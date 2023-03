Mennonittene var en protestantisk bevegelse i Europa på 1500-tallet. De nektet å avlegge verdslige eder og avtjene militærtjeneste, følgelig ble de forfulgt. På 1700-tallet utvandret de til Amerika. I dag skal det finnes 1,3 millioner mennonitter, de fleste i USA og Canada. Men også i lavlandet i Bolivia bor de og driver jordbrukskollektiver.

I en av de bolivianske menighetene ble det på slutten av 2000-tallet begått voldtekter av rundt seksti kvinner og barn. Åtte menn i alderen 18 til 41 år skal om nettene ha sneket seg inn i kvinnenes sovesaler, dopet ofrene med gass for så å voldta dem. To jenter var mindreårige, den yngste bare elleve år gammel.

Kvinnene snakker

Miriam Toews, en kanadisk forfatter som vokste opp i en mennonitt-menighet, skrev ti år senere romanen Kvinnene snakker med utgangspunkt i historien fra Bolivia. Boken ligger til grunn for filmen Women talking. Handlingen er lagt til et nordamerikansk, landlig distrikt.

Vi kan sukke at vi er lei av overgrepsfortellinger. Men nylig ble det kjent at én av fire norske kvinner har opplevd å bli voldtatt, fem prosent av disse har vært under 13 år. I 2016 ble en rekke overgrep avslørt i Tysfjord kommune – det endte i ett hundre og femti seksuelle overgrepssaker. Førti handlet om misbruk av barn under 14 år. Mange involverte var lulesamer og læstadianere. Den læstadianske menigheten måtte be om tilgivelse for at den ikke hadde tatt affære.

Women talking er altså sørgelig aktuell. Seksuelle overgrep blir enda tyngre å bære når de har skjedd i en religiøs setting der ofrene blir bedt om å tilgi. Som en av filmens bestemødre sier da hun angrer at hun har bedt sin voksne datter tilgi det ektemannen har gjort mot henne og barnebarna: «Tilgivelse fungerer som en tillatelse til å voldta igjen.»

OFFER: Salome (Claire Foy) må bestemme hvordan hun skal beskytte seg og sine barn fra en voldelig ektemann. (Michael Gibson/Michael Gibson)

Ultimatum

Heldigvis viser ikke regissør Sarah Polley i Women talking et eneste overgrep. Knapt noen av mennene som står bak ugjerningene, er synlige i filmen. I stedet forstår vi følgene av overgrepene da to bestemødre, tre unge mødre og fire-fem døtre møtes på et høyloft for å drøfte hva de nå skal gjøre. En ung mor, Mariche (Jessie Buckley), har blitt så rasende at hun har angrepet en gjerningsmann med ljå. Politiet er blitt tilkalt, ikke for å beskytte kvinnene, men mennene. De sistnevnte har nå gitt kvinnene et ultimatum: Tilgi overgriperne eller forlat kolonien og dermed muligheten til å komme inn i Guds rike.

Jenter og kvinner stemmer over tre mulige alternativer: Ikke gjøre noen ting, bli værende og slåss, eller dra fra kollektivet. Det første får noen få stemmer, de to siste like mange.

Bestemor Scarface Janz (Frances McDormand), velger passiviteten. Vi kan bare gjette hvordan hun fikk det store arret på kinnet. Hun gjemmer seg i huset sitt med en datter og et barnebarn og vil ikke opponere mot voldsbruken.

Samtaler

For noen kinogjengere kan det bli en tålmodighetsprøve at mye av filmen består i samtaler mellom de som nekter å la alt være som det er. Men den oppmerksomme lytter vil få lønn for strevet, ikke minst fordi rollene spilles av glitrende skuespillere som Claire Foy, Rooney Mara og Jessie Buckley.

Overgrepene har merket dem på rystende vis: En ugift kvinne, Ona (Mara), er blitt gravid, flere tenåringsdøtre sliter psykisk, ja, også en fireåring har blitt utsatt for misbruk av sin egen far. Nå oppstår en stor, følelsesladd diskusjon mellom de som vil bli værende og kjempe, og de som vil forlate kollektivet.

Guds rike

Mennonittene lever i stor grad avsondret fra det moderne samfunnet. Kvinnene og jentene i filmen er analfabeter fordi de aldri har fått skolegang. Frykten hos flere er at de ikke vil klare å dra på egen hånd ut i en verden der de verken kan lese eller skrive, ei heller tolke et kart. Sektens regler har dem avhengige av overgriperne.

Også psykisk holdes de hardt fast. Hvordan skal de kunne dra fra en menighet som er det eneste fellesskap de kjenner? På den annen side: Hvordan skal de kunne beskytte sine barn fra overgriperne hvis de blir værende?

Også religiøse forestillinger har blitt til tunge lenker som er vanskelig å slite i stykker: Hvordan kan kvinnene reise fra kollektivet hvis det betyr at de ikke kommer inn i Guds rike?

UNNTAKET: Læreren August (Ben Whishaw) er den eneste mannen som oppfører seg ydmykt og empatisk overfor Ona (Rooney Mara) og Salome (Claire Foy). (Michael Gibson/Michael Gibson)

Ydmyk mann

Women talking er en hjerteskjærende, men også vakker fortelling om kvinners kamp mot et kynisk patriarkat. Et nydelig unntak fra ugjerningsmennene er den unge læreren August. Han hører til en familie som i sin tid rømte fra menigheten. Nå har han kommet tilbake for å undervise koloniens gutter i å bli ansvarsfulle mennesker. Skuespiller Ben Whishaw gjør en rørende tolkning av en ung mann som oppfører seg ydmykt og empatisk mot kvinnene.

Hva de dypt troende kvinnene velger til slutt, får dere finne ut selv. Women talking er en tankevekkende film om kampen for å bli selvstendige og frie mennesker slik Gud vil.

