Regissør Simen Formo Hay er kjent for å røske kraftig i rammene for hva vi tenker på som teater. Med Døden på Oslo S i 2023 skapte han en opplevelse helt utenom det vanlige ved å bruke det nedlagte kjøpesenteret på Økern, som ble gjort om til et slags festivalområde rundt forestillingen.

Denne gangen holder han seg innenfor institusjonens vegger, men gjør Det norske teatret om til en spektakulært glitrende Eurovision-fest uten sidestykke.

Foajeen er pyntet med gull og glam, samtidig som vi ser skjermer med bilder fra den kalde krigen. En dragartist står bak et DJ-bord og spiller Eurovision-hits, og det er satt opp glittersminke-stasjon for publikum. Selve salen er delt inn i ulike felt der publikum tilhører ulike land, vi får utdelt flagg og en «floor manager» gir oss praktiske opplysninger for kveldens show.

Teater

Europavisjonar

Av Simen Formo Hay, Johan Hveem Maurud og Oda Radoor

Regi: Simen Formo Hay

Medregissør: Johan Hveem Maurud

Dramaturg: Oda Radoor

Musikkansvarlig: Benjamin Giørtz

Scenografi og lysdesign: Oscar Udbye

Kostymedesign: Cårejånni Enderud

Koreograf: Simen Gloppen

Videodesign: Thomas Gallagher

Tekstdramaturg: Ingrid Weme Nilsen

Det norske teater, Hovedscenen

Næringsverdi

I løpet av de neste tre timene får vi ta del i en musikkfest så vel som en historietime. Ekte hits fra Eurovision er kledd i ny språkdrakt og blir sunget av politiske skikkelser, som prøver å sanke våre stemmer med sin visjon fra scenen.

Noen tar også steget ut mellom benkeradene, som når Putin (Pål Christian Eggen) forsøker å dele ut russiske flagg til flere i salen.

Eurovision Song Contest er i utgangspunktet som et lett fordøyelig sukkertøy. Det smaker godt, men har ingen næringsverdi. Her evner derimot Simen Formo Hay å servere publikum noe som både har næring og smaker godt. Bak all moroa og den glitrende staffasjen finnes substans og dybde. En tanke om at politikken nettopp trenger litt glam i disse urolige tider.

Vampyr-symbolikk

Referansene til konflikter som Kosovo-krigen, Brexit og flyktningkrisen flettes sømløst sammen med humor og satiriske kommentarer, som når Boris Johnson (Hallvard Holmen) fremfører «Hard Rock Hallelujah» mens han trekker Storbritannia ut av EU.

Eller når Aleksander Rybaks lystige toner fra «That’s How You Write a Song» blir til «Slik blir det demokrati» i munnen på Jens Stoltenberg (Rafid Arsalan Islam). Stående på noe som både kan ligne et bombefly og en fredsdue, får vi en ironisering over Libya-bombingen i 2011. (Norge var det NATO-landet som slapp flest bomber).

På sitt skarpeste går kombinasjonen av tekst og melodi opp i en høyere enhet. Det sveitsiske bidraget «Vampires Are Alive» fra 2007 blir kledelig nok til vampyrer i Irak, når USA må finne på en grunn for angrepet på Saddam Hussein. Det hele hylende absurd fremført med Gina Bernhoft Gørvell som vampyr, dinglende oppunder taket, mens Colin Powell (Ellen Birgitte Winther) stemmer i til tonene om den (bokstavelig talt) overhengende faren.

SATIRE: Referansene til politiske konflikter flettes sømløst sammen med humor og satiriske kommentarer, som når Boris Johnson (Hallvard Holmen) fremfører «Hard Rock Hallelujah» mens han trekker Storbritannia ut av EU. ( Siren Høyland Sæter/Det Norske Teatret)

Et stjernelag

Det norske teatret har et stort spekter av musikalstjerner, som her slår ut i full blomst. Blant rekken av høydepunkt finner vi Natalie Bjerke Roland i rollen som Donald Trump, som truer med å trekke seg ut av Nato hvis han ikke får synge.

Heidi Gjermundsen Brock tar Angela Merkels publikumsfrieri til rørende høyder med tonene fra «Euphoria» og troen på at Europa skal klare det igjen.

Mens Jon Bleiklie Devik gjør en ubetalelig smørsanger ut av EU-grunnlegger Jean Monnet til verselinjer om infløkt maktstruktur.

Djevelen ligger i detaljene – denne gangen ned til hver minste lille pålimte paljett

Fryd for øyet

Det er ikke bare musikken og tekstenes politiske brodd som treffer, her sitter hele showpakken. For når den politiske scenen fra Berlinmurens fall til Ukraina-konflikten utforskes gjennom Eurovision-formatets linse, har kostymedesigner Cårejånni Enderud en finger med i spillet. Djevelen ligger i detaljene – denne gangen ned til hver minste lille pålimte paljett.

Den lange rekken av hysteriske sceneantrekk er en fryd for øyet, fra utspjåket glam til rockeestetikk, øst-europeisk «eleganse» og tacky dansere.

Brennaktuelt

Tidligere forsøk på å gjøre underholdning av historie og politikk, har hatt varierende hell på samme scene. Eksempelvis ble teaterforestillingen om Oslo-avtalen fra 2019 en søvndyssende historieleksjon, og føltes som et feilaktig forsøk på å lage humor av et tilbakelagt kapittel i historien.

Med «Europavisjonar» skjer det stikk motsatte.

Den oppleves både brennende aktuell og som en hysterisk underholdende historietime. Selv om rammene er Eurovision, er det ingen forutsetning at man har kunnskap om eller er fan av melodifestivalen. Forestillingens nydelige avslutning der demokratiet personifiseres i Kaia Varjords gråtkvalte håp om toleranse og rom for uenighet, blir en visjon for fremtiden.