Når Riksteatret setter opp Nina Lykkes kritikerroste roman om ulykkelige mennesker fra middelklassen, starter forestillingen med høytlesning: «Hva er vitsen med å slite og streve på skolen bare for å få seg en jobb og et hus og noen barn og så fortsette å slite helt til man dør?».

Slik settes bokens grunnleggende tema i fokus fra teaterstykkets start. Nei og atter nei tar det småborgerlige A4-livet på kornet og viser hvordan hverdagen fanger oss i faste mønstre og rutiner, men den åpner også opp for mer tidløse temaer som for eksempel frihetslengsel.

Skråblikket på tilværelsen, og den ironiske snerten Nina Lykke er så kjent for, får blomstre videre i Liv Heløes dramatisering. Samtidig lykkes regissør Maren E. Bjørseth med å finne sceniske situasjoner teksten kan springe ut fra. Resultatet blir genuint underholdende og ytterst treffende teater.

Trekantdrama

Forestillingens motor ligger i utroskapsmotivet: Jan og Ingrid er middelaldrende, de har trygge jobber som lektor og byråkrat, et hjem på aller beste østkant, to halvvoksne forkjælte sønner, og et nært forestående sølvbryllup i vente. Når Jan innleder et forhold til verpesyke Hanne på 34, starter et trekantdrama der de rykkes ut av sin vante tralt og står i fare for å miste «alt».

At forestillingen klarer å frembringe trillende latterkuler hos publikum fra start til slutt, er mye takket være en skuespillertrio i storform — Kjersti Juul

At forestillingen klarer å frembringe trillende latterkuler hos publikum fra start til slutt, er mye takket være en skuespillertrio i storform. Ingunn Øyen er som en vandrende klisje på det pliktoppfyllende og selvutslettende i rollen som Ingrid. Hun skjøtter jobben til punkt og prikke, gnikker bort bremsespor i boksershortsene til sønnene sine og ligger pliktskyldigst med mannen sin en gang i uka.

Øyen balanserer rollen perfekt – hylende morsomt karikert uten at troverdigheten som type glipper.

ELSKERINNE: Mari Hauge Einbu parerer sine mer rutinerte medspillere svært godt i rollen som ventende elskerinne, skriver Kjersti Juul. (Erika Hebbert)

Smart grep

Anders Mordal er ubetalelig der han slites mellom selvrealisering og troen på livslang forpliktelse, i rollen som utro ektemann. Her er det som om vi selv kan kjenne på de dekadente kvalene bare middelaldrende menn som svikter sine jevnaldrende koner til fordel for yngre, vet hvordan føles.

En fornøyelig scene hos en altfor dyr psykolog, er bare ett av mange humorhøydepunkt der Mordal får briljere med sitt komiske talent. Mari Hauge Einbu parerer sine mer rutinerte medspillere svært godt i rollen som ventende elskerinne. Hanne blir også en vi får et hjerte for. Der Jan lengter ut av rekkehuset, lengter hun inn. Ikke minst behersker Einbu regissørens smarte grep, med å la de tre hovedkarakterene også spille bokens øvrige rollegalleri.

[ – Jeg har vært utro en gang. Det var jo helt fantastisk, forteller gift kvinne til presten ]

Nye høyder

Skuespillerne veksler blant annet på rolle som bortskjemt sønn, klein kollega, slitsom elev og påtrengende svigermor, uten at et eneste kostymeskift trengs. Det effektfulle grepet krever ikke bare rapiditet og gode skuespillere, men en innsiktsfull regi og sansen for smarte løsninger. Signe Gerda Landfald holder klokt nok scenografien til et minimum. Noen gjennomsiktige gardiner, en stol, en benk og en bakvegg som kan skifte farge, brukes effektivt på en ellers naken scene.

I stedet gis det plass til stykkets fargerike rollegalleri og en teatertekst fylt til randen av vidd. En nydelig og hysterisk morsom dansescene mellom Hanne og hennes bekymrede, livsbejaende mor, er bare ett av mange eksempler der teateret løfter bokens innhold til nye høyder.

[ Anne og Per Arne Dahl synes det er kleint å si «jeg elsker deg», selv etter 47 års ekteskap. ]

Frykten i oss

Resultatet er en scenisk analyse av middelklassens selvtilfredshet, som byr på latterkramper i fleng, men som også rører ved noe vondt; Lengselen etter kjærlighet og redselen for å bli forlatt eller sette seg fast i et ulevelig forhold, gjelder for de fleste av oss.

Tross en misantropisk holdning til det hele, åpner «Nei og atter nei» døren på gløtt for en slutt som både er håpefull og en smule livsbejaende: Ingrid bryter med det småborgerlige A4-livet hun alltid har trodd på, og reiser helt til hun når yttergrensene for det europeiske helsetrygdekortet.

---

Teater

Nei og atter nei

Av Nina Lykke

Dramatisert av Liv Heløe

Regi: Maren E. Bjørseth

Scenografi: Signe Gerda Landfald

Lyddesign/komponist: Alf Lund Godbolt

Kostymedesign: Marianne Sembsmoen

Lysdesign: Ingrid Skanke Høsøien

Koreografi: Ida Wigdel

Riksteatret

---