Når en kirke skal bidra med noe i en allerede etablert populærkultur – det være seg film, skuespill, musikk eller dataspill – blir jeg umiddelbart skikkelig skeptisk. Ofte er resultatet lavbudsjett og gjennomskuelig, med en klein trosformidling. Et halvveis forsøk på å koble sammen eget, internt språk med det man tilfeldigvis har plukket opp fra den aktuelle sjangeren.

Ironisk nok, kan man si, da jeg viet ett helt år til å bli «gamingprest» på YouTube.

Nå lager Brunstad Cristian Church (også kjent som Smiths venner) dataspillet Gate Zero via BCC Media. Spillet tar utgangspunkt i Bibelen og har tenåringer som målgruppe.

Selv har jeg spilt flere slike spill i oppveksten. Felles for dem er at målgruppen i beste fall er den kristne barnefamilien, som ser på barnas fascinasjon for gaming med litt angst. Det kristne spillet blir da en slags korreks i den uoversiktlige suppen som dataverdenen kan være.

Og en suppe er det: Det florerer av spill, og spillindustrien omsetter for svimlende beløp på verdensbasis.

God grafikk

Demoversjonen av Game Zero, som nå er tilgjengeliggjort på Steam, gir et overraskende førsteinntrykk. Det slår meg at grafikken er god. Datamaskinen min er en gjennomsnittlig gaming-PC, og jeg kan kjøre spillet på medium grafikk. Grafikkopplevelsen kan minne litt om action-eventyr-spillet Assasins Creed. Det har realistiske skygger, og det flyter greit. Men selve spillopplevelsen, med hopping og løping, oppleves litt hakkete.

Dataspill

Gate Zero

Utviklet av Bibel X i BCC Media

Målgruppe: Ungdommer rundt 15 år

Tekstet på 16 språk på langt, blant annet norsk. Lydspråket er engelsk.

Gate Zero er laget ved hjelp av Unreal Engine 5, et program som brukes til å utvikle spill, og som er blant de mest brukte om dagen. Blant annet er det populære spillet Fortnite laget ved hjelp av dette verktøyet. Ryktene skal ha det til at flere av utviklerne har erfaring fra å lage actionspill av typen Assassins Creed.

Det synes at det er lagt penger i dette, men ikke mer enn om det skulle vært et gjennomsnittlige kirkeorgel. BCC media har så langt samlet inn over 3,5 millioner kroner til spillet, ifølge kickstarter-siden.

Trailer til Gate Zero Trailer til Gate Zero (Bible X/BCC Media)

Historien fanger

Spillet starter i år 2072, og karakteren min heter Max. Bestemoren til Max er død, og har etterlatt seg en gåte jeg må løse. Verdenen jeg lever i har forfalt (hvilket er tema i veldig mange spill, så frykt ikke), og jeg skal tilbake til år 33 for å finne ut av hva bestemor mente med de mystiske ordene.

Hector, hjelperen min underveis, holder fortet i 2072, mens jeg brått er blitt en gjetergutt i år 33. Fra toppen av en ås skuer jeg utover Jerusalem, og her jeg fikk jeg litt frysninger. Dette er kjent stoff. Bibelhistorien dukker opp på netthinnen når jeg beveger meg i landskapet, der er den gylne porten, veien er dekket av palmegrener og tepper.

Når jeg må snike meg forbi vaktene, får jeg den spesielle følelsen spill kan gi: Innlevelsen og opplevelsen av at tiden forsvinner.

Følelsen blir avbrutt av at også dette spillet har dumme «NPCs» (Non-Playable Characters). Dette er karakterer du ikke kan spille, og som av og til sier intetsigende ting. Måten å snike seg forbi vakter på, er å kaste en stein en annen vei. De går alltid dit. Men sånn er det i andre spill også.

Max går rundt på tempelplassen og må etter hvert snike seg inn i det romerske kvarteret for å hente en prestekjortel, slik at han kan nå de andre prestene i tempelet. Han får tak i prestekjolen og kommer seg inn.

Invitere andre inn

En spennende funksjon i Gate Zero er at man kan invitere inn venner til å spille «mini games» på telefonen i nettleseren. Dette er et konsept som flere benytter seg av, men jeg har aldri sett det på denne måten – og det fungerte sømløst. Jeg løp rundt for å sanke sauer, mens medspilleren min på mobil skulle få sauene til å spise, slik at jeg kunne fange dem.

Denne delen er jeg spent på hvordan de utvikler videre. Det kan bli litt kjedelig, om vedkommende på mobil kun skal trykke på sauer, mens den andre kan løpe rundt i spillverden.

Det er også mulig å laste ned appen «BibleXGame», hvor man får en oversikt over egen fremgang i spillet.

Hovedoppgaven, å løse bestemors gåte, er nok ikke helt ferdigutviklet enda. Den består i å samle inn informasjon om bibelhistoriene, samle ting og løse oppgaver i Jerusalem. Disse gir deg da nye ord som du setter inn i ulike bibelvers. I demoen er tematikken «Jesus er herre over sabbaten», og det er tre deler i Matt 12 som skal fylles inn med ord. I tillegg skal man løse et slags puslespill.

SNIKE SEG FRAM: Spillets hovedkarakter må forbi noen litt enkle vakter for å nå sitt mål. (BCC Media)

Klassisk teologi

Gate Zero peker på Jesus som frelser. I spillets Jerusalem kan man lese mange forskjellige bibelvers og fortolkningen av disse. Et eksempel er en scene hvor spillkarakteren kommer inn i tempelet og får se forhenget til det aller helligste. Her blir du forklart at «nå kan vi alle komme til Gud gjennom Jesus».

I demoen får vi ikke møte Jesus, men vi ser spor etter ham overalt.

Fortolkningene av de gammeltestamentlige tekstene er at de er profetier om Messias og oppfylt gjennom Jesus. Ikke at det er noe kontroversielt i dét, men det viser i alle fall at spillet har noe det ønsker å formidle, snarere enn å la spilleren selv fortolke versene.

Skal man sette en merkelapp på teologien, er den vel klassisk. Spiselig for både liberale og konservative. Jeg kom ikke over noen kontroversielle fortolkninger i løpet av den halvannen timen jeg spilte. Demoen har en mer historisk og observerende inngang til tekstene, og som spiller skal man utforske mer enn å bli rettledet. Det endelige spillet blir riktignok mye mer omfattende, så en får vente å se.

Historisk sett har utviklerne gjort en god jobb. Det er vanskelig å skulle gjenskape noe basert på arkeologi, men Israel generelt – og Jerusalem spesielt – har gode kilder på hvordan ting så ut. Flere av stedene i spillet kan man reise til og se også i dag.

FAREFULLT: Snikingen forbi vaktene i Gate Zero, gir den spesielle følelsen spill kan gi: Innlevelsen og opplevelsen av at tiden opphører. (BCC Media)

Jeg ville spille mer

Hvis resten av spillet er som demoen, så kan min åtteåring fint spille dette – og jeg tror han hadde syntes det var gøy. Jeg tror ikke spillet vil ta av like mye som Fortnite eller Roblox, men det vil være det hittil beste bibelspillet jeg har spilt, med meget god margin. Gate Zero er et spill jeg kan anbefale også andre jeg kjenner som ikke deler troen min, men jeg ville forberedt dem på trosformidlingen.

Spillet er foreløpig gratis og det kan kanskje brukes som en del opplegget på et datatreff for ungdom. «Første mann til å runde Gate Zero», for eksempel. Så langt finnes det ikke noen flerspiller-versjon her, men hadde spillerne kunnet gå rundt i Jerusalem og samtidig kommunisert digitalt, kunne man gjort ett større undervisningsopplegg ut av det.

Sammenlignet med mange andre dataspill innen sjangeren action og eventyr har Gate Zero en lang vei å gå, særlig når det gjelder funksjonalitet – men det har potensial.

Spillet anbefales å testes ut. Jeg venter spent på fullversjonen.

Lars Ivar Bratsberg er teolog og har drevet Youtube-kanalen «Gamingpresten». Anmeldelsen er basert på demoversjonen av Gate Zero, som ligger åpent tilgjengelig.