21. mars er det klart for Lovsang 25. Konferansen holdes for tiende gang og samler landets lovsangere.

Grunnet storbrann på Heathrow flyplass i London måtte konferansen slenge seg rundt for å gjøre endringer i programmet. Vårt Land er på plass i konferanselokalene på Kjeller i Lillestrøm før åpningen.

Brannfast hovedtaler

– Det var litt dramatikk i morges. Hvordan påvirker det Lovsang 25?

– Vi hadde jo en hovedtaler som heter Al Gordon som skulle hit i dag tidlig, forteller David André Østby, som sitter i styret for konferansen.

– Da vi våknet så vi jo at det var brann på Heathrow og tenkte at det var liten sjanse for at han kom, legger han til.

Den britiske pastoren Al Gordon er dermed brannfast i London, og kommer seg ikke til Oslo for lovsangskonferansen.

– Vi rokerer litt. Men vi har funnet en løsning, sier styremedlem Øistein Øvergaard.

Har funnet erstatter

Ingen tragedie uten en helt, med andre ord. Vårt Land møter nemlig også på Thomas Neteland før Lovsang 25. Han tar over talen på åpningsmøter for Al Gordon.

– Du skal steppe inn som taler i dag. Hvordan blir det?

– Ja, det får andre bedømme. Men jeg tror det kommer til å gå bra, forteller Neteland, som har dattera på armen mens han snakker med Vårt Land.

– Har du planlagt hva du skal si?

– Jeg har noen tanker, men jeg må marinere dem litt mer utover ettermiddagen, tror jeg.

Neteland fikk også med seg brannen på nyhetene i morges. Han var ikke overrasket over at han måtte ta over, da det allerede var planlagt at han skulle tale lørdag kveld.

– Så da blir det bare å fremskynde det litt, sier Neteland.

Ekteparet bidrar

Thomas Neteland skal også synge en lovsang på konferansen. Ellers kan han fortelle at blant ekteparet, så er det konen Karoline Neteland som har tatt mesteparten av ansvaret for å bidra til årets Lovsang-konferanse.

Lovsang 25 er en konferanse laget av lovsangere i Norge for å samle miljøet årlig. Årets konferanse er den tiende gjennomføringen av arrangementet som har fokus på følgende budskap: «For vi er ikke kalt til å stå alene».