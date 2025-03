Det nyoppstartede politiske partiet Ensomhetspartiet skal bruke Kulturkirken Jakob i Oslo til «Folkemøter» i september, skrev Vårt Land tidligere denne uka.

Det reagerer leder for Frimodig kirke Oddgeir Sølvfæstersen på.

– Selv om Jakob kirke er nedlagt som meningetskirke, er den fortsatt et vigslet kirkerom. Kirker bør ikke brukes til partipolitiske arrangementer, sier han.

Sølvfæstersen understreker at han ikke tar stilling til Ensomhetspartiet og deres politiske sak, men at han reagerer på bruken av kirkerom til politiske arrangement på et prinsipielt grunnlag.

Daglig leder for Kulturkirken Jakob Hans Olav Baden mener det er helt uproblematisk å la Kåss Furuseth, med partiet i ryggen, bruke kirkerommet.

– Dette er først og fremst en forestilling med overskriften «Folkemøte», som bunner i Else Kåss Furuseths genuine engasjement for utenforskap og ensomhet, svarer Baden.

Publikum kan kjøpe billetter til forestillingen som tar form som et folkemøte, og inntektene går til partiets arbeid med å bekjempe ensomhet og utenforskap.

Ensomhetspartiet

Startet av komiker Else Kåss Furuseth

Ensaksparti med fokus på å bekjempe ensomhet

I styret sitter flere kjente fjes Solveig Kloppen, Lars Berrum, Galvan Mehidi, Cecilie Ramona Kåss Furuseth, Fredrik Walby og Kristian Furuseth

Kan skape presedens

Sølvfæstersen mener at kirken skal være partipolitisk nøytral, og at det å åpne for ett politisk parti kan skape presedens.

– Frykter du at andre partier også vil bruke kirken til politiske formål?

– Når det åpnes for noen, så blir det vanskelig å forskjellsbehandle, hvis flere skulle ønske det, sier han.

SETTE GRENSER: Oddgeir Sølvfæstersen, leder for Frimodig kirke, mener det bør settes noen grenser for hva kirka kan brukes til. (Marit Neset)

I 2015 vedtok Kirkemøtet regler for hvordan kirkerommet skal brukes. «Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet», står det.

Selv om Kulturkirken Jakob allerede brukes til ulike arrangementer, mener Sølvfæstersen at grensene flyttes ytterligere om det åpnes opp for politikk i kirken.

– Det er viktig at vi setter noen grenser for bruk av kirken, sier han.

– Disse Folkemøtene blander jo show og politikk, endrer det noe av saken?

– Det er vanskelig å skille alle elementer ved arrangementet, men det er tydelig at det er partiet som står som arrangør og det er et tydelig politisk innslag som skal tjene partiets formål, svarer lederen for Frimodig kirke.

– Mer en forestilling enn politikk

– Jeg har ingen problemer med å åpne kirken for dette arrangementet, sier daglig leder for Kulturkirken.

– Dette er mer en forestilling enn et reelt politisk møte, fortsetter Baden, som mener Sølvfæstersens kritikk er skivebom.

Baden understreker at det ikke er noen hemmelighet at Kulturkirken Jakob har vært og er politisk bevisste. Han mener Kåss Furuseths initiativ har et svært kristelig anliggende i at det vil bekjempe ensomhet, som også Baden mener er en av de største utfordringene i vårt samfunn i dag.

UPROBLEMATISK: Daglig leder for Kulturkirken Jakob mener det er uproblematisk å la Else Kåss Furuseth bruke kirken til sitt arrangement. (Synne Folstad Moen)

– Kunne du åpnet kirkedørene for andre politiske partier, om de ville bruke kirkerommet?

– Som sagt så er dette mer en forestilling, så det er ikke en reell motsats. Men hadde vi fått henvendelser fra et politisk parti om å ha en samling her, så hadde vi nok vurdert det på en annen måte enn det vi gjør i dette tilfellet.

– Sølvfæstersen mener at kirken skal være partipolitisk nøytral, hva er dine tanker om det?

– Jeg tenker vi lener oss på en lang tradisjon hvor kirken har formidlet grunnleggende verdier som kan sies å ha en politisk slagside, men samtidig være allmennmenneskelige verdier, som i denne konteksten handler om å bekjempe utenforskap. Prekestoler rundt om i landet har gjennom hele historien blitt brukt til å formidle slike verdier, så der føler jeg meg på trygg kirkelig grunn, svarer Baden.

– Låne litt av rausheten

Partileder og grunnlegger av Ensomhetspartiet, Else Kåss Furuseth, synes det er fint å kunne bruke kirkerommet til sine folkemøter.

– Det som er fint med kirkerommet er at vi nå får vi låne litt av rausheten, som er det jeg tenker er kirken på sitt beste. Og også noe av alvoret i anledningen. Så er det noe med det symbolske rommet der og at Kulturkirken er ålreite og åpner dørene, sa Kåss Furuseth til Vårt Land tidligere denne uka.

INVITERER: Partileder og komiker Else Kåss Furuseth inviterer til «Folkemøte» i Kulturkirken Jakob. (Simen Idsøe Eidsvåg/Sesong 1)

Hun mente at det å problematisere at kirkerommet blir brukt til politisk aktivitet er et sidespor.

Kåss Furuseth mener kirken er en viktig arena for å forebygge ensomhet.

– Vi er opptatt av kulturtilbud med lav terskel for deltakelse, og det er naturlig å tenke på kultur som et viktig middel i kampen mot ensomhet, sa hun.