Lørdag har Pasjon 2025 premiere i en nyoppusset Stavanger domkirke. Forestillingen, kalt «Den som har ører, hør!» er laget spesielt for dette kirkerommet, som likt Stavanger by feirer 900 år i år.

– Jeg håper publikum vil oppleve dette som like stort og mektig som oss, sier Inger Lise Hope, som spiller hovedkarakteren Maria Magdalena.

Manus og regi er det Svein Tindberg som står for, mens musikken er skrevet av Ragnar Bjerkreim. Hele 90 sangere fra domkirkens guttekor, jentekor og voksenkor bidrar.

Jesu disippel

Inger Lise Hope er det mange som kjenner som vinner av sangkonkurransen The Voice på TV2. Hun ser på seg selv som sanger først og fremst, og forteller at hun har kjent på ærefrykt.

– Jeg har lurt på hvordan det ville bli å spille en så kjent figur, og finne min egen vri på det. Heldigvis er Tindberg en fantastisk flink regissør, sier hun.

---

Pasjon 2025

Spilles i Stavanger domkirke 5. - 11 april 2025, som del av byjubileet

Manus og regi ved Svein Tindberg, som også skal spille Pontius Pilatus. Musikken av komponist Ragnar Bjerkreim

Pasjon 2025 er den sjuende i rekken av påskepasjonen i Stavanger. Det skrives nytt manus og ny musikk til hver oppsetning

---

Mange har et forhold til historien om Maria Magdalena og hvem hun var. I Pasjon 2025 er hun først og fremst en disippel av Jesus.

– For meg har det kjentes godt å forholde seg til, sier Hope, som forteller at sanger hun fremfører er tilpasset henne spesielt.

Hope er selv fra Stavanger og begynte i barnegospelkor allerede som treåring. Hun illustrerer sitt eget forhold til påskefortellingen med en liten favoritt fra barndommen:

– Jeg sang «På Golgata stod det et kors», i alle familieselskaper, uansett om det var påske eller ei.

MARIA MAGDALENA: Sanger og skuespiller Inger Lise Hope (i grå genserjakke) spiller Maria Magdalena i Pasjon 2025. (Caroline Teinum Gilje)

En universell Jesus

Torbjørn Eriksen fyller rollen som Jesus i Pasjon 2025. Eriksen, også han fra Stavanger, har lang fartstid på teaterscenen, og har to ganger vunnet Heddaprisen for beste skuespill.

– Jeg har tidligere spilt roller som mange har et forhold til, men ikke så sterkt som her. Jeg har forsøkt å lete frem det universelle, det menneskelige i Jesus-karakteren, og å gi rom for flere tolkninger.

Eriksen sier jobbingen med manus har vært preget av åpenhet og dialog om hvilke nytestamentlige tekster som skulle vektlegges. Her er det nemlig mye som skal skje på kort tid:

– Stykket utspiller seg over bare en time og et kvarter, med mye musikk. Da får du ikke fortalt alt. Men så er dette også et pasjonsspill, hvor det handler om kontemplasjon mer enn å fortelle rett frem.

Hverdag og prakt

I presentasjonen av Pasjon 2025 forteller regissør Tindberg at Bibelens påskefortelling skal fortelles på «en ny og tidløs måte», og at Jesus ses på med «2025-brillene»

Eriksen vektlegger det tidløse og hverdagslige ved kostymene og måten replikkene fremføres på.

– Når Bibelen blir lest fra og lært i kirken, har det gjerne en messende kvalitet. Her brekkes teksten mer opp og trekkes inn i det muntlige, i det konkrete – inn i hverdagen til folk.

HAR REGI: Regissør og manusforfatter Svein Tindberg og koreograf Lydia Lapidus Radlow. (Caroline Teinum Gilje)

– Pasjon 2025 markerer byen og katedralens 900-årsjubileum. Hva tenker du om det?

– Det er fantastisk, og domkirken et utrolig fint sted å være. Det er et stort og pompøst rom, i ordets beste forstand, noe som står godt sammen det mer jordnære ved stykket, svarer Eriksen.

– Jeg kan ikke spille ikon, for det er nok av ikoner der inne, legger han til.

Også Hope fremhever det mektige ved domkirkerommet.

– Jeg har alltid ønsket å synge i domkirken, og det å få stå på en scene og ferie 900-årsjubileet der, er stort.

Raskt utsolgt

Billettene til påskepasjonen i Stavanger domkirke ble raskt utsolgt da de ble lagt ut i november. Også ekstraforestillingene er utsolgt. Hope tror det henger sammen med at innbyggerne i Stavanger har et nært forhold til domkirken.

– Den er hjertet i Stavanger, og nå når byen er 900 år og påskepasjonen, som mange har et forhold til, settes opp i ny drakt, tror jeg folk synes det er spennende.