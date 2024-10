– Vi er overmåte begeistret for alle debatter som er kirkedebatter og kristendebatter, sier Sigrid Sollund, programleder for NRKs populære program Dagsnytt 18.

I podkasten Dokka kommer Sollund inn på hvorfor kristendommens har en så sentral plass i Dagsnytt 18.

– Det er sikkert mye fordi de skiller seg fra mange andre debatter vi har, om hvor mye penger man skal gi til en veistrekning.

Hun legger til at kristendebattene ofte er inderlige og veldig ektefølte diskusjoner, det det føles som noe står på spill, og hvor det er lett å forstå de ulike argumentene.

Debattene som skiller seg ut

Før var hun en skarp og presis stemme på radioen. Men etter at Dagsnytt 18 begynte med tv-sendinger ble hun også et kjent tv-fjes, og det er mange som følger med når hun griller de mest erfarne politikerne i beste sendetid. I høst er Sollund også aktuell med boka Vinn diskusjonen. Debatteknikk og samtalekunst på Kagge forlag. Der skriver hun om den muntlige utvekslingen mellom mennesker, både når den skjer i et debattstudio på Marienlyst og på en fest eller i en middag.

I den nyeste episoden av Vårt Land-podkasten Dokka kan Sigrid Sollund avsløre at hun også liker debattene som skiller seg ut.

Kristensirkus i Dagsnytt 18?

Dokka innvender at de spesifikt kristne debattene i Dagsnytt 18 noen ganger kan ligne et kristen-sirkus.

– Det er ikke målet vårt å lage kristen-sirkus, svarer Sollund. Jeg forstår at de debattene vi har ikke alltid føles representative for det man mest diskuterer i kristen-Norge. Men noen av dem er jo det, håper jeg.

– Ja, det er ikke meningen å si noe annet, svarer pod-verten, og legger til:

– Dere plukker saker fra Vårt Land stadig vekk, så fortsett med det!

Den gode samtalen

I podkast-episoden snakker Sollund også om hvordan man kommer i prat med andre. For mange opplever at det kan være vanskelig å vite hvordan man får til en god samtale. Og hva gjør man når det er skikkeleg vanskelig å snakke sammen?

– Jeg snakker litt til meg selv med den boka. For jeg kan også tenke at jeg ikke har noe å si. Men så merker jeg at når jeg tør, så gir det meg noe veldig fint, en følelse av at vi hører sammen som mennesker. Den følelsen tror jeg er helt nødvendig og ubetalelig, ja, livsviktig.

Trykk gjerne på «abonner»-knappen der du lytter til podkast.

---

Podkasten Dokka

Tilgjengelige samtaler om de store temaene innen tanke, tro og eksistens

Vert er kommentator i Vårt Land Åste Dokka

Gjester høsten 2024 er blant andre: Svein Tindberg, Anne Austad og Geir Gundersen.

Ny episode annenhver uke

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---