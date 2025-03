– Jeg har til min overraskelse begynt å gå i kirka

– Livet mitt har blitt bedre av å bli oversetter.

Hilde Rød-Larsen er utdannet statsviter, men sier hun lengtet etter å snakke om litteratur. Derfor begynte hun å jobbe som oversetter, og senere ble hun også forfatter. Og det var da folk fikk lyst til å snakke med henne.

– Nå får jeg mail nesten hver dag av noen som har lest Strout og som ønsker å dele med meg hvor bra det er.

Og det fører oss til Elizabeth Strout, som nå er aktuell på norsk med romanen Fortell meg alt, oversatt av Rød-Larsen. Hva er det med den populære og kritikerroste amerikaneren som alle trykker til sitt bryst?

Respekt for vanlige folk

– Strout løfter fram dramaet i det alminnelige og gir det dybde og verdighet. Vi er jo hovedpersonen i vårt eget liv alle sammen, og selv når vi lever tilsynelatende vanlige liv, så er det så intenst, og det viser hun fram på en lydhør og øm måte, sier Rød-Larsen i den nyeste episoden av Vårt Lands podkast Dokka.

Bob Burgess, en av hovedpersonene i årets utgivelse, har vi møtt før. I boka Olive, igjen var han en bifigur, og Rød-Larsen liker å sitere noe han tenker: «Man må aldri ta lett på folks grunnleggende ensomhet, at valgene de tar for å holde seg unna det gapende mørket, er valg som fordrer respekt.»

– Hele Strouts forfatterskap er egentlig er å etterleve den tanken, sier Rød-Larsen.

– Strout viser respekt for de valgene folk tar for å holde det gapende mørket unna og interesserer seg for hvilke strategier folk har for å holde ut. Noe av det som gjør at hun har blitt en folkekjær forfatter handler om at hun går rett på sak i det som angjelder oss, i vårt eget indre liv og i de nære relasjonene, med en uvanlig varme, en øm skrift.

ÅPNER OPP: – Prekenen er ansporende, jeg har ikke opplevd den som autoritær, men åpnende, sier Hilde Rød-Larsen i samtale med Åste Dokka. (Erlend Berge)

Går i kirka

I samtalen med Dokka, forteller Rød-Larsen at hun har begynt å gå på gudstjeneste i Den norske kirke:

– Jeg har til min overraskelse opplevd at jeg nå, i 2025, har gått i kirka flere søndager. Det har vært veldig fint! Jeg er i et miljø der det absolutt ikke er vanlig å gå i kirka på søndager. Men nå har jeg vært nysgjerrig på det, jeg hadde lyst til å finne ut selv hva jeg mente.

Rød-Larsen forteller at hun stilte med et åpent sinn en søndag i januar, og har vært tilbake flere ganger siden.

– Det har vært så fint, den kombinasjonen av tekstlesing og preken. Som forfatter og oversetter er jeg veldig opptatt av tekst og teksttolkning, så det er en gave. Og prekenen er ansporende, jeg har ikke opplevd den som autoritær, men åpnende. Så har jeg kunnet vandre hjem og tenke videre over det som er blitt sagt og det jeg har opplevd som et vakkert og varmt rom.

Strouts norske oversetter kan også avkrefte en myte om norsk gudstjenesteliv:

– Og det har vært fullt i kirka! Det har vært fantastisk å sitte i et fellesskap blant folk jeg ikke vet hvem er og som ikke vet hvem jeg er.

Hele samtalen mellom Hilde Rød-Larsen og Åste Dokka kan du høre i podkasten Dokka.

---

Podkasten Dokka

Tilgjengelige samtaler om de store temaene innen tanke, tro og eksistens

Vert er kommentator i Vårt Land Åste Dokka

Ny episode annenhver uke

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---