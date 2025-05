«Med språklig eleganse skriver hun dyptpløyende om moral, etikk, teologi og menneskelig sårbarhet», skriver juryen i sin begrunnelse for at NTBs språkpris i år går til kommentator Åste Dokka i Vårt Land.

Prisen ble delt ut under Nordiske Mediedager i Bergen onsdag kveld.

Dokka sier hun ble varm om hjertet da hun fikk vite det:

– Jeg synes det er utrolig hyggelig. Det er en stor anerkjennelse, som jeg ble kjempeglad for. Jeg føler meg av og til litt «på siden» innenfor media, for jeg har i utgangspunktet ikke en journalistisk bakgrunn. Derfor er det ekstra stas å få denne prisen, uttaler Dokka.

En uredd skribent

Dokka er utdannet teolog og har tidligere jobbet som prest i Den norske kirke og som forsker ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. I tillegg til å være kommentator har hun de siste årene gitt ut flere bøker: Leve vanskeligere, En alvorlig lek: Å tenke teologisk, Gudstjenestegåten, samt Litt kristen. Sistnevnte kom ut i fjor.

Juryen skriver at Dokka med sin teologiske bakgrunn, er en uredd skribent som gjør krevende tematikk tilgjengelig for et bredt publikum. Og de trekker frem at Dokka ofte overrasker med paradokser og humor som beriker innholdet og fanger oppmerksomheten:

– Dokka gir seg ofte i kast med de store spørsmålene i livet, og tar leseren med på eksistensielle, moralske og etiske dilemmaer. Hun utfordrer vedtatte sannheter med språklig nysgjerrighet og mot, sier Ole Kristian Bjellaanes, juryleder og redaksjonssjef i NTB.

Teologien gir trygghet

– Hva er nøkkelen til å skrive en god kommentar, Åste Dokka?

– Jeg skriver best når jeg bare lar det flomme. Når jeg klarer å åpne en sluse i hjernen og bare la det renne ut. Så kan jeg gå tilbake og redigere og mekke etterpå. Jeg vil også skrive om ting som er engasjerende. Der jeg føler at det står noe på spill. For det er ikke noe poeng å skrive kommentarartikler hvis man ikke har noe å melde, og ikke skal påstå noe om verden.

– Hva har teologien gitt deg som skribent?

– Det har gitt noen rammer å tenke innenfor, og en trygghet. Jeg føler jeg har et utgangspunkt for å snakke, slik at meningene ikke bare blir innfall og partikulære perspektiv. Det betyr ikke at jeg alltid skriver så genialt teologisk, men det gir meg en trygghet og en måte å se verden på, sier hun.

Tradisjonsrik pris

NTBs språkpris går til en redaksjonell journalist eller medarbeider som utmerker seg med et godt skriftlig nyhetsspråk gjennom hele året. Prisen har vært delt ut siden 2007, og har tidligere gått til navn som Hege Ulstein, Kjetil B. Alstadheim, Paul Uvaag, Håkon Gundersen og Ingeborg Senneset. I fjor var det Yohan Shanmugaratnam i Klassekampen som mottok prisen. I juryen sitter Åse Wetås (direktør for Språkrådet), Knut Olav Åmås (direktør for Fritt Ord), Siri Skaalmo (leder for Institutt for journalistikk), Vidar Lynghammar (språkkonsulent i NTB) og juryleder Ole Kristian Bjellaanes.

Det var Tina Mari Flem, NTBs sjefredaktør og administrerende direktør, som delte ut prisen.

– Juryen har gjort et glitrende valg! I en tid der ordskiftet blir stadig hardere, trenger vi et nyhetsspråk som engasjerer, forklarer og åpner for ny innsikt, sier hun i en pressemelding.