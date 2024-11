– Vi har jobbet knallhardt for å spare kostnader, og nedbemanning var det siste vi ønsket. Men vi kan ikke gå inn i 2025 uten en plan for å levere et bærekraftig årsresultat, sier generalsekretær i Bibelselskapet, Øyvind Haraldseid.

I går ettermiddag ble det kjent at Det norske bibelselskap går med stort underskudd. Ifølge årsregnskapet for 2023 hadde organisasjonen et underskudd på 11,6 millioner kroner. Også i 2022 og i 2021 gikk Bibelselskapet i minus.

Nå bekrefter Haraldseid at selskapet kutter i alt seks årsverk.

Dagen omtalte de seks årsverkene først.

– Vi kommer ikke unna at dette får personalmessige konsekvenser. Vi har snudd på hver stein i håp om å unngå nedbemanning, men kravet fra styret er å gå i pluss, sier han.

5 millioner i minus i år

– Hva er skyldes underskuddet i Bibelselskapet?

– Underskuddet i 2023 handlet om renovasjon av bygget i Bernhard Getz’ gate og store investeringskostnader i forbindelse med Bibel24. Men kostnadene har vært for høye over tid, svarer Haraldseid.

Haraldseid sier dette skjer parallelt med at forlaget Verbum går godt, med en vekst på 40 prosent i fjor. Bibelselskapet har også hatt innsamlingsrekord i arbeidet med bibelmisjon, ifølge generalsekretæren.

– Men god omsetning hjelper ikke når bunnlinjen ikke er god, sier Haraldseid.

Han legger til at den økonomiske situasjonen ikke har innvirkning på hvordan de innsamlede midlene blir brukt.

Haraldseid informerer om at selskapet har budsjettert med et underskudd på to millioner for 2024, men at det reelle underskuddet vil lande på cirka 5 millioner.

– Hvilke grep har dere tatt tidligere for å bremse utgiftene?

– Vi har gjort kostnadskutt i alle avdelinger, også i lager og driftssystem. Vi har redusert reisevirksomhet, hatt ansattelsesstopp og ikke erstattet ansatte som har sluttet. Både utvikling og investeringer har vært satt på vent.

Ansatte informert på allmøte

De ansatte i Bibelselskapet ble informert om de forestående nedbemanningene på et allmøte tirsdag. Ifølge Haraldseid skal årsverk tas på tvers av hele organisasjonen. Det er ikke planer om å tilby sluttpakker.

Kutt av stillinger vil bli gjort ut fra en helhetsvurdering av kompetanse og behov i organisasjonen, forteller Haraldseid. Han vil ikke si noe konkret om hvor lang tid prosessen vil ta.

– Vi er i gang med dette arbeidet nå, og det er viktig at å sikre en god og ryddig gjennomført prosess. Samtidig skal de ansatte slippe å leve i uvisse, så vi skal jobbe så raskt vi kan.

Generalsekretæren forteller at noe av nedbemanningen vil kunne skje ved naturlig avgang, blant ansatte som nærmer seg pensjonsalder.

Anne Kristin Aasmundtveit er ansattrepresentant for Akademikerforbundet i Bibelselskapet. Hun vil foreløpig bare gi en kort kommentar til planene om nedbemanning:

– Det som er åpenbart å si akkurat nå, er at vi ansatte i Bibelselskapet opplever situasjonen som belastende.

Også Irene Kjekshus, som er representerer fagorganiserte i Parat, forteller om en belastende situasjon for de ansatte.

– Det er en alvorlig stemning på huset, og det kjennes vondt. Det er alt jeg ønsker å si nå, siden dette er så ferskt.

– Har ikke hatt god nok kontroll

Forlaget Verbum, som er del av Bibelselskapet har det siste året satset stort med fire nyansettelser. Formålet har blant annet vært å bredde seg ut i allmennmarkedet.

– Hva visste dere om den økonomiske situasjonen da dere gikk i gang med disse nyansettelsene?

– Jeg må vel si at vi ikke har hatt god nok kontroll. Vi har ikke vært gode nok til å budsjettere egne kostnader. Hadde vi visst det vi vet nå den gangen, hadde vi gjort andre vurderinger. Når vi ser det totale kostnadsbildet, blir det klart at det skulle vært gjort grep tidligere. Det finnes ikke ett enkelt bilde av årsak og konsekvens. Noe handler om valg tatt i nyere tid, annet om ting man har hatt med seg fra lang tid tilbake, svarer Haraldseid.

– Hvordan da?

– Det handler om hvordan man har drevet. Du kommer til et punkt hvor du ser at her må man gjøre en jobb. Dette er fjerde året i minus, og vi må sette tæring etter næring.