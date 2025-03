Fredag braker det løs på Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Omtrent 500 utøvere strømmer til hovedstaden for å bringe kirkemusikken ut til et større publikum.

– Festivalen er et løft for hele kirkemusikkfeltet, sier Astrid Kvalbein.

Hun er rektor ved Norges Musikkhøgskole, som festivalen har et tett samarbeid med. På musikkhøgskolen kan studentene utdanne seg til å bli kirkemusikere, for eksempel organister og kordirigenter.

– Jeg tror festivalen er kjempeinspirerende for studentene. Festivalen viser fram hele spennet for hva det vil si å være kirkemusiker: Det er både store verk og konserter, og det helt nære.

I år 2000 grunnla festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud festivalen i samarbeid med blant andre daværende biskop i Oslo Gunnar Stålsett. Festivalen inntar ti ulike kirker i Oslo. Majoriteten av arrangementene vil foregå i Oslo Domkirke, men også blant annet Svenska Margaretakyrkan og Gamle Aker kirke åpner dørene.

– Kan ikke trylle fram større stillinger

– Vi kirkemusikere får en skikkelig boost med inspirasjon av festivalen, forteller ledende domkantor i Oslo domkirke Marcus André Berg.

Den norske kirke står i en krevende økonomisk situasjon om dagen. I fjor ble det klart at flere titalls stillinger måtte kuttes i Kirkerådets administrasjon. Også omtrent 50 prestestillinger har forsvunnet de siste årene. Bakgrunnen for nedbemanningen er at Kirken har gått i millionunderskudd de siste årene. Berg frykter at dette har konsekvenser for kirkemusikken.

– Vi er spente på hvordan den kirkemusikalske arven skal forvaltes. Hvem skal bygge den videre hvis det ikke utdannes studenter?

Han tror vi ikke kommer til å se de store konsekvensene før om noen år, når de ansatte organistene går av med pensjon.

– Hvem skal spille orgelet i et bryllup eller en begravelse hvis det ikke er ansatt en organist til å gjøre det?

JUBILANT: Festivalsjef Bente Johnsrud grunnla Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i 2000, og kan i år markere 25 år med festivaldrift. (Foto: Erlend Berge)

Berg tror at Kirkemusikkfestivalen kan bidra til å øke engasjementet for organistyrket, blant annet på grunn av at festivalen i stor grad fokuserer på de unge. For eksempel arrangerer de en mesterklasse for studenter ved Musikkhøgskolen, og flere barne- og ungdomskor får fremføre på festivalen.

Samtidig mener Berg at kirkemusikken trenger flere ressurser enn de har i dag.

– Vi kan ikke trylle fram flere timer i døgnet eller større stillinger. Vi trenger ressurser for å kunne ansette de som utdanner seg til kirkemusikere.

Rekrutteringskrise

Harald Hegstad, leder for Kirkerådet, deler ikke Bergs bekymring om at Den norske kirkes økonomiske situasjon vil påvirke Norges kirkemusikalske arv. Han uroer seg i større grad over rekrutteringen av kirkemusikere.

– Den norske kirken er den største arbeidsgiveren for profesjonelle musikere i Norge, og det har vi tenkt til å fortsette med så lenge vi får tak i musikere som vil jobbe i kirken, sier han og legger til:

– Men akkurat nå står vi i en rekrutteringskrise.

I oktober ble kirkemusikkutdannelsen ved NTNU i Trondheim nedlagt. Samtidig så Musikkhøgskolen i Oslo en tredobling av søkere til kirkemusikkstudier, noe Hegstad ser håpefullt på.

– Årets søkertall gir en viss grunn til optimisme om at vi kan snu den nedadgående trenden. Jeg håper flere musikere kan få øynene opp for kirken som mulig arbeidsplass.

Her mener Kirkerådslederen at Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival kan bidra til å inspirere vordene kirkemusikere i stort monn.

– Johnsrud har etablert et flaggskip for norsk kirkemusikk. Det er imponerende hva hun har fått til, sier Hegstad.

Kan dø ut

– Det er ikke så mange i dag som bestiller nye kirkemusikalske verk. Det er en tradisjon som kan dø ut om man ikke tar vare på den, så dette er noe av det fineste med Kirkemusikkfestivalen.

Musikkritiker og stipendiat ved Norges Musikkhøgskole Sunniva Thomassen mener festivalen er en viktig bidragsyter for å videreføre kirkemusikken.

– De greier både å videreformidle den tradisjonelle kirkemusikken, samtidig som de satser på det nye.

Det er også en styrke at festivalen har en så tydelig nærhet til kirken, mener Thomassen.

– Kirkemusikk er så mye forskjellig. Mye av den klassiske musikken er kirkemusikk, og den står mindre i fare. Bruksmusikken derimot, kan få konsekvenser av en krevende økonomisk situasjon, mener hun og tilføyer:

– Derfor er det flott at festivalen også har gudstjenester hvor de løfter den mer hverdagslige kirkemusikken i større grad.

---

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Årlig festival som har som mål å formidle kirkemusikk av høy kvalitet

Festivaldirektør og kunstnerisk leder er Bente Johnsrud, som også er grunnlegger av festivalen

H.K.M. Kronprinsesse Mette-Marit er festivalens høye beskytter

I år feirer festivalen sitt 25-årsjubileum

Festivalen blir arrangert i Oslo domkirke og flere andre kirker i den norske hovedstaden 21.–30. mars

---