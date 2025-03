– Musikken har vært en del av livet mitt så lenge jeg kan huske. Jeg begynte tidlig å spille, og det ble klart for meg at musikk var en måte å komme i kontakt med folk på, på et dypere plan, sier Josiah Queen.

Artisten og låtskriveren fra Tampa i Florida er på turné i Europa, og spiller denne helgen i Sandes og Bergen. Queen har truffet et stort publikum med musikken sin, som kan karakteriseres som en blanding av pop, rock og folk. Debuten The Prodigal kom i fjor, og ble nådde til topps på Billboards oversikt over mestselgende kristne album.

Queen (22) forteller i et e-post-intervju med Vårt Land at oppveksten i et kristent hjem har betydd mye for måten han ser verden og uttrykker seg på som artist. Moren var omreisende pastor, og Josiah var med på samlinger og møter.

– Det å reise rundt og treffe ulike kristne samfunn har påvirket meg mye, og fått meg til å sette pris på mangfoldet og skjønnheten i helheten.

– Tro er ikke et hinder

Vi spør Queen om hva han ønsker å uttrykke med tekstene sine og musikken sin, og hva han håper lytterne vil få ut av den.

– Jeg håper musikken min kommuniserer ekthet og sårbarhet. Jeg ønsker at lytterne skal forstå at de ikke er alene i kampene, tvilen eller spørsmålene de måtte ha. Mitt mål er å lage musikk en kan relatere til, og som også er oppløftende og bygget på Guds ord.

Queen sier troen er fundamentet i alt han gjør, både som musiker og som person.

– Musikken er et kraftfullt redskap for å uttrykke det man har på hjertet, og troen former måten jeg skriver og skaper på.

– Kan tro også være et hinder på noen måte?

– Jeg ser ikke på tro som en hindring i det hele tatt. Det er visse ting jeg føler meg kallet til å si og andre jeg velger å ikke si – om det gir mening. En vanlig misforståelse tror jeg er at kristen musikk liksom må passe inn i en spesifikk form. I virkeligheten kan sjangeren favne mange ulike stiler og lydbilder.

– Tror du der er mulig for en uttalt kristen artist, som snakker åpent om kristen tro, å nå popularitet i et større publikum?

– Jeg mener absolutt at det er mulig å nå ut forbi trossfæren. Jeg har sett det selv, med min egen musikk. Selv om jeg er opptatt av å lage musikk for kristne, ønsker jeg også å lage musikk som trekker folk mot Gud, særlig dem som kanskje ikke har truffet på Gud i andre sjangre.

Forsøkte å lære norsk

Strømming og sosiale medier som TikTok og Facebook har vært svært viktig for Josiah Queens karriere. Ifølge hjemmesiden har han oppnådd over 200 millioner strømminger og nådd 2,5 millioner månedlige lyttere. Sosiale medier byr på mange fordeler for en artist i etableringsfasen, men har også sine baksider, framhever han.

– For nykommere er sosiale medier et uvurderlig verktøy, fordi det gir direkte adgang til fans og muliggjør synlighet. En åpenbar ulempe er likevel at de sosiale mediene kan bli en distraksjon som trekker oppmerksomheten mot antall likes og følgere. Alt i alt er det ofte mindre viktig enn å dyrke frem meningsfulle relasjoner og være tro mot håndverket.

– Hva tror du unge kristne i dag er opptatt av?

– Jeg tror unge kristne ofte opplever seg distrahert av den konstante støyen fra sosiale medier. Det er lett å bli fanget i presset som kommer med digitale vurderinger, likes og følgere, og som kan skyve fokus vekk fra det som virkelig betyr noe – troen, forhold, den indre roen. I en verden som alltid er på, kan det være vanskelig å finne øyeblikk av stillheten. Men stillheten tillater refleksjon, bønn og en dypere forbindelse med Gud.

I dag spiller Josiah Queen i Sandnes, mens han i går holdt konsert på Tabernaklet i Bergen. Queen sier han har vært fascinert av Norge «så lenge han kan huske»:

– Jeg har alltid følt en sterk dragning mot å besøke Norge, sammen med flere andre land som jeg aldri har fått sjansen til å se. Som barn forsøkte jeg å lære norsk på Duolingo, men la oss bare si at det ikke gikk helt som planlagt! Nå er jeg mer enn glad for endelig å være her og få spille noen få konserter.