FAR OG DATTER: Ane Barmen Ane fikk Brageprisen og ble innstilt til Nordisk råds litteraturpris for ungdomsromanen «Draumar betyr ingenting» i 2019. Nå har hun skrevet romanen «Pappa var nesten på Woodstock» om et trøblete far-datter-forhold. (Maria Olivia Rivedal)