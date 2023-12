---

Ellen Andrea Wang og Kvindelige Studenters Sangforening

MAGNIFICAT

Utgiver: LAWO Classics

Korstemmer som hensetter oss til englekoret på Betlehemsmarkene.

---

Når den verdenskjente jazz-kontrabassisten Ellen Andrea Wang her debuterer som vokalist, tekstforfatter og komponist for kor, gjør hun det med Marias lovsang – basert på en forfriskende syntese av jazz og koralharmonier, Lukasevangeliet, den katolske kirkes liturgi, og et norsk kvinnekor fra øverste hylle.

Magnificat ble urfremført under Molde Jazzfestival i 2021, og foreligger nå som eget album. Verket går til selve grunntonen i julens og kristendommens budskap; historien om den fattige tenåringsjenta som Gud ga det viktigste og vanskeligste oppdraget i historien.

Her – for en gangs skyld i en slik musikalsk sammenheng – tolket av en kvinne. Og av en gudbenådet musiker, som Ellen Andrea Wang vitterlig er. Når hun også har vokst opp i en musikalsk prestefamilie, og selv er mor, lå forutsetningene for et slikt oppdrag vel til rette.

Kvindelige Studenters Sangforening består av 55 sangere fra Universitetet i Oslo. Under ledelse av en av Norges ledende dirigenter, Marit Tøndel Bodsberg Weyde, skal de ha sin del av æren for at dette er blitt et strålende album – hvor Marias lovsang rykker merkbart nærmere.

KLAR: Ellen Andrea Wang har en klar og karakteristisk sangstemme. (Anna-Julia Granberg)

Tar korerfaring til himmelske høyder

Ellen Andrea Wang har en klar og karakteristisk sangstemme. På tide at hun lot oss høre den. Sjekk bare «Guardian Angel» og «He Has Been Mindful». Eller «I Need Your Love», hvor hun – i Marias sted – er omgitt av korstemmer som hensetter oss til englekoret på Betlehemsmarkene.

Det siste kan også krediteres kor-arrangøren Kjetil Bjerkestrand, som på «I Need Your Love», «Holding On To You» og «There Is a Place», viser at han kan mer enn å spille keyboards.

Selv om de først og fremst er kjent som eminente musikere, har både Kjetil Bjerkestrand og Ellen Andrea Wang lang erfaring med kormusikk. Tidlig i karrieren spilte Kjetil piano for Minikoret, under ledelse av den dyktige korlederen Trond Andersen. Han lærte nok mye av ham. I senere år har han også arrangert musikk av nå avdøde Keith Emerson (Emerson, Lake & Palmer) for symfoniorkester.

Ellen Andrea dirigerte Respons Ten Sing på Gjøvik allerede som 16-åring!

Her tar de begge – både temaet og kvaliteten på produksjonen tatt i betraktning – denne erfaringen til nærmest himmelske høyder.

Marias lovsang rykker merkbart nærmere

Tar helt av med lovsang-gospel

Grepet med å la Hanna Paulsbergs insisterende, men samtidig luftige, saksofon flyte inn i Ellen Andreas pulserende bass, og korets uttrykksfulle kvinnestemmer, bidrar også til å løfte komposisjonene og sangen. Et stykke ut i «All Generations», tar det helt av med heftig lovsang-gospel.

Apropos gospel, så hører vi på «Brighter Days» en effektfull call-and-response-sang mellom Ellen Andrea og koret, som bare ett eksempel på den gode kommunikasjonen mellom solist, korsangere og musikere. Dette er nok en viktig grunn til at verket fremstår så enhetlig og samkjørt.

---

Darling West

LIGHTS

Utgiver: Jansen Records.

Mari Sandvær Krekens stemme er som en sildrende fjellbekk, midt i snø og kuldegrader.

---

Da Darling West spilte på NRK 1s «Kvelden før kvelden» lille julaften i 2022, var det lite glitter og stas, men desto mer om julas dypere verdier. Derfor er det ikke overraskende at julealbumet de kommer med et år senere, er en lavmælt og høytidsstemt musikalsk reise i lysets, håpets og juleevangeliets tegn.

Bandet, som nå består av ekteparet Mari Sandvær Kreken og Tor Egil Kreken, har helt siden det Spellemann-nominerte debutalbumet Winter Passing i 2014, vært både kritiker- og publikumsfavoritter i Norge, Tyskland, Nederland og USA.

De har spilt på klubber og festivaler, i Kulturkirken Jakob og på Skjærgårds Music and Mission. I et Vårt Land-intervju sa Mari Sandvær Kreken at det for dem var like naturlig å identifisere seg med den kristne tradisjonen musikken deres står i, som det er for amerikanske countryartister å gjøre det.

DARLING WEST: Består av ekteparet Mari Sandvær Kreken og Tor Egil Kreken. Stemmen hennes er «som en sildrende fjellbekk», skriver vår anmelder. (Pressefoto)

Stemme som sildrende fjellbekk

Her, på deres sjuende album, er det fremdeles country, men også et folkemusikalsk og pop-preget lydbilde. Mari Sandvær Krekens stemme er som en sildrende fjellbekk, midt i snø og kuldegrader. Hun synger uanstrengt og rett fram, uten å prøve å briljere. Ordene og budskapet får fri passasje til hjertet og til sjela, hvor de treffer klokkerent.

Sjelden har jeg hørt «Folkefrelsar», «Kling no klokka», «Mitt hjerte alltid vanker» og «Have Yourself a Merry Christmas» vakrere og enklere fremført. På sistnevnte sang viser gjestesolisten Sivert Høyem hvorfor han er en av Norges beste mannlige vokalister.

I det sjiktet finner vi også Jarle Bernhoft, som supplerer Mari Sandvære Kreken på «Christmas Must Be Tonight». Også her bringer teksten oss til underet i stallen.

Sunnmøringen Live Hanken synger Gordon Lightfoots «Song for a Winter’s Night», sårt og nydelig om hender og ensomme hjerter som finner hverandre, mens snøen daler fnugglett utenfor.

Like stille og varsomt spiller Tor Egil Kreken (gitar) og de assosierte bandmedlemmene Christer Gracia Slaaen (gitar) og Thomas Gallatin (trommer).

---

Hrada

AMONG THE STARS

Utgiver: Hrada Music

Den største overraskelsen er at den flotte kvinnestemmen på åpningslåten «Snow», tilhører en 14-åring!

---

Vegen fra blytung metallrock til kreativ og stemningsfull musikk, virker overraskende kort når tidligere Extol-vokalist Peter Espevolls band Hrada inviterer oss inn i julens mysterium med albumet Among the Stars.

Jeg hadde allerede latt meg imponere av Hradas debutalbum Mirrorland, som kom for et halvt år siden. At de allerede nå kommer med et julealbum, hvor de på nytt lar kreativiteten flomme over av finstemte og frodige arrangementer, var både overraskende og gledelig.

Et julealbum, hvor de på nytt lar kreativiteten flomme over av finstemte og frodige arrangementer

Den største overraskelsen er nok likevel at den flotte kvinnestemmen på åpningslåten «Snow», tilhører en 14-åring! Mathea Tofteng fra Mjøndalen har tidligere sunget i de norske versjonene av Netflix-filmene Matilda the Musical, Vivo og Karsten og Petra, men her –­ i duett med Peter Espevoll – viser hun for alvor at et nytt norsk stjerneskudd kan være på gang.

OVERRASKER: Peter Espevoll kan også skrive fine låter. (Pressefoto)

David Østby er gjestevokalist

De som kun har hørt Peter Espevoll «grinde» og «chrille» (vokaluttrykk i death metal) i Extol, vil her få høre at han kan synge på vanlig måte også. Og, ikke minst, at han kan skrive fine låter!

«Snow» er en litt Disney-aktig låt, som minner om at jula også kan handle om ensomhet og utenforskap, og at vi derfor må ta vare på hverandre.

På «O Holy Night» er lovsangfornyeren David André Østby gjestevokalist. Stemmen hans ligger trygg og sterk oppå en vegg av lyd, som aldri står i vegen for sangen og budskapet.

Tittellåten, «Among the Stars», er roligere og enklere skrudd sammen. Den atmosfæriske, nesten overjordiske, musikken, og den like himmelvendte teksten, gjør et mektig inntrykk.

Den atmosfæriske, nesten overjordiske, musikken, og den like himmelvendte teksten, gjør et mektig inntrykk

Kongenes skritt mot stallen

Mer jordvendt er «We Three Kings of Orient Are», hvor rytmen I sangen kan minne om de tre kongenes målbevisste skritt mot stallen og Jesusbarnet.

Avslutningslåten, «Christmass Mass», har et tungt og sakralt preg, hvor særlig orgelet understreker storheten og underet i stallen. Tidligere heavy metal-kollega av Espevoll, Stian Kilde Aarebrot (fra bandet Vardøger og lederstilling i SubChurch), bidrar med stor innlevelse som messeliturg.

Musikerne Andreas Trydal Sjøen (trommer), Johannes Groth (keyboard og gitar) og engelske Richard Curran (stryk) skaper mye, men samtidig også distinkt og passe posisjonert lyd, under innflytelse av produsent Peter Espevoll.