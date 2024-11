Plateselskapet Kirkelig Kulturverksted inviterte søndag kveld til jubileumskonsert i Kulturkirken Jakob i Oslo. Artisten Sarah Camille leia publikum gjennom eit konsertprogram med fleire sterke stemmer som har samarbeidd med KKV.

– Eg er forventingsfull også til det som skal skje framover på KKV, under leing av Hans Olav Baden, sa Bjørn Eidsvåg frå scena, og markerte såleis at det ikkje var eit punktum som blei sett denne søndagskvelden.

Konserten som hadde tittelen «I begynnelsen var pulsen – 50 års lidenskap» gav likevel eit lite innblikk i noko av det Kirkelig Kulturverksted har bidratt med i norsk musikkliv, med artistar som Eidsvåg, Kari Bremnes og Karoline Krüger på programmet.

Kronprinsesse Mette-Marit sat på første rad under jubileumskonserten søndag kveld. Ho fekk blant anna høyre Bjørn Eidsvåg synge «Eg ser» og «Kyrie», og ein svært vellukka variasjon over den gamle salmeskatten utført av organisten Iver Kleive, gitaristen Knut Reiersrud og perkusjonisten Sidiki Camara.

Kongeleg gjest KONGELEG GJEST: Kronprinsesse Mette-Marit var til stades ved jubileumskonserten i Kulturkirken Jakob i Oslo søndag kveld. Ho hadde KKVs nye daglege leiar, Hans Olav Baden, til venstre for seg og Oslo-ordførar Anne Lindboe til høgre for seg. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Kronprinsesse Mette-Marit har sjølv vore med på å løfte fram salmeskatten med plata Sorgen og gleden - H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits utvalgte salmer, som kom ut i 2008. For denne plata blei ho blant anna nominert til Spellemannprisen og fekk Vårt Lands Petter Dass-pris.

SALMEPLATE SALMEPLATE: Kronprinsesse Mette-Marit samarbeidde med Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverkested med plata «Sorgen og gleden - H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits utvalgte salmer» som kom i 2008. Her får kronprinsessa gullplata av Hillestad, som var produsent av plata. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Perkusjonisten Sidiki Camara er frå Mali og har budd i Noreg sidan 2006. Han opna jubileumskonserten med djupe pulsslag frå trommene sine og sette såleis tonen for ein kveld med livet og livspulsen i sentrum.

Kari Bremnes entra scena etter Bjørn Eidsvåg. Begge dei to artistane hadde i forkant av konserten komme med rosande ord om Kirkelig Kulturverksted i Vårt Land.

– Kirkelig Kulturverksted har vore svært viktige for norsk musikkliv, sa Eidsvåg.

– Det beste eg fekk i samarbeidet med KKV var kunstnarisk musikalsk fridom, samarbeid og tillit. Vilt inspirerande og så forløysande for mine første år som songskrivar og artist, sa Bremnes.

Artist ARTIST: Kari Bremnes og Sidiki Camara under jubileumskonserten i Kulturkirken Jakob i Oslo søndag kved. (Amanda Pedersen Giske / POOL/NTB)

Karoline Krüger sat både sjølv ved pianoet, og song med akkompagnement frå Ketil Bjørnstad. Sistnemnte har blant annet skrive Messe for en såret jord, som Krüger song eit utdrag frå søndag kveld. Også Kulturkirken si eiga Jakobmesse, som har halde det gåande i eit kvart hundreår, fekk merksemd, med ein tekst framført av Erik Hillestad, til underliggande tonar frå Kleive og Reiersrud.

Artist ARTIST: Karoline Krüger under jubileumskonserten i Kulturkirken Jakob i Oslo søndag kveld. (Amanda Pedersen Giske / POOL/NTB)

Sarah Camille, ein av dei nyare stemmene på Kirkelig Kulturverksted, batt konserten saman med poetisk puls. Ho fekk også salen med i allsong på siste låt, «Du som flyr».

Artist Artist: Sarah Camille under jubileumskonserten i Kulturkirken Jakob i Oslo søndag kveld. (Amanda Pedersen Giske / POOL/NTB)

Jubileumskonserten i Jakob kirke var utseld og gjekk for fullt hus. Oslo-ordførar Anne Lindboe var blant gjestane og sat ved sida av kronprinsesse Mette-Marit på første rad. På onsdag blir det framført ein konsertversjon av plata Lullabies from the axis of evil, som ifølgje Erik Hillestad er ei av dei fem viktigaste platene i KKVs historie, også dette ein del av Kirkelig Kulturverksteds 50-årsmarkering.

---

Kirkelig Kulturverksted (KKV)

Plateselskap og kulturaktør etablert i 1974. Har holdt til i Jakob kirke i Oslo siden år 2000

Har gitt ut over 500 plater og mer enn 5000 låter

Erik Hillestad har vært daglig leder siden starten, bortsett fra en kort midlertidig periode der Ole Edvard Wold-Reitan var daglig leder og Hillestad kunstnerisk leder

KKV har også drevet med ulike kunstprosjekter, der Berit Hunnestad har stått sentralt. Var sentrale i prosjekteringen av Mortensrud kirke i Oslo

Plateselskapet feirer 50 år og hadde jubileumskonsert søndag kveld

---