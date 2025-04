– Som følge av hendelsene den siste uken har vi besluttet å stanse utgivelsen av boka, skrev Marianne Brattgjerd, en av bidragsyterne til boka Kjerringer mot strømmen, på sin Facebook i starten av april.

Nå melder avisen Dagen at boka gis ut likevel.

Valget om å ikke publisere var basert på medforfatter Kari Jaquessons kontroversielle kommentarer om Holocaust på sosiale medier. Det bekrefter Brattgjerd i sitt eget kommentarfelt på Facebook.

På sin Facebook skrev Jaquesson: «Det var ingen som forsøkte å utrydde jødene i Europa. Om så var, gjorde de en elendig jobb, da den jødiske befolkningen ikke hadde krympet etter krigen».

«Ikke ansvar for hverandres ytringer»

Til Dagen sier redaktør i Medvit forlag, Anne Kalvig, at boka som nå blir gitt ut er den samme som ble trukket i april.

– Boka var allerede trykket da den ble trekt inn i en debatt om at samarbeid fører til medansvar for hverandre sine meninger, sier Kalvig.

Hun forteller at hun som redaktør har konkludert med at forfatterne ikke har ansvaret for hverandres ytringer.

Boka har som uttalt mål å «utfordre kjønnsforståelsen i dagens samfunn». Til Dagen sier Kalvig at boka har blitt mer aktuell etter at Høyesterett i Storbritannia slo fast at «kjønn» i lovsammenheng betyr biologisk kjønn.