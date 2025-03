På tampen av fjoråret hadde Else Kåss Furuseth samlet de nødvendige 6000 underskriftene som kreves for å stifte et parti i Norge. Dermed var Ensomhetspartiet født.

Nå inviterer partiet til «Folkemøter» i september, der ti av disse skal foregå i Kulturkirken Jakob. Valgvaken skal også foregå her. Folkemøtene er egentlig en forestilling som tar form som et folkemøte. Billettinntektene går til partiets arbeid «med å bekjempe ensomhet og utenforskap».

Formidler historier om ensomhet

Partileder Else Kåss Furuseth bruker komikerbakgrunnen når hun skal spre budskapet til Ensomhetspartiet.

– Forestillingen er rett og slett basert på virkelige historier om hvorfor folk er ensomme. Men det er også en morsom forestilling, sier Else Kåss Furuseth.

Vitnesbyrdene samler komikeren for tiden inn gjennom menneskemøter. Disse blir hovedpost på programmet. Men på programmet finner man også innslag som «Potensiell klage fra sal» og «Tilløp til oversharing fra partileder».

– Man vet aldri som kan skje. Jeg håper at det kan inspirere til å prøve å være med og påvirke.

– Når man skal snakke om ensomhet, tenker du det er noe spesielt med å få gjort det i et kirkerom?

– Det som er fint med kirkerommet er at vi nå får vi låne litt av rausheten, som er det jeg tenker er kirken på sitt beste. Og også noe av alvoret i anledningen. Så er det noe med det symbolske rommet der og at Kulturkirken er ålreite og åpner dørene, sier Kåss Furuseth, som følte det var helt naturlig å legge møtet til kirken.

Man vet aldri som kan skje — Else Kåss Furuseth, partileder i Ensomhetspartiet

Komikerpolitikeren tror dessuten at budskapet til Ensomhetspartiet er noe de fleste kan si seg enig i, men som har fått for lite plass i politikken for øvrig. Hun trekker frem selvmordstatistikkene i Norge, og at Norge har en nullvisjon for selvmord.

– En av de aller viktigste enkeltsakene våre er jo å utfordre nullvisjonen. Den har blitt en politisk floskel. Vi må ha mer konkrete og realistiske mål.

Vil ikke problematisere politikk i kirkerommet

– Tror du noen kan være kritiske til at et politisk parti tar kirkerommet i bruk?

– Jeg håper ikke det. Jeg tenker at det er veldig mye annet som jeg oppfatter som viktigere, sier Kåss Furuseth, som mener vi lever i den mest utrygge perioden siden andre verdenskrig.

Det er særlig i usikre tider vi trenger å forebygge ensomhet, mener partilederen.

– Budskapet er at sammen er vi mindre alene. Så den vinklingen på å problematisere dette opplever jeg som et sidespor, fortsetter Kåss Furuseth.

Hun legger til at Ensomhetspartiet er et ensaksparti som fortsatt er såpass lite at det ikke har rukket å høste noe særlig kritikk. Hennes mål er å løfte frem tematikken slik at også andre partier tar ensomhet mer på alvor.

PROGRAM: Under forestillingen får man blant annet høre «historier fra Norge i dag». (Simen Idsøe Eidsvåg/Sesong 1)

Mener kirken kan forebygge ensomhet

– Tenker du at Kulturkirken har en spesiell funksjon når man skal jobbe med ensomhet?

– Jeg håper at kirken kan oppfattes som åpen. Så jeg tror absolutt det er en funksjon. Det føltes veldig naturlig for oss å gjøre forestillingen der.

– Hva med kirken som sådan? Tror du kirken kan bidra med å forebygge ensomhet?

– Absolutt. Det er nettopp det for eksempel Kulturkirken er veldig gode på. Vi er opptatt av kulturtilbud med lav terskel for deltakelse, og det er naturlig å tenke på kultur som et viktig middel i kampen mot ensomhet. Det håper jeg kan være inspirerende for andre folk og kirker også.

Jeg ser ikke på det å være komiker og politiker som noen motsetning — Else Kåss Furuseth, partileder i Ensomhetspartiet

Nye ord, samme Else

Kåss Furuseth forteller at hun er helt nybegynner når det gjelder politikk, men prøver å lære seg ting underveis. For tiden er partikontoret hjemme på kjøkkenbenken til Else Kåss Furuseth.

– Jeg har ikke den erfaringen i det hele tatt. Men jeg ser ikke på det å være komiker og politiker som noen motsetning. Selfølgelig begynner man å bruke ord som «tiltak» og «foruroligende» og «katalysator». Sånne ord som jeg egentlig ikke bruker.

– Prater du annerledes enn du gjorde før?

– Nei, jeg roter meg bort, både privat og som politiker.