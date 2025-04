Vi lever i en gullalder for lyd, der podkast-lytting nærmer seg nasjonalsport og man sjelden ser mennesker uten AirPods i ørene. Lyddrama er på vei tilbake fra de døde – eller prøver i hvert fall hardt på det. Problemet er bare at mange ikke helt vet hva lyddrama er.

Hos NRK har man likevel store ambisjoner. Etter at den over 90 år gamle institusjonen Radioteateret ble avviklet som egen redaksjon i 2021, har NRK Lyddrama tatt over roret i en mer moderne og digitalt tilpasset drakt.

Sjefen selv, Gunhild Nymoen, har sagt at de leter etter det lyddramaet som gjør for øret det Serial gjorde for podkastverden. Nødsamtaler som NRK slapp i februar, er et steg på veien – en serie som hørtes ut som ekte innringninger til 113-sentralen. En slags reality-krim for øregangene.

---

Lyddrama

Ding-dong du er død!

Påskekrim i seks episoder

Manus og regi: Erik Goplen Gulliksen og Gustav Lie Gundersen

Tilgjengelig i appen NRK Radio fra 11. april

---

Klassisk radioteater

Årets påskekrim med det klingende navnet Ding-dong du er død! tar derimot en annen rute.

Her er det ikke snakk om å lure lytteren inn i en realistisk true crime stemning. Nei da – dette er klassisk radioteater med full fart og litt skrudd sjarm. En slags Poirot møter klovn-aktig krimkomedie med alt fra kunsttyveri og ulovlig overvåking til utpressing og miljøskapende lydkulisser.

Etterforskerne Tiril (Henriette Steenstrup) og Robin (Oscar Brahmachari Wicken) har én natt på å løse gåten: Hvem skjøt Dyveke Astrup i hodet etter å ha ringt på døra hennes?

Lytterne får følge seks forskjellige mistenkte med hver sin episode og sitt eget motiv.

Aldri spennende

Det kan minne om et Cluedo-spill med podcast-mikrofon. Tempoet er høyt, replikkene mange, og plottet... vel, det henger sammen sånn cirka.

Men selv om ideen er frisk og produksjonen solid, blir det aldri spennende.

Krim kan være vrient å få til fordi lydformatet gjør det vanskelig å formidle nyanser og undertekst. Når man ikke ser folk, mister man det kroppsspråket som sier «jeg skjuler noe», og da må stemmene gjøre alt. Det krever en svært god historie.

Ikke morsomt

Kanskje er det derfor manusforfatter og regissør Erik Goplen Gulliksen og Gustav Lie Gundersen istedet drar det over i en slags komikrim. De har fått med seg dyktige skuespillere, likevel føles historien litt som å åpne et påskeegg og finne ... rosiner. Søtt, men skuffende.

Episodene tikker og går, mens man sitter på sidelinjen og venter på å bli dratt inn i dramaet. Resultatet er en påskekrim som hverken blir spennende eller morsom nok til å kunne oppfattes som en satire eller parodi på spenningskrim ala det «Dickie Dick Dickens» gjorde i sin tid.

Krevende sjanger

Hadde det ikke vært for x-antall seksualiserte vitser som er bakt inn i manus, kunne man nesten tro dette var laget for barn. Det er det ikke. Målgruppen virker å være voksne som liker påskekrim med lav terskel og lavere realisme – og som ikke lar seg skremme av et par dårlige ordspill.

Alt i alt? Ding-dong du er død! føles som en påminnelse om at (påske)krim på radio er en krevende sjanger i 2025. Det er litt som å spille teater med bind for øynene – du må ha et sylskarpt manus, bunnsolide karakterer og ekte nerve. Ellers blir det bare... lyd.