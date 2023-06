Hvem hadde trodd at det skulle føles avkjølende å komme ut i 30 grader?! Betraktningen fra mitt teaterfølge kommer etter 50 minutter i teaterteltet i Frognerparken.

Siden «Snehvit og dvergene» ble spilt i 1974, har 2. klasse ved Statens teaterhøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo) spilt barneteater her om sommeren. «Legenden om Robin Hood» er den 49. i rekken, og seiler trolig opp blant historiens heteste. At vi får utdelt papptallerkener man kan bruke som vifte, fremstår genialt i det vi trykker oss tett sammen mellom teltdukene denne glovarme premieredagen. Med de sparsommelige og trange fasilitetene, der man kjenner på følelsen av å komme helt tett på, ligger mye av sjarmen.

At skuespillerne selv tar imot billetter, selger popkorn og snakker med barna både før, under og etter forestilling, skaper en herlig, uhøytidelig atmosfære. Å involvere barn i scenefortellingen er imidlertid en vanskelig øvelse, som ikke alltid fungerer. Årets kull behersker det til fulle. Det er nettopp når barna får bidra (verbalt) at forestillingen virkelig svinger. Et grep de gjerne kunne tatt i bruk i enda større grad.

Lite lek

Regissør og improteaterlegende Tony Totino har latt skuespillerne improvisere seg frem i prøveperioden.

Leken og de kreative påfunnene er ikke like lett å få øye på i det ferdige resultatet. Selv om historien om Robin Hood har fått sin egen vri på manussiden, er forestillingen ganske konvensjonell både i regi, scenografi og spillestil. Her kunne de med fordel falt for fristelsen til å ta i bruk mer teatersport og enkeltscener med abrupt komikk, uten at det hadde gått på bekostning av fremdriften.

Regien har god fart og får fortalt mye i løpet av 50 minutter, inkludert fengende enkeltnumre hvor skuespillerne bryter ut i sang og rap, noe jeg savner å få høre mer av.

---

Teater

Legenden om Robin Hood

Av og med: Andreklasse i skuespillerkunst ved Kunsthøgskolen i Oslo: Julie Bunimowicz, Mie Korsbakken Christensen, Filip Kremner, Miriam Majcherek, Jenny Mueni Ndunda, Erik Pelin, Alfred Ekker Strande og Mina Try

Regi: Tony Totino

Scenografi: Thomas Underhaug Fosseli

Kostymer: Molly Raak

Spilles i teaterteltet i Frognerparken fram til 23. juli

---

Lovende skuespillerhåndverk

At studentene allerede har kommet langt på vei i sine studier av skuespillerhåndverket, er tydelig. Man går nesten aldri i teateret lenger uten å høre en stemme som er mikket opp. Her er derimot diksjon og stemmebruk på plass uten mikrofonhjelp.

Noen roller har mer å spille på enn andre; Mina Try viser komisk talent i skurkerollen som sheriff – morsom, rar og akkurat passe farlig. Mie Korsbakken Christensen har null problemer med å overbevise oss om at hun er stor og sterk i rollen som Lille John, tross sin vevre skikkelse. Mens Alfred Ekker Strande får frem latteren hos publikum og viser tydelig karakterarbeid i sjongleringen av ulike roller.

TRANGT: Med de sparsommelige og trange fasilitetene, der man kjenner på følelsen av å komme helt tett på, ligger mye av sjarmen i teaterteltet i Frognerparken, mener Kjersti Juul. (Ousu Leigh)

[ «Markens grøde» anmeldt: Når aldri helt over scenekanten ]

Imponerende konsept

Tradisjonen med å spille i teltet i Frognerparken, har utviklet seg gjennom årenes løp. Studentene opererer som profesjonelle frigrupper, der de selv står ansvarlig for alt fra produksjon og PR til teknikk og økonomi.

I år står også et tydelig samfunnsengasjement på plakaten; Ønske om å nå barn fra alle samfunnslag uavhengig av økonomisk evne, kommer til uttrykk gjennom kronerulling, samarbeid med Fattighuset og en gratis, alternativ utendørsversjon på kulturfestivalen «Slipp Botsen Fri». I lys av dette får valg av stykke ekstra mening. Robin Hood tok som kjent fra de rike og ga til de fattige.

At alt av kulisser og kostymer i tillegg er miljøvennlige, resirkulerte materialer, setter årets forestilling i et imponerende gjennomarbeidet og konseptuelt godt lys – vel verdt å heie på.

[ Så mange millioner har musiker-strid kostet Ishavskatedralen ]