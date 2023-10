Pollestads oversettelse utfordrer frykten for intimitet som man kan spore i Bibel 2011.

Hos Kjell Arild Pollestad ligger disippelen som Jesus elsket ved Jesu bryst. Det gjør han ikke i Bibel 2011. Dette er ett av de nye og dristige grepene i Pollestads nye bibeloversettelse.

I forordet sier han at han ønsker å oppnå to ting:

Den første målsettingen er «å oversette så ordrett som mulig», såkalt konkordant. I konkordante oversettelser er idealet at oversettelsen i størst mulig grad skal gjenspeile originalspråkenes tekst og setningsstruktur.

Den andre målsettingen er å få klarere frem den bibelske poesien gjennom ordvalg og rytme. Kildetekstens billedrike og kroppsnære uttrykk skal bevares. Pollestad vil ha frem budskapet uten omskrivende forklaringer.

Her avgrenser han seg tydelig mot idiomatiske oversettelser, der kildetekstens innhold ofte omskrives og forklares for at bibelteksten skal være tilgjengelig og forståelig for den moderne leser. Slike moderne tilpasninger av bibelteksten byr Pollestad imot.

I oversettelsen av Johannesevangeliet lykkes Pollestad særlig med å bevare de kroppsnære uttrykkene, selv om oversettelsen til tider er svært tradisjonell.

Johannesprologen

I Pollestads oversettelse lyder Johannes 1,1–4 slik:

«I opphavet var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i opphavet hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham , og uten ham er ikke noe blitt til av det som er til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys».

Jeg vil her rette oppmerksomheten mot bruken av pronomenet «han»/«ham» (vers 2–4). På gresk viser pronomenene i vers 2–4 tilbake til logos (Ordet) i vers 1.

I den greske teksten er det grammatikalsk samsvar mellom substantivet og pronomen. I Pollestads oversettelse brytes samsvaret når intetkjønnsformen «Ordet» gjengis som «han», og ikke «det.» På denne måten identifiseres Ordet med Jesus Kristus hele 15 vers før sistnevnte eksplisitt introduseres. Her gjør Pollestad det han kritiserer moderne oversettelser for å gjøre: å tydeliggjøre poesien for leseren.

---

Bibelen

Johannesevangeliet

Oversatt av Kjell Arild Pollestad

Forlaget Press 2023

---

Pollestad viderefører her tendensen i norske bibeloversettelser til å tydeliggjøre at det er Jesus Kristus det er snakk om. På dette stadiet i prologen er det ingenting som tyder på at logos (Ordet) er en «han». I samsvar med dette bruker prologen intetkjønnspronomener når det refereres til intetkjønnsordet «lys» (fōs) i versene 5 og 7.

Det er en klar tendens i prologen at den går fra å være relativt vag, med upersonlige kategorier som ord, liv og lys til å bli mer og mer tydelig og personlig.

Denne progresjonen i poesien er definitivt noe Pollestad kunne bevart i oversettelsen, slik det er gjort i Martins Luthers oversettelse fra 1545, Lyder Bruns oversettelse fra 1945 og Jacob Jervells fra 2002. Å oversette pronomenene i vers 2–4 med «det» (i stedet for «han») var også foreslått av oversetterne i Bibel 2011, men dette ble reversert i Bibelselskapets oversettelsesutvalg.

Fysisk nærhet

Pollestad lykkes bedre med å bevare kroppsnære uttrykk i sin oversettelse. Eksempelvis i Joh 1,14, der sarx gjengis som «kjøtt»: «Og Ordet ble kjøtt».

Også i andre tekster blir «kjøtt» innført som oversettelse for sarx, eksempelvis i nattverdsteksten Johannes 6,51. Bibel 2011 lyder slik:

«Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp …».

Oversettelsen utfordrer frykten for intimitet som man kan spore i Bibel 2011 — Morten Beckmann

I Pollestads tekst lyder siste setning slik: «Og det brødet jeg vil gi til liv for verden, er mitt eget kjøtt .»

I motsetning til Bibel 2011, harmoniserer ikke Pollestad denne teksten med andre nattverdstekster som i stedet bruker ordet sōma, som betyr «kropp»/«legeme», som i Matt 26,26; Mark 14,22; Luk 22,19; 1 Kor 11,24).

---

Ny bibeloversettelse

Forfatter og teolog Kjell Arild Pollestad har oversatt hele Bibelen egenhendig

Vårt Land har spurt Ingunn Aadland, Kari Løvaas og Morten Beckmann om å anmelde tre av bøkene i oversettelsen: Første Mosebok, Jobs bok og Johannesevangeliet

---

I Joh 6,51 er det sarx, og da er det grunn til å differensiere i oversettelsen for å få frem særpreget hos Johannes. Oversettelsen «kjøtt» passer også fint i sammenhengen, der det ellers brukes konkrete bilder for å beskrive nattverdshandlingen – for eksempel i Joh 6,53.

Bibelen FIRE FARGER: Kjell Arild Pollestads bibeloversettelse kommer i kirkeårets fire farger. Design av Rune Døli. (Erlend Berge)

Forskjellen i bildespråket blir her tydelig. For de fleste tror jeg «kjøtt» vil lyde mer rått og konkret enn «kropp». Nå skal det sies at sarx også skal gjengis som «kjøtt» i revisjonen av Bibel 2011, som utkommer i 2024.

Den kroppsnære uttrykksmåten kommer også til syne i oversettelsen av det greske ordet sperma (Joh 7,42; 8,33.37), som kan bety «sæd» eller i overført betydning «avkom»/«ætt».

Pollestad oversetter ordet svært konkret i disse forekomstene, eksempelvis i Joh 8,37: «Jeg vet dere er Abrahams sæd», i motsetning til Bibel 2011: «Jeg vet at dere er Abrahams ætt».

Oversettelsen «sæd» kan komme litt brått på en from bibelleser, men Pollestad bidrar i det minste til å konkretisere avstamning med et nært og direkte bilde.

Pollestad går heller ikke av veien for å avsløre Simon Peters nakenhet i Joh 21,7:

«Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han klærne om seg, for han var naken » (gr. gymnos).

Her oversetter han teksten direkte, i kontrast til Bibel 2011, der det siste leddet fromt omskrives til «bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av ».

Pollestad får også tydelig frem den fysiske nærheten i de antikke måltidene, der man lå, og ikke satt rundt et bord. I Joh 13,23 heter det: «En av disiplene – han som Jesus elsket – lå ved Jesu bryst ».

I Bibel 2011 oversettes dette med «lå ved siden av Jesus ved bordet».

Bibel 2011 underkommuniserer nærheten, som er tydelig i kildeteksten. Pollestad synliggjør den – i likhet med det som er gjort i mange andre oversettelser.

Pollestad bevarer også nærheten i de påfølgende versene, som i 14,25, der Simon Peter lener seg «mot Jesu bryst » (gr. stēthos). Kontrasten blir igjen Bibel 2011, som unnlater å oversette det greske ordet: «Han lente seg da mot Jesus».

Pollestads oversettelse utfordrer frykten for intimitet som man kan spore i Bibel 2011.

Kjønn og ideologisk justering

I forordet retter Pollestad særlig sin brodd mot kjønnsinkluderende språk, som er en dominerende trend i mange moderne bibeloversettelser – eksempelvis i Bibel 2011.

Pollestad vil bevare det fremmede og utfordrende. Uttrykkene i kildeteksten «bør få tale til oss ut fra sine premisser», som han sier i forordet. Ut fra denne logikken burde bibelteksten verken gjøres mer kjønnsinkluderende eller kjønnsekskluderende enn det kildeteksten tilsier. Når kildeteksten er kjønnsinkluderende, burde dette gjenspeiles i oversettelsen.

På gresk finnes det et kjønnsinkluderende pronomen (tis). Selv om pronomenet ikke er kjønnsspesifikt, gjengir Pollestads dette med hannkjønnspronomener på norsk, eksempelvis i Joh 6,51: «Om noen spiser av dette brødet, skal han leve til evig tid». Det samme skjer i mange andre tekster (Joh 9,31; 10,9; 11,9.57; 12,26.47; 14,23; 15,6). Pollestads oversettelse er på dette punktet mer kjønnsekskluderende enn kildeteksten.

Preferansen for mannlige termer går også igjen i oversettelsen av parakleten og Den hellige ånd — Morten Beckmann

Pollestads preferanse for mannlige termer går også igjen i oversettelsen av parakleten og Den hellige ånd. Paraklētos gjengis som «Tals mann(en) » (14,16.26; 15,7), til fordel for oversettelsesmuligheter som «trøsteren» (King James: «the Comforter») eller «hjelperen» (Svensk Bibel 2000: «Hjälparen»).

I Pollestads oversettelse er Den hellige ånd også en mann, som i Joh 14,17: «sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot, fordi den hverken ser ham eller kjenner ham . Men dere kjenner ham , for han blir hos dere». På gresk er «ånd» (pneuma) intetkjønn. De påfølgende pronomenene står i intetkjønn (auto). For å bevare en større flertydighet i oversettelsen, kunne han her valgt «den» fremfor «han» (jf. eks. Svensk Bibel 2000, Lyder Brun).

På dette og andre punkter er Pollestads oversettelse av Johannesevangeliet konservativ og tradisjonell.

I forordet til prøveoversettelsen fra 2016 (Bibelen i kortversjon) kritiserer Pollestad Erik Gunnes’ oversettelse fra 1968 for en trang til å være original for enhver pris. I oversettelsen av Johannesevangeliet viser Pollestad at han ikke kan kritiseres for det samme.

Morten Beckmann er førsteamanuensis i religion ved Universitetet i Agder.