irriterte meg over Israels-venner som forsvarte den israelske politikken, nærmest uansett hva. De så gjennom fingrene med menneskerettighets- og folkerettsbrudd fordi målet, staten Israel, helliget alle midler. Man ble raskt beskyldt for å gå mot Guds vilje, eller være antisemitt, dersom man fremmet kritikk som hadde vært legitim å fremføre mot en hvilken som helst annen av FNs medlemsnasjoner.

Tilsvarende frustrerte jeg meg over av Palestina-aktivister som dømte Israel etter helt andre standarder enn andre stater. Land med langt verre «track record» på menneskerettigheter og folkerettsbrudd ble ikke møtt med de samme ropene om internasjonal fordømmelse, boikott og økonomiske sanksjoner. Det ga inntrykk også inntrykk av at det var et sett med regler for Israel, og et annet for alle andre.

For å komme videre, for å kunne klatre ut av skyttergravene, ville det ikke vært bedre om vi bare begynte å behandle Israel som et «normalt» land, og krigen mellom israelerne og palestinerne som en «vanlig» konflikt?

I Det tapte landet viser den svenske journalisten og forfatteren Göran Rosenberg hvorfor det er så krevende å forstå og behandle Israel som et hvilket som helst annet land.

---

Sakprosa

Göran Rosenberg

Det tapte landet

Oversatt av Kari Bolstad, Bodil Engen og Sunnev Gran

540 sider, Verbum forlag 2025

---

Personlig og politisk

Israels tilblivelse, nasjonsbygging og samfunnsutvikling er preget av en rekke unike omstendigheter som skiller landet ut i en internasjonal kontekst. Men samtidig er det kanskje nettopp det faktum at landet ligner mer på andre enn man skulle tro, som gjør at det er så langt mellom idealer og realiteter.

Göran Rosenberg ga ut den personlige og politiske essaysamlingen Det tapte landet for første gang i 1996. Boken ble umiddelbart det man kan kalle en kontroversiell klassiker.

Ingen kan bestride dens litterære kvalitet. Rosenberg er rett og slett en strålende forteller. Tekstene bobler over av kunnskap om historie, litteratur, idehistoriske strømninger og samfunnsforhold.

Resignert konklusjon om Israel

Samtidig har boken vært kontroversiell helt fra første utgivelse: Det tapte landet etablerte Göran Rosenberg som en av Sveriges ledende Palestina-aktivister. I boken tukter den svensk-jødiske Rosenberg det Israel han en gang knyttet sine håp og drømmer til, på en måte få andre kan gjøre. Det har, ikke overraskende, gjort ham til et yndet mål for kritikk fra støttespillere av staten Israel.

Siden det Det tapte landet kom ut første gang, har situasjonen i Midtøsten gått fra vondt til verre. I 1996 hadde Oslo-prosessen i det minste skapt en kime av håp om at det fantes en vilje til fred. Tiårene som fulgte, har ikke vært løfterike.

«Drømmen om en palestinsk stat er knust totalt, men det er også drømmen om et Israel i fred med sin omverden», skriver Rosenberg. Hans litt resignerte konklusjon er at den ekstreme høyresiden har vunnet kampen om Israels sjel.

Ikke dagsaktuell, men relevant

Forfatteren har lansert flere nyutgivelser i årenes løp, og timingen for denne, som i Norge forlegges av Verbum, er selvsagt ikke tilfeldig. Hamas’ grusomme terrorangrep 7. oktober 2023, og Israels påfølgende brutale krigføring på Gaza, har utløst et vell av bøker om Israel og Palestina.

Det er naturlig å stille seg spørsmålet om denne nyutgivelsen tilfører nye nytt og et konstruktivt bidrag til debatten om Midtøsten.

Essayene er redigerte, noe er tilføyd, annet trukket fra. Det er også skrevet et nytt avslutningskapittel, der Rosenberg skildret et besøk til Israel etter det skjellsettende 7. oktober-angrepet.

Hvis man skal ha dagsaktuell analyse av dagens Israel, finnes det antakelig bedre kilder å gå til.

Dersom man ønsker å forstå ideen om staten Israel, og hvorfor Israel har blitt hva det har blitt, er essaysamlingen fortsatt bemerkelsesverdig relevant.

Å FORSTÅ: – Dersom man ønsker å forstå ideen om staten Israel, og hvorfor Israel har blitt hva det har blitt, er Rosenbergs bok fortsatt bemerkelsesverdig relevant, skriver Erik Lunde. Her fra kampene i Jerusalem under Den arabisk-israelske krigen i 1948. (Jim Pringle/Ap)

Utopisk sionisme

Göran Rosenbergs vil nok for noen oppleves som en for ensidig kritiker av staten Israel. For meg er ensidighet lettere å akseptere når man er personlig vevd i historien, slik Rosenberg er etter ha bodd i Israel som ung og gjennom familiære og vennskapelige bånd til det israelske samfunnet.

Israel er et unikt land, men det er også et land som alle andre. I Det tapte landet beskrives drømmene som lå bak opprettelsen i 1948:

«Staten Israel var ikke i første rekke, som mange skulle komme til å tro etter hvert, det mirakuløse utfallet av en jødisk katastrofe, men av en målbevisst ideologisk ambisjon om å gjøre verdens jøder til et enhetlig og sammensveiset folk, å gjøre eksiltilværelsen og dens jøder til en parentes, og å gjøre det jødiske samfunnet i Palestina til et sosialt ideal».

Denne lett utopiske sionismen måtte «få problemer den dagen det viste seg at Israel var et land som alle andre», skriver Rosenberg.

Man får nye innsikter, men kanskje ikke så mye nytt håp

Provoserer og beveger

Når hverdagen og realpolitikken meldte seg – ble også drømmen om det sammensveisede folket og det sosiale foregangssamfunnet, fjernere og fjernere.

Det er derfor Rosenberg – og andre – kjenner på en opplevelse av tap når de ser dagens Israel. Som tanten hans, Bluma, som hadde flyttet til Israel etter å ha overlevd Holocaust: «Mot slutten så hun stadig dårligere, og jeg fikk et inntrykk av at de hun så, ikke var det hun en gang hadde håpet på».

Det tapte landet provoserer og beveger. Man får nye innsikter, men kanskje ikke så mye nytt håp. Men den vil ikke etterlate deg likegyldig.