– Vi forlater et sted vi har vært i tre århundrer, faktisk. Et sted som har vært viktig for forretningens historie.

Det sier daglig leder i Bok og Media, Øyvind Hjemdal i forbindelse med at butikken nå flytter.

De siste to ukene har han og de andre ansatte hatt hodet nedi flytteesker. Totalt åtte flyttebiler har kjørt varer fra Akersgata til de nye lokalene.

– Vi åpner denne uka, men det er nok ikke før over sommeren at vi begynner å se konturene av sånn vi vil at butikken skal se ut, sier Hjemdal.

Siden 1898 har Bok og Media holdt til i Akersgata 47. Nå håper Hjemdal at butikken blir mer synlig og tilgjengelig for både tilreisende og Oslo-borgere. Den nye adressa er Storgata 3.

– Bør være plass til en kristen bokhandel

– Vi gleder oss. Det bør være plass til en kristelig bokhandel i landets hovedstad. Det tror vi på og brenner for.

I tillegg til den trofaste kundebasen, tror Hjemdal at de også vil kunne tjene menighetene som bruker butikken som servicestasjon bedre i nye lokaler.

I SVING: Alle ansatte og noen frivillige har vært i sving under flytteprosessen til Bok og Media den siste uka. (Julie Horpestad)

– Det skrives og snakkes om en vekst i kirker og menighetsarbeid, er det noe dere merker her?

– Ja, vi har nok merket en liten tendens de siste par årene faktisk. Folk som egentlig har meldt seg ut av kirka kommer, og tenker at det kanskje var greit å få seg en bibel likevel, sier Hjemdal.

Hjemdal opplever at Bok og Media er en butikk som når bredt.

– Vi opplever at vi er en butikk som dekker absolutt hele det kristne markedet fra den ene ytterligheten til den andre og alt i mellom.

REDUSERER: Bok og Media flytter fra mange kvadratmeter. Det betyr at hyllefyll må sorteres vekk. (Julie Horpestad)

Offisiell åpning

Mandag 5. mai blir det offisiell åpning av butikken i Storgata.

I tillegg til 127 år i de forrige lokalene, har butikken holdt til flere steder før den tid.

– Men alltid bare et steinkast unna hverandre.

Huset de nå har flyttet inn i er enda eldre enn det de kom fra.

– Det passer godt at byens eldste bokhandel flytter inn i denne gården her.

Nå håper den daglige lederen på mer synlighet i Oslo sentrum.

MISFORSTÅR: Til tross for at butikken har annonsert at de flytter, får de fortsatt reaksjoner fra folk som er triste for at de skal legge ned. Det skal de altså ikke. (Julie Horpestad)

Tapt omsetning

Siden koronapandemien har veien vært humpete for bokhandelen.

– Vi sto alene i butikken i to år mer eller mindre. Da pandemien endelig var slutt gravde Statsbygg opp hele gata foran oss i forbindelse med nytt vann- og avløpssystem til regjeringskvartalet.

– Da det nærmet seg slutten, brant nabohuset, sier Hjemdal.

De siste årene har satt stort preg på omsetningen i butikken. Bok og Media har foreløpig hentet inn litt over halvparten av det de tapte.

SYNLIGHET: Daglig leder Øyvind Hjemdal håper de nye lokalene blir mer tilgjengelig for folk. (Julie Horpestad)

Dobbelt åpent

– Den siste uka har det mer eller mindre vært konstant jobbing med flyttingen.

Lokalene de flytter fra er betydelig større enn dem de flytter inn i.

– I den gamle butikken måtte vi ha masse varer for at den skulle se full ut, nå kan vi rydde opp og la en del av det som har vært hyllefyll gå.

Ut mai vil Bok og Media ha åpnet både i de nye og de gamle lokalene for å selge unna ting de ikke kan ta med seg videre.