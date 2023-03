Bjørnar Sangolt har vært et sentralt navn i norsk musikkbransje i over 20 år, kanskje mest kjent som gitarist i bandet StMorritz som herjet radiostasjonene i landet over for ti år siden.

Etter dette har han både høstet Spellemannpris og vært produsent for artister med millioner av strømminger.

Nå foreligger hans eget debutalbum i form av ni låter som samlet utgjør Glimt av deg – i en gyllen nynorsk drakt på kvamma-mål.

Godt produsert

Det første som slår meg, er produksjonen og lydbildet. Dette er organisk, dynamisk og levende spilt i et klassisk bandformat med bass, trommer, gitarer og tangenter.

Det gynger svært godt fra første låt, mye takket være trommeslager Thomas Gallatin, som for øvrig også produserer i tospann med artisten selv. Gallatin er kjent fra samarbeid med blant andre Morten Abel, Darling West og Daniel Kvammen. Han har et rytmisk uttrykk og en groove som, jeg bare sier det som det er, mangler sidestykke.

Sammen med Torjus Vierli, som leverer så tårene renner på forskjellige tangentinstrumenter, kan ikke produksjonen gjøre annet enn godt.

[ Nå skal lovsangen være på norsk. Dette er de mest populære låtene ]

Ruskete uttrykk

Vakkert er det, men langt fra smertefritt. De velspilte og ruskete gitarene gir albumet autentiske vibber. De sender lange lengtende blikk mot vest, lengre enn til Øystese, helt over til statene. Steinar Karlsens pedal steel befester dette inntrykket på nydelig vis. Gitarene spiller en viktig rolle fordi de blender så godt inn med Sangolts upolerte, ektefølte, rustne sangstemme.

Vakkert er det, men langt fra smertefritt — Pål Rake

Sangstemmen tar ikke de store sjansene, verken i høyden, bredden eller dynamisk. Sangolt legger seg tett opp til et hviskende, luftig og mørkt vokaluttrykk. Det er så vidt det går noen steder.

Det kan være spennende å skru ned temperaturen for å frigjøre plass til det store. Koblet med de såre og barduse tekstene, vet jeg ikke om potensialet her nås helt til fulle. Sangolt har noe usedvanlig vakkert, stort og særegent i sin stemme, som det kanskje tar litt tid å oppdage.

NY STEMME: Bjørnar Sangolt er aktuell med albumet «Glimt av deg». Det tar kanskje litt tid å oppdage, men han har noe usedvanlig vakkert og særegent i sin stemme, mener Vårt Lands anmelder. (Øyvind Zahl)

Kan det bli for mørkt?

Vi kommer ikke utenom de monumentale og mørke skyene som hviler over tekstene. Vi skal innom ensomhet, savn, udugelighet, bratte skrenter, ild, vind og kulde, død – vi skal helt ned til «undergrunnens dypeste hvelv» og til en «svartmalt mørketid».

Det er brutale og modige tekster, som det gjør vondt å lytte til, men som også vil kunne være kimen til trøst for mange. Spørsmålet er om det for mye av det gode, eller skal vi si vonde. Det er noe Ingvar Hovlandsk, Falkeidsk og vestlandsk over ordvalg og tematikk.

Noen lyriske klisjeer rykker meg nok litt ut av lytteopplevelsen. Vi kommer for eksempel innom havet på en del av låtene og havet er som kjent stort, åpent og kan være like poetisk som det er utømmelig. Det er også fonetisk takknemlig å synge på. Men som kjent, havet gir og havet tar, og krever også sitt for at tekstene skal flyte godt.

En god start

Den røde tråden oppleves å være den brokete reisen opp fra mørket til et glimt av denne «deg». Dualismen i disse to kreftene, og hvordan de drar og river i sangeren, er interessant. Om enn hvor mørkt, er håpet ikke langt borte. Det er som regel lagt til refrengene. Det er også noen bibelske referanser som er spennende for den observante lytter. De bærer bud om hva som venter bak disse tunge skyene og hvem tittelen på albumet er rettet mot.

I det hele tatt er Glimt av deg et godt produsert håndverk fra mestere i sitt fag. Det er melodiske lekre komposisjoner som gjerne NRK P1 bare kan få lagt inn i sin rotering først som sist. Jeg synes kanskje at tekstene kunne hatt godt av enda en runde for å kunne nå helt frem til mål. Men dette er et nydelig album, og det blir spennende å følge Sangolt videre.

[ Olav Solvang anmelder 13 versjoner av «Navnet Jesus» ]