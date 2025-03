– Å vinne pris viser jo at det vi gjør blir lagt merke til. Det er både en anerkjennelse av den kunstneriske kvaliteten og kirkemusikken.

Det sier domkantor og dirigent i Oslo Domkor Vivianne Sydnes, som med Oslo Domkor får Oslo Bys kunstnerpris for 2024.

Koret er én av fem aktører som mottar prisen i rådhuset torsdag ettermiddag.

Koret har konserter i både inn- og utland, i tillegg deltar det på gudstjenester og andre nasjonale oppdrag.

– Vi er opptatt av å ha åpne dører, og gratis arrangementer, sier dirigenten.

Sydnes understreker at selv om koret mottar prisen for 2024, har det vært mange involverte i å bygge det opp.

AKTIVE: Oslo Domkor har et høyt aktivitetsnivå, og opptrer i både inn- og utland. (Andora Hylland)

---

Oslo bys kunstnerpriser

Deles ut til personer, grupper eller kulturvirksomheter som har gjort en fremragende innsats for Oslo kunstliv

Prisen deles ut torsdag 20. mars av ordfører Anne Lindboe og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Sunniva Holmås Eidsvoll

Prisvinnerne av Oslo bys kunstnerpriser 2024: Masahat – organisasjon og festival for arabisk kunst og kultur, Terje Schrøder, Tuva Livsdatter Syvertsen, Holmlia Kulturhavn, Oslo Domkor

Kilde: Pressemelding

---

– Fundert i det kirkemusikalske

Sydnes peker på at kirkemusikken har et privilegium ved at det hører til det religiøse uttrykket, men understreker at de ønsker å ha åpne dører for alle.

– Musikken kan gi eksistensielle opplevelser, uavhengig av tro og livssyn, sier hun.

Selv om koret står trygt i sin historiske arv, påpeker Sydnes at de stadig jobber med å utvikle uttrykket, både for å utvikle kirkemusikktradisjonen og for å nå ut til et bredere publikum.

– Men røttene våre gir oss troverdighet og forankring i det vi leverer, sier hun.

Del av en lang musikktradisjon

Juryen peker på at Oslo Domkor er del av en lang musikktradisjon i Oslo Domkirke, og en av landets fremste formidlere av kirkemusikk. Spesielt trekkes frivilligheten frem, som er viktig for korets virke.

«Koret har høye musikalske og kunstneriske ambisjoner, og i tillegg til fremføring av store verk i samarbeid med profesjonelle utøvere, har koret som mål å fremføre verk som sjelden eller aldri er fremført i Norge», skriver juryen.

«Oslo Domkor innstilles som mottaker av Oslo bys kunstnerpris 2024 for sin rolle som viktig kulturbærer og formidler av en lang kor- og musikktradisjon i Oslo domkirke, og for å gi byens befolkning kormusikk på høyt kunstnerisk nivå».