Vårt Land-quiz ga idéen til Irlands Eurovision-låt

I storfamilien Kristiansen har det over flere år vært tradisjon å bryne seg på Vårt Lands quiz i bursdager og familieselskaper, forteller Roberth Kristiansen, far til Emmy, til Vårt Land.

Under koronapandemien begynte storfamilien å ta den ukentlig i en felles meldingstråd på messenger, noe de har fortsatt med også etter pandemien.

INSPIRASJON: Vårt Lands quiz-spørsmål om romhunden Laika sådde et sangide-frø hos den norske artisten Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen. (Andres Poveda)

Ble grepet av Laika

I fjor kom det et spørsmål om hunden Laika i quizen.

– Og selv om vår datter Emmy hadde hørt denne ganske triste historien for lenge siden, så grep den henne igjen, slik at hun umiddelbart fikk en sangidé, forteller Roberth Kristiansen.

Sangen, «Laika Party», ble gjort ferdig på en låtskrivercamp på Rena, og påmeldt til Eurosong i Irland, der den vant.

– Og dermed er det altså denne sangen som skal representere Irland i Eurovision i år! forteller en stolt far.

Finalen i årets Eurovision er lørdag 17. mai.

«Laika Party» er skrevet av Emmy selv, sammen med Erlend Guttulsrud Kristiansen, Henrik Østlund, Larissa Tormey og Truls Marius Aarra. Emmy har oppgitt quiz-spørsmålet som bakgrunn for sangideen i flere intervju med europeiske medier og nettsteder, blant annet til Eurovisionworld.com

Til nettstedet sier Emmy Kristiansen at quiz-spørsmålet om Laika, og tanken på det triste utfallet, fikk henne til å ville bytte om den triste historien med et lykkeligere scenario.

Stort for quizmasteren

– Dette er jo på grensen til absurd, men først og fremst utrolig morsomt. At ett av mine quiz-spørsmål har inspirert det som nå er blitt finalebidraget til selveste Irland, landet til Johnny Logan, er jo helt vilt, sier quizmaster og journalist i Vårt Land, Per Åsmund Reymert.

QUIZMASTER: Per Åsmund Reymert er journalist i Vårt Land, men også tidligere quizmaster på Pokalen barcode, samt 3 x sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arenas quiz. (Erlend Berge)

– Jeg har hatt flere spørsmål om Laika opp gjennom årene, og det har nok å gjøre med at jeg også har blitt rørt av historien om denne hunden som ble plutselig befant seg alene i verdensrommet. Emmys tekst om at Laika fortsett lever der oppe, er en fin tanke. Dessuten er låten god, skryter han.

Den russiske hunden Laika var det første levende vesenet som gikk i bane rundt jorden. Hvilket tiår det skjedde, er et av spørsmålene quizmaster Per Åsmund har stilt om hunden Laika. Svaret er at det skjedde den 3. november i 1957.

Historien fikk en tragisk slutt, da Laika døde bare noen timer etter oppskytingen, grunnet overoppheting og stress. Romfartøyet hun satt i sirklet 2570 ganger rundt jorden før det brant opp i 1958.

– Nå gleder jeg meg egentlig bare til å fortelle nyheten til Jaffen, min mangeårige korrekturleser og MGP-entusiast, avslutter Reymert.