«Jeg er redd denne boka kan gjøre det enda vanskeligere å være tenåring»

Tenåringer i USA mellom tretten og atten år bruker i gjennomsnitt syv og en halv time på sosiale medier – hver dag! Og én av ti i millenniumsgenerasjonen vil heller bli berømt enn å få seg en utdannelse. Parallelt med dette melder 60 prosent av tenåringene at de har opplevd en eller annen form for netthets, og mange unge rapporterer om dårlig psykisk helse.

Dette er statistikker som amerikanske Sadie Robertson Huff trekker frem i sin bok for ungdom: Hvem følger du? – Å søke Jesus i en verden som har et altoppslukende fokus på sosiale medier. Og Huff vil komme til unnsetning, med bibelvers og egen erfaring. Selv har 25-åringen 4.9 millioner følgere på Instagram. Hun karakteriseres som en «sosiale medier-personlighet» etter at hun som 17-åring kom på andreplass i den amerikanske versjonen av Skal vi danse. Før dette var hun allerede var en «TV-personlighet» grunnet realityshowet om familien hennes, kalt Duck Dynasty.

Digital verden

Huff har en god ambisjon for boken hun primært har skrevet til kristne tenåringsjenter. De 194 sidene er delt inn i ni kapitler og to tillegg, hvor hun vil svare på hvordan man kan gå fra å være likt, til å bli virkelig elsket. Hun vil beskrive forskjellen mellom å være sett bare fra utsiden og å være fullt ut kjent. Hun skriver om sammenligning, og om å ha riktige motiver for berømmelse. Huff vil forkynne om Jesus og hjelpe tenåringer med å navigere i jungelen av influensere og selfies.

SOSIALE MEDIER OG TRO: Influenser Sadie Robertson Huff har skrevet «Hvem følger du?» til kristne tenåringsjenter. (Glenn Francis)

Min erfaring som forkynner er at forkynnelse som treffer ungdom, kjennetegnes av ærlighet, god historiefortelling og gjenkjennelige eksempler fra hverdagen. Alt dette er Huff god på. Hun tar en verden ungdom kjenner – sosiale medier, og bruker denne for å illustrere kristne sannheter. Dette fungerer noen ganger godt, som i den enkle, men viktige forskjellen på å følge noen fremfor bare å like noens innlegg, mens det andre ganger oppleves tvunget, som når korsfestelsen av Jesus blir eksempel på kanselleringskultur. Huff bruker mange bibelsitater, og noen gjenfortellinger og anvendelser av bibelhistorier er virkelig gode.

[ Knut Jostein har holdt hendelsene fra oppveksten med faren skjult. Nå vil han fortelle ]

Kjendiskultur og virkelighet

Likevel er det flere utfordringer ved boken som gjør at jeg ikke vil anbefale den til ungdommene jeg er pastor for. Mye av forfatterens etos og historiefortelling bygger på at hun selv står midt i kjendiskulturen. Problemet er at hun samtidig er sterkt avhengig av den. Det er også et spørsmålet om Huffs deltagelse Duck Dynasty (som ikke er vist i Norge) eller hennes pallplass i Dancing with Stars, kompenserer for hennes mangler som forfatter. Og selv om Huff flere steder formidler sårbarhet og ekthet, er det usikkert om det å kun sitte igjen med netto 2.000 nye følgere i uka på Instagram (etter også å ha mistet 3.000), er et godt eksempel på det å ikke alltid være populær. Eller om det å ikke føle seg like pen og tynn som de andre modellene på New York Fashion week, egentlig er en historie til trøst for tenåringsjenter.

Når den norske oversettelsen gjør at jeg ofte føler jeg lytter til en amerikaner som snakker gebrokkent norsk, bidrar heller ikke det til å gjøre avstanden til USA mindre.

Enkelt for Gud

I Huffs hverdag har Gud en ganske enkel jobb. Når hennes første preken går viralt, er det på grunn av en tre måneders pause fra sosiale medier for å fordype seg i Guds ord, ikke at den ble holdt etter hun allerede hadde millioner av følgere. At billettsalget tok seg opp da hun gikk fra profan til kristen målgruppe, skyldes at hun da valgte å stole helt på Gud, ikke at det kristne USA er et enormt kommersielt marked som elsker kjendiser.

---

Ungdom

Sadie Robertson Huff

Hvem følger du? – Å søke Jesus i en verden som har et altoppslukende fokus på sosiale medier

Oversatt av Karina Loka

194 sider, Hermon 2022

---

I dag driver Huff en stor bedrift, og på hennes nettbutikker kan man handle alt fra inspirerende duftlys til stramme treningsklær med inspirerende ord som «utholdenhet» – noe som ifølge Huff kan gjøre evangeliseringen enklere. Og man kan jo tenke at det er all suksessen som gjør Huff så glad, men det skyldes at hun følger Gud: «Folk spør meg hele tiden om hvorfor jeg er så glad, og svaret er at jeg følger Hans Ånd – derfor strømmer Hans frukt ut fra livet mitt!» Slik var det ikke for noen år siden, og det er ikke fordi det da generelt var noe herk å være tenåring, men fordi hun da la vekt på feil saker og åpnet seg «for angst, stress, usikkerhet, uvisshet og misnøye». Nå er hun «virkelig lykkelig», skriver hun, og «den samme gleden ønsker jeg for deg» og det «er mulig hvis du bare velger å følge Jesus».

At billettsalget tok seg opp da hun gikk fra profan til kristen målgruppe, skyldes at hun da valgte å stole helt på Gud, ikke at det kristne USA er et enormt kommersielt marked som elsker kjendiser — Erik Andreassen

Renhet

En stor del av boken handler om å sortere og vurdere hvem og hva man skal følge på sosiale medier og i livet generelt. Huff har valgt «ren» som årets ord å meditere over, og det gjennomsyrer boken like mye som det gjør i en del av amerikansk kristenhet. Huff tar selv renhetsgrep ved å slette apper eller sette dem på pause. Hun bruker Instagram, men bare deler av Instagram, og ikke Snapchat. Hun ser lite på TV, men når hun gjør det, er det familievennlige konkurranseprogram eller serier som ikke er upassende.

[ «Gud forblir på skrivebordet i Svend Brinkmanns bok» ]

Spørsmålet er om kritikken skal rettes mot boken i seg selv, eller mot kulturen den er et uttrykk for. Huff formidler det hun selv har vokst opp med: En viss versjon av evangelikal kristendom, som lover for store ting på Guds vegne, som proklamerer en tilsynelatende stor tro på Gud, men hvor mennesket likevel ender opp med stort ansvar for egen lykke og til og med Guds hellighet. Her er det ikke bare mulig å ende opp med å tvile på Gud, om han ikke skulle innfri, men også på seg selv – og å påta seg skylden for Guds manglende respons. Det er kanskje mer alvorlig enn å følge noen verdslige influensere som selger skjønnhetsprodukter.

Det er flere utfordringer ved boken som gjør at jeg ikke vil anbefale den til ungdommene jeg er pastor for — Erik Andreassen

Huff markedsfører seg som en som vil være jenters søster og venn, men det er også her hennes rolle som influenser, kjendis og kremmer blir særlig problematisk. Jeg tror Sadie er en god søster og venn for sine nære, men det er å håpe at norske tenåringsjenter finner noen nærmere dem som kan vise måter å følge Jesus på.

[ Land-kritikernes bokfavoritter 2022 ]