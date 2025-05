Mener pressen ikke lenger kan Den katolske kirke

– Det er et stort tap at det i dag er en manko på ekspertise som har fulgt dette over mange år, sier James Martin SJ.

Han er forfatter og journalist, og bokstavene bak navnet hans betyr at han i likhet med pave Frans er jesuitt. Kanskje er Martin også en av de mest profilerte fra sin orden det siste tiåret etter den avdøde paven. Gjennom en årrekke har han jobbet for katolske magasiner og nyhetskanaler, og han har gitt ut internasjonale bestselgere som Learn to pray (2021), A pilgrimage with Jesus (2016) og ikke minst The Jesuit Guide to (Almost) Everything, som også kom i norsk språkdrakt i 2018.

Den forståelsen man får av å følge dette over tid, er ikke noe du kan google deg fram til. — James Martin, jesuittpater og forfatter

I dag er jesuittpateren på plass i Roma for å følge pavevalget, og han sier at vi i dag har et helt annet utgangspunkt for å kunne sette oss inn det som skjer, enn ved de to forrige valgene:

• Interessen for valget synes i dag å være større enn noen gang, godt hjulpet av sosiale medier og filmen Conclave.

• Det mangler likevel på eksperter som kan være gode guider for et allment publikum inn i kirkelandskapet – og som har fulgt kirken over tid.

– Et stort tap

– Da jeg begynte i pressen for 25 år siden, så hadde alle de store nyhetsmediene en religionsreporter som fulgte kirken tett. Problemet i dag er at disse er borte, sier Martin til Vårt Land, og holder frem:

– Selv om reporterne som dekker valget i dag kan mye, finner du få som har jobbet med dette over tid, og som kjenner kardinalen, Vatikanet, bispedømmene og diskusjonene. Det er et stort tap. For den forståelsen man får av å følge dette over tid, er ikke noe du kan google deg fram til.

På én side kan det dermed virke vel så fristende å følge med på pavevalget via sosiale medier. Mens Petersplassen fylles av troende som ber for valget av ny pave, og de store mediehusene har etablert plattformstudioer i utkanten, svermer det også av andre aktører.

Nye aktører

På den ene side har mange av de eldre katolske bladene og mediene nå fått egne Youtube-kanaler der de kringkaster grundige analyser av kirken og valget. Martins egen arbeidsgiver America Media er eksempel på dette. Mediehuset er grunnlagt på tuftene av jesuittenes magasin America Magazine fra 1909, og publiserer i dag på en rekke plattformer.

På den annen side finnes det mange nye aktører. Vårt Land har nylig omtalt biskop Robert Barrons medieunivers, Word on Fire, som ble startet for omlag 25 år siden. Barron er selvsagt på plass i Roma for å direkterapportere, og Word on Fire har også direktesendt «Smoke Watch». Og dette er blant de mer seriøse aktørene. Men i tillegg finnes det en hel rekke enkeltpersoner og grupper som nå dekker valget via egne kanaler på YouTube, TikTok og andre sosiale medier, der de publiserer fortløpende.

Fyller kunnskapshull

Martin er kjent for å forsvare mer liberale synspunkter enn den nevnte Barron, som har vært koblet til Trump. Og selv om Martin mener de nye mediene fyller et kunnskapshull når tradisjonelle medier har bygget ned kompetansen på tro og kirke, så advarer han også mot slagsider:

– Faren er at det ofte er én person som står bak prosjektet, og at han enten ikke vet noe særlig, eller at vedkommende har sin bestemte agenda, og sine saker som får all tyngde i analysene.

– Hvilket bidrag gir de?

– De fleste som jobber med sosiale medier gjør en stor jobb. De gjør dette kjent for folk som ikke leser vanlige nyhetsmedier, og de når ut til yngre folk. Og dersom det betyr at det blir flere som ber for kardinalene som skal velge ny pave, så ville det være supert.