Den største forskjellen mellom film og fjernsyn er graden av glamour og magi. Er man på tv er man hjemme hos folk, og er man hjemme hos folk, blir man en del av den mondene hverdagen. Når Julia Roberts og Nicole Kidman har takket ja til attraktive strømmeserier, er det med en bevissthet om at de havner på tv-apparater i ufikst møblerte stuer, mens seerne kanskje også er opptatt av å legge barn og stirre på telefonene sine.

Noen filmstjerner har, sikkert nettopp derfor, holdt seg til det store lerretet, der enorme versjoner av ansiktene deres kan tilbes av et konsentrert publikum i en mørklagt sal. Quentin Tarantino problematiserte denne friksjonen mellom kino og tv i Once Upon A Time In Hollywood fra 2019 – naturlig nok med planetens største og mest rendyrkede filmstjerner i hovedrollene.

---

Film: Komedie/Drama

Don’t Look Up

Regi: Adam McKay

Med: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Melanie Lynskey, Ron Pearlman, Ariana Grande, Matthew Perry, Kid Cudi, Tyler Perry

USA 2021

2 timer, 25 minutter

Aldersgrense: 12 år

---

Et halvt år til dommedag

En av dem var temmelig kresne oscarvinneren Leonardo DiCaprio, hans første spillefilm på fire år. At han nå, sammen med like tv-jomfruelige Jennifer Lawrence – også oscarvinner – spiller hovedrolle i en Netflix-produksjon, er temmelig oppsiktsvekkende. Satiren Don’t look up skal riktignok gå en tid på kino før den treffer hjemmeskjermene på selveste julaften – på den måten er den kvalifisert for å delta i diverse prisutdelinger, som nettopp Oscar.

Ingen i amerikansk offentlighet kommer godt ut av denne satiren

I åpningsscenen studerer en doktorgradsstudent (Lawrence) bilder av stjernehimmelen og gjør en guffen oppdagelse: En komet med en diameter på en mil er på kollisjonskurs med jorden, og vil med all sannsynlighet utrydde menneskeheten og det meste av annet liv. Sammen med DiCaprios bebrillede professor må hun advare befolkning i myndigheter om at verden slik vi kjenner den er historie innen et halvt år, hvis ikke det tas grep.

DON'T LOOK UP PRESIDENTEN: USAs president (Meryl Streep) er mer opptatt av egen popularitet og valgresultater enn av den kommende katastrofen. (Niko Tavernise/Netflix/NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

Dum og ondsinnet

I normale katastrofefilmer tas slike nyheter på ramme alvor. Etter noen innledende runder med pliktskyldig skepsis, dras handlinger inn i store «situasjonsrom» med digre skjermer og en ivrig gjeng beslutningstagere. Her må de to hverdagsmenneskene vente i over én dag på en audiens med presidenten. Regissør Adam McKay lar oss følge det trettende og det absurde i ventingen – småprat med stabsfolk, innkjøp av snacks og vann, kommentarer om hvor lite Det ovale kontor ser ut i virkeligheten. Når presidenten – inspirert og infamt spilt av Meryl Streep – omsider tar dem imot, er hun mer opptatt av egen popularitet og valgresultater enn av den kommende katastrofen.

Stabssjefen - hennes egen sønn, komisk spilt av Jonah Hill – fremstår som dum og ondsinnet. Nei, ingen i amerikansk offentlighet kommer godt ut av satiren, mediene er opportunister, forretningsfolk er enda verre opportunister og aller verst og definitivt mest ubehagelig er den Steve Jobs-inspirerte tech-gründeren Peter Isherwood, verdens rikeste mann, og med en makt som overgår presidentens.

Klimakrisen

Selv i en tilsynelatende lett og uforpliktende komedie som Anchorman 2: The Legend Continues (2013), tok Adam McKay opp grunnleggende problemer med det amerikanske demokratiet: En avis med samme eier som en forurensende fabrikk, opptrer ikke nøytralt og uavhengig. The Big Short (2015) var et både sarkastisk og pedagogisk oppgjør med finanskrisen, mens Vice (2018) tok for seg livet til Dick Cheney – den skildrer den tidligere visepresidenten som en grådig og ikke spesielt smart forretningsmann som finner ut at politikk kan være lønnsomt.

Den truende meteoren i Don’t Look Up er naturligvis en metafor for klimakrisen. «Patrioter» nekter å tro på at noe er galt, alt de ikke liker er propaganda fra politisk hold. Politikere, næringsliv og mediefolk utnytter situasjonen til egen vinning. Mens forskerne fortvilet forsøker å få folk til å lytte.

STABEN: Ingen i amerikansk offentlighet kommer godt ut av satiren, mener vår anmelder. Her er presidenten og hennes stab. (Niko Tavernise/Netflix/NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

Hverdagsmennesker

Den velskrevne historien er pepret med små detaljer og sidesprang, som glimt av flodhester, eller en sidehandling om en popstjernes koordinerte ekteskap og singelslipp. Den svarte komedien forener det tankevekkende med det underholdende på imponerende vis, og mye av æren for moroa skal gå til DiCaprio og Lawrence, som skaper uforglemmelige skikkelser av sine hverdagsmennesker. Ikke karikerte, ikke «fargerike», bare nyanserte, vanlige og troverdige. Hverdagsmennesker fortjener faktisk det, å bli spilt av planetens største skuespillere.

Og kanskje er det en god ting at Don’t Look Up skal vises på Netflix, tross alt? Den er en film alle fortjener, kanskje til og med trenger å se.