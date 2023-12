«Nådens språk er universelt; alle kan lære å snakke det, enten de har en klart uttrykt religiøs tro eller ikke. Nåden er virksom i alles liv, uavhengig av hvilken tro vi bekjenner oss til, og mange som kaller seg åndelige, men ikke religiøse, er ofte på leting etter sin egen versjon av nådens språk.»

Slik argumenterer benediktinermunken Christopher Jamison for relevansen av sin egen bok i innledningskapittelet. Å finne nådens språk, med undertittelen «Gjenoppdagelse av det transcendente», er et forsøk på akkurat det.

Men hva er transcendens, hva er nåde, hva er språk, og hva skal vi med nådespråket?

Når vi finner språket for det vi opplever, blir det vi opplever mer synlig, og på denne måten kan mennesket gå fra en todimensjonal tilværelse til å leve i åpenhet for noe mer, altså det transcendente, det som går utover meg og mitt. Det er dette munken har viet sitt liv til, ikke bare som dogmer og læresetninger, men som erfart liv. Det er derfor han skriver, for å hjelpe leserne å gjenkjenne disse erfaringene.

For nåden er der hele tiden, mener Jamison, det gjelder bare å oppdage den.

Takknemlighetsøvelser

Hva er nåde? Det svarer Jamison på i første kapittel: «Nåde er Guds måte å gjenopprette vår tillit til livets godhet på.» Hvordan kan vi selv hjelpe til? Ved å «say grace», som det heter på engelsk; oppøve oss i takknemlighet. «Takknemlighet er å stole på livet, mens katastrofetenkningen er uttrykk for mistillit til livet», skriver Jamison, og dermed framholder han troen på at det er Noe(n) som vil oss vel.

«Mennesket er ikke bare en gjenstand i verden ved siden av andre livsformer; nei, mennesket er grunnen til at verden er til», skriver han.

Hva er grunnen, hva er meningen? Det er å bygge tillit, skriver han, slik at vi strekker oss utover oss selv, ikke bare for å elske andre mennesker, men også for å nyte det kjærlige fellesskapet med livets kilde, som er Gud.

---

Sakprosa

Christopher Jamison OP

Å finne nådens språk. Gjenoppdagelse av det transcendente

Oversatt av Torgeir Bygstad

212 sider, Efrem 2023

---

Han skriver vakkert når han siterer den britiske forskeren Dr. Iain McGilchrist, en tidligere britisk overlege som har forsket på engelsk litteratur og prinsippene for litterær kritikk. En av kjepphestene til Gilchrist (og Jamison) er at den vestlige verden har latt den venstre hjernehalvdel ta over språket, slik at vi fokuserer på detaljene og glemmer helheten, som er høyre hjernehalvdels domene. Da forsvinner meningen med det samme, og psykiske lidelser florerer.

[ Bokåret 2023: Her er Vårt Land-kritikernes favoritter ]

Jamison bruker et eksempel: menneskets begjær, som kan deles inn i ønsker og lengsler. «Når vi ønsker oss noe, begjærer vi å eie det. Når vi lengter etter noe, begjærer vi å eies av det.. For eksempel ønsker jeg å eie maten jeg spiser, men jeg lengter etter å bli holdt av min kone. [...] Forbrukskulturen vekker imidlertid stadig nye ønsker; resultatet er at vi forsømmer våre dypeste lengsler.»

Et pedagogisk prosjekt

Christopher Jamison har et tydelig pedagogisk prosjekt, og han bruker fire ulike innganger til nådespråkets gjenoppdagelse: Lyttingen, talen, skrivingen og lesingen.

Han bruker eksempler fra den japanske romanforfatteren Shusaku Endo (1923–96) og siterer ørkenfedrene i kapittelet om verdien av lytte. Legenden om Perceval og fortellingen om Emmausvandrerne i Bibelen får illustrere kapittelet om verdien av å tale. Johannes av Korset og Teresa av Avila får berike kapittelet om verdien av å skrive. Benedikts regel samt den amerikanske forfatteren Marilynne Robinson fyller sidene i kapittelet om å lese.

Og til slutt kommer det et kapittel om å lese situasjoner, altså språket som ligger bak ordene. Det er kanskje da det virkelig begynner å bli interessant.

Språk og erfaring

For hva er språk? Det er vel det som kommuniserer. Og det som kommuniserer, er det som kan gjenkjennes som erfaring fra avsender til mottaker.

Det er dette Jamison mener gjør arbeidet med nådens språk til en kontinuerlig oppgave. Hvordan snakke om nåde, altså tillit til verdens godhet, når verden brenner, når ens eget liv ligger i grus? Da fungerer kanskje ikke det etablerte språket, det kan føles som en hån. Den som er i krise, vil ikke høre floskler som at «Gud er med deg» eller «det blir bedre», eller «det finnes nok en større hensikt».

Den som er i krise, trenger det som ligger bakenfor ordene — Kristine Hovda

Den som er i krise, trenger det som ligger bakenfor ordene. Og å få uttrykke det som ligger bak ordene, og som en kanskje ikke ennå har et språk for.

Å få bli møtt i sin erfaring, er nådespråk, mener Jamison, og gir et eksempel fra et møte mellom en homofil mann og den sittende paven. Det finnes et sted bortenfor rett og galt, som dikteren Rumi skrev. Det er det stedet der nåden åpenbarer seg. Og det stedet er kreativt og i stadig endring, det krever vår aktive deltakelse, aktiv lytting, aktiv tale. Og noen ganger: sakte skriving, sakte lesing.

Christopher Jamisons bok om nåde er sjelden vare, og den fortjener å leses sakte, i seg selv, og som inngang til tekstene han presenterer. Det er bare å si takk.