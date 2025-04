Arne Lygre har utforsket eksistensielle temaer og en unik skrivestil, siden han debuterte med Mamma, meg og menn i 1998. Han bruker få ord og lar underteksten tale tydeligst. Ofte tar karakterene et steg tilbake og uttrykker seg som om de betrakter seg selv utenfra.

Det er en signatur som krever mye av det kunstneriske teamet så vel som publikum, men som kan skape magiske teaterøyeblikk når de får det til å svinge. Samt et prisdryss få dramatikere forunt.

At man ankommer en urpremiere av Arne Lygre med (sky)høye forventninger er ikke til å unngå. Denne gangen blir de nesten innfridd.

---

Teater

Ikkje ein lyd

Av Arne Lygre

Regi: Johannes Holmen Dahl

Scenografi og kostymer: Nia Damerell

Komponist og lyddesign: Alf Lund Godbolt

Lysdesign: Martin Myrvold

Dramaturg: Ingrid Weme Nilsen

Med: Thea Lambrechts Vaulen, Preben Hodneland, Vetle Bergan, Sara Khorami, Leo Magnus de la Nuez, Marie Blokhus, Kyrre Hellum.

Det norske teatret, Hovedscenen

---

Følelsen av fellesskap

I Ikkje ein lyd ligger det en lengsel etter nettopp det – en stillhet, både i bokstavelig og metaforisk forstand. I løpet av stykket er det som om karakterene gradvis finner en ro i sjel og sinn.

Selve handlingen gir en Tsjekhovsk assosiasjon: Sju voksne mennesker befinner seg i provinsen (en øy), de snakker om livet og kjærligheten. Selv om de ikke akkurat lengter etter Moskva, handler det om et evige tema – lengselen etter å falle på plass i sitt eget liv.

Mens den ene har bodd på øya hele livet, er to nyinnflyttede, de fire andre har vendt tilbake til hjemplassen. Til et sted der de var en annen før. Alle jakter de på følelsen av å høre til i et fellesskap og leve et mer sannferdig liv.

Symbolske hus

Scenograf Nia Damerell har laget tre mikrohus på scenen som kler stykkets handling og tematikk. Her er rom for fester, small-talk og dype samtaler. Husene blir sterke symboler, der det å stå utenfor kontrasteres til nærheten hos de som stimler sammen. I løpet av stykket settes de tre husene nærmest umerkelig sammen og blir til ett stort.

De ulike karakterene har et gammelt traume til felles: En gutt forsvant for mange år siden. Nå er han tilbake, men som en kvinne.

I en tid full av støy og polariserte meninger rundt transseksualitet, tar Lygre vare på tematikken på en lavmælt og fin måte. Vetle Bergan har ingen store fakter i rollen som Lars/Lara. Ikkje ein lyd er full av øyeblikk som er nære og såre, den vare vinklingen på kjønnsidentitet blir blant de alle sterkeste.

ROM FOR ALLE: På scenen er det rom for fester, small-talk og dype samtaler i Arne Lygres nye teaterstykke. (Siren Høyland Sæter/Det Norske Teatret)

Utfordrende form

Dette er ikke første gang Johannes Holmen Dahl iscenesetter et helt nytt stykke av Arne Lygre. I den svimlende suksessen med Tid for glede fra 2022 var karakterene kledd i rokokkokostymer. I Ikkje ein lyd er kostymene mer hipster fra Grünerløkka, og regigrepene langt mindre.

Forestillingen kunne med fordel brutt mer opp med musikk og stemningsskapende elementer, for å holde på publikums oppmerksomhet tre timer til ende.

Lygres spesielle form der skuespillerne går inn i ulike karakterer, fungerer godt med få på scenen. Noe vi så et ypperlig eksempel på i hans forrige stykke I vårt sted, der tre skuespillere briljerte i de alternerende rollende. Et stykke han nå er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for. I Ikkje ein lyd oppleves det store antallet karakterer mer krevende. Som om det tar akkurat litt for lang tid å bli kjent med dem.

I Ikkje ein lyd oppleves det store antallet karakterer mer krevende

Ensemble-samhold

En annen utfordring er regigrepet, der rollefigurene er vendt direkte mot publikum og snakker til oss. Johannes Holmen Dahls regi-signatur kan stå i fare for å oppleves stiv og uorganisk. Det er et grep som må vokse på deg og som fungerer etterhvert.

Til tross for stilismen i dette, klarer skuespillerne å være der for hverandre. Med strålende ensemble-samhold omfavner de Lygres tekst, som – i likhet med mange av hans andre skuespill – dypest sett handler om hvordan vi kan være noe for hverandre, på en både morsom og dypt rørende måte.

Det hadde vært interessant å se hvordan Ikkje ein lyd fungerte på en mer intim scene enn teaterets storstue. Selv satt jeg langt bak og lengtet etter å komme enda nærmere en forestilling som tidvis byr på teatermagi.