Fjerner skeiv utstilling før gudstjeneste: Uenighet om hvorfor

– Dette er absurd, sier Frederick Nathanael.

Han er kunstnerisk leder i kunstnerforeningen Pride Art.

Torsdag denne uken fikk han beskjed om å fjerne den skeive vandreutstillingen SKAPE(T) – «Undergrunnsstemmer og frigjøringskamp i skeiv kunsthistorie» fra Simensbråten Ekeberg Seniorsenter i Oslo. Fem dager før den var planlagt å fjernes. Grunnen er at det skal holdes en gudstjeneste i flerbrukssenteret på søndag.

– Utstillingen var avtalt å stå i to uker men ble beordret fjernet av Bekkelaget menighet da de mener det ikke kan avholdes gudstjeneste i rommet mens det henger skeiv kunst på veggene. Det er planlagt å fokusere tematisk på påske samt arbeid med barn, noe presten i kirken sier at vil forstyrres av en skeiv utstilling, forklarer Nathanael.

Nathanael sier at menigheten ikke har sett utstillingen og at han har forsøkt å komme i dialog med menigheten, men at dette er blitt avslått.

– Daglig leder for senteret har hatt dialog med menigheten og de har ikke ønsket å ha noe dialog med meg enda jeg har insistert på det slik at jeg kan forklare hva utstillingen egentlig er, sier Nathanael.

– I kirkerommet henger det alltid mye kunst, til og med nakne kropper. Hadde de sett denne utstillingen, så hadde de kunne se at det ikke forstyrrer gudstjenesten. Når enkelte hører «skeiv», så tenker man automatisk at det er noe seksualiserende. Men det er altså nesten ikke noe seksualisert kunst i denne utstillingen i det hele tatt.

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter eies av Bekkelaget menighet og finansieres av Oslo kommune.

Arrangøren av utstillingen er kunstnerforeningen Pride Art og det lesbiske kvinnekollektivet SFINXA. Utstillingen presenterer strømninger i skeiv frigjøringshistorie gjennom kunst, og er innlemmet som den første produksjonen i Oslo kommunes ordning Den kulturelle spaserstokken, som skal tilby kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet til eldre.

KUNST: Til venstre en kvinne i drageform som strikker. Maleriet til høyre er malt av sogneprest Nils Riedl, som er nestleder i Pride Art. (Erlend Berge)

---

SKAPE(T)

Utstillingen «SKAPE(T)» er den første skeive kunstutstillingen i Den kulturelle spaserstokken.

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Arrangøren av utstillingen er kunstnerforeningen Pride Art og det lesbiske kvinnekollektivet SFINXA, som setter opp vandreutstillingen SKAPE(T) på 5 sykehjem og seniorsentre i Oslo og to i Bergen i 2025.

I 2024 ble den vist på 7 sykehjem og 2 treffsteder for eldre i i Lillestrøm kommune.

---

– Min feil

Nathanel sier at han har fått beskjed på telefon av både sogneprest i Bekkelaget og Ormøy menighet, Magne Torbjørnsen, og daglig leder for seniorsenteret, Rune Forshaug, om at grunnen til at utstillingen fjernes før tiden, er fordi menigheten ikke vil ha skeiv kunst på veggene under gudstjenesten.

Det avviser både Torbjørnsen og Forshaug.

Forshaug sier at alt er hans feil.

– Feilen ligger hos meg. Menigheten har ikke hatt noe med denne avgjørelsen å gjøre. Da jeg godkjente utstillingen på senteret, hadde jeg ikke fått med meg at det skulle holdes en gudstjeneste i de samme lokalene i den samme perioden. Jeg har derfor informert for dårlig til menigheten, og det er slik at installasjoner som står oppe skal tas ned før en gudstjeneste.

– Nathanael sier at dette handler om menighetens syn på skeiv kunst. Stemmer det?

– Nei. Kirken står jo side om side med homofile i deres kamp. Selv om senteret skal være uavhengig og livssynsnøytralt, så må jeg jo innrømme at jeg aldri hadde tatt inn denne utstillingen hvis ikke jeg visste at man i Den norske kirke er opptatt av rettferdighet, også for homofile og lesbiske.

Forshaug gjentar på ny at det er hans feil.

– Ansvaret ligger hos meg. Dette handler ikke om utstillingens tema.

UTSTILLING: Her er fire verk fra utstillingen. (Erlend Berge)

– En misforståelse

Sogneprest Magne Torbjørnsen sier at saken beror på en misforståelse. Han avviser påstanden om at menigheten har bedt om at utstillingen fjernes fordi den handler om skeiv kunst.

– Bekkelaget og Ormøy menighet er en menighet innenfor Den norske kirke og står sammen med resten av kirken på den profil og de vedtak som er gjort i forhold til samkjønnet samliv. Og det gjør at utstillingens tema ikke er problematisk for vår menighet. Heller tvert om, den bidrar til økt forståelse for skeives situasjon.

Thorbjørnsen sier at menigheten har bedt om at utstillingen fjernes av plasshensyn.

– Utstillingen har vært til glede, diskusjon og berikelse for de som har vært til innom. Nå skal vi feire gudstjeneste på søndag og trenger plass. Vi skal ha påskeverksted og påskeeggjakt med små barn og vi skal bruke et stort areal på huset. Vi har derfor gitt seniorsenteret beskjed om at utstillingen, som tar stor plass, bør tas ned, i tråd med flerbruksreglene som vi har på huset.

Kjøper ikke forklaringen

Nathanael står ved forklaringen hans om at han har blitt gitt andre grunner av Forshaug og Thorbjørnsen for hvorfor utstillingen tas ned før tiden.

Han forstår ikke argumentet om plasshensyn, og påpeker at kunsten kun henger på veggene og opptar ingen gulvplass.

– Vi kjøper ikke disse forklaringene, sier Nathanael.

Han får gehør av Inge Ås i det lesbiske kvinnekollektivet SFINXA. Hun er medkurator av utstillingen som nå tas ned.

– Det de gjør er å sensurere en utstilling. Jeg blir deppa av dette. Jeg kjenner jeg mister litt gnisten.

Både Nathanael og Ås mener fjerningen av utstillingen føyer seg inn i en økende trend i verden: Sensur av skeive mennesker.

AKTIVIST: Kurator Inge Ås har vært lesbisk aktivist i flere tiår. Her pakker hun ut en del av utstillingen «SKAPE(T)». (Erlend Berge)

Mener det sender uheldig signal

Thorbjørnsen har fått høre at Nathanael ikke deler hans forklaring. I en e-post svarer han følgende:

«Jeg er virkelig lei for at det har blitt en slik situasjon der vi tydeligvis har ulik oppfatning av situasjonen, samtaler med mer. Jeg tror der er lite hensiktsmessig å fortsette en samtale via media med påstander mot påstander. Men jeg vil understreke at vi gjerne inviterer Pride Art og Fredrick Nathanael til videre dialog hos oss.»

– Jeg har bedt om dialog på forhånd. Skal jeg nå komme i ettertid til dialog? spør Nathanael.

– Kirken har alltid vært opptatt av pene ord. Men de må vise handling. For meg er det helt uvesentlig at de fikk informasjon om utstillingen eller ikke. Nå har de fått informasjon om det, og de sier likevel at utstillingen må ned. Da er saken ferdig for meg. Dette kan ennå unngås. Jeg har ennå ikke dratt for å ta ned utstillingen.

– Både Torbjørnsen og Forshaug sier dette handler om reglene på flerbrukshallen. Er du åpen for at det er det det handler om?

– Det kan godt handle om reglene. Men vi står overfor en situasjon hvor kirken snakker om tilgivelse overfor skeive. Kirken er opptatt av etikk og moral og når man står overfor et moralsk dilemma, så heter det at man må ta stilling. Ålreit, så de er opptatt av at de skal følge reglene for en flerbrukshall. Da må de også se hva slags signal det sender ut at de fjerner en skeiv utstilling.