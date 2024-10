Dette er nobelprisvinneren i litteratur

Sørkoreanske Han Kang får tildelt Nobelprisen i litteratur for 2024.

I fjor var det norske Jon Fosse som ble tildelt prisen, som gjerne omtales som den største utmerkelsen en forfatter kan få. Da var han den første nordmannen på 95 år som fikk den.

Vårt Land intervjuet årets nobelprisvinner i 2019.

LITTERATUR: Sør-Koreanske Han Kang er årets vinner. (Lee Jin-man/AP)

– Hun er en fantastisk fin vinner! Jeg er overrasket, men jeg synes dette er et forfatterskap som mange burde sette seg inn i.

Det sier Vårt Lands anmelder Hilde Slåtto, som beskriver Han Kang som en forfatter som har gjort seg bemerket ved å tørre å skrive om tabubelagte tema i Sør-Korea.

– Både politiske og feministiske temaer, om å være kvinne i samfunn med et ekstremt regulert skjønnhetsideal.

---

Han Kang

Født i 1970 i Gwangju i Sør-Korea, men flyttet til Seoul da hun var ti år.

Debuterte som forfatter i 1993 og har siden utgitt en rekke bøker – romaner, noveller, essays og poesi

Han Kang har vunnet flere litterære priser i hjemlandet, og som første koreanske forfatter ble hun tildelt den internasjonale Man Booker-prisen for romanen «Vegetarianeren» i 2016. Hun ble også nominert til samme pris for boken «Hvit» i 2018.

I Norge er flere av hennes bøker gitt ut på Pax forlag.

Tildelt nobelprisen i litteratur i 2024.

Kilde: Pax forlag/NTB

---

Hun mener at Svenske Akademien, ved å gi prisen til Han Kang, løfter fram en forholdsvis smal forfatter, og en annen type litteratur enn man ofte har sett. Slåtto synes også det er flott at prisen gis til en kvinne fra Asia, og dermed belyser litteraturen som kommer derfra.

Slåtto beskiver Kangs stil som minimalistisk, samtidig som den har en poetisk tilnærming. Det gjør at ingenting er slik det ser ut ved første øyekast.

– Hun skriver dypt og mangefassetert, og menneskene framstår gåtefulle.

Også stort for norsk forlag

– Man håper at dette skal skje en gang i livet, sier forlagssjef i Pax forlag, Marianne Bjørndal.

– Vi snakket om Han Kang senest i dag, men vi trodde ikke hun ville få den i år!

Pax forlag har gitt ut flere av Han Kangs bøker på norsk, og Bjørndal sier årets Nobelspris i litteratur er en stor dag for oversatt litteratur.

– Vi er ikke et stort forlag, men vi har trodd på Han Kang og utgitt bok etter bok etter bok. Så dette er ikke bare en stor dag for Han Kang, men også for oss. Og det viser hvor viktig det er at vi fortsetter å oversette litteratur selv om ikke alle bøker blir bestselgere.

– Vakker og smertefull bok

Blant bøkene Kang har skrevet, trekker Hilde Slåtto fram romanen Vegetarianeren, som hun forteller at handler om en kvinne som bestemmer seg for å ikke ville være med på alle de forpliktelsene som det å være kvinne innebærer.

– Hun trekker seg vekk fra både det å være datter, å være en som skal gifte seg, og gjør retrett ved å bestemme seg for å ikke spise kjøtt. Slik blir kroppen åstedet hvor hun utkjemper sin kamp mot patrikariatet.

NOBELPRISVINNER: Flere av Han Kangs bøker er utgitt på norsk, blant andre «Hvit», «Levende og døde» og «Vegetarianeren». (Pax forlag)

I en annen bok, Levende og døde, som Slåtto mener er spesielt god, skriver forfatteren fra et studentopprør i Gqangju som ble slått hardt ned på i 1980. Hovedpersonen går rundt og leter etter vennen sin blant de drepte.

---

Nobelprisen i litteratur

En av de fem nobelprisene som deles ut av Nobelstiftelsen. Det er medlemmene i Svenska Akademien som avgjør hvem som får prisen.

De seneste vinnerne av prisen er Jon Fosse, Annie Ernaux og Abdulrazak Gurnah.

Har blitt delt ut 116 ganger siden 1901. I fjor fikk vinneren en pengesum på 11 millioner svenske kroner.

Det offisielle kriteriet fra Alfred Nobels testamente er at prisen skal gå til «den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning».

---

Flere favoritter

– Hvilke er dine favoritter blant Han Kangs bøker, Bjørndal?

– Det må være Leksjoner i gresk, men jeg liker alltid best den jeg leste sist. Men jeg tror Vegetarianeren er en slags favoritt.

– Han Kang er veldig ung i denne sammenhengen, bare 53 år?

– Ja, det er morsomt at 53 år blir nevnt som ungt. Men det er veldig fint at prisen går til forfatter som kan han en stor produksjon også foran seg. Det er bra at de ikke venter til forfatterskapet er fullendt. Det må jo være en enorm inspirasjon.

– Du er ikke redd for at hun skal slutte å skrive gode bøker da? Det er jo en myte at de som får prisen ikke skriver særlig godt etterpå.

– Det høres overtroisk ut for meg, sier hun og ler.

Var på besøk i Norge

Også Eline Willumsen, markedssjef i Pax, er helt i ekstase da vi ringer for å gratulere.

– Det er fantastisk å få dette i en tøff bokhøst. Og jeg håper det kan være med på å spre sørkoreansk litteratur ut til det norske folket. Hun forteller at hun har møtt Han Kang da hun var på besøk i Norge, og husker henne som veldig rolig, stillferdig og klok.

– Som forfatter er hun helt briljant. Hun har en evne til å hele tiden fornye seg, med sterke og spennende tema.

Også kritiker og forfatter Even Teistung er blant dem som kan skryte av å ha intervjuet Han Kang, og han sier hun var både mild og imøtekommende.

– Men hun var litt sliten etter å ha blitt intervjuet av mange andre før hun møtte meg. Likevel brukte hun god tid på å svare på spørsmålene, og det var jeg glad for, for dette var et av de første forfatterintervjuene jeg gjorde.

Ung og verdig vinner

Teistung sier han setter Kangs forfatterskap veldig høyt. Spesielt Levende og døde fra 2018 gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Og det er veldig bra at vi med årets pris går bort fra den lange rekken med engelskspråklige vinnere. Men mest av alt er jeg glad fordi jeg synes forfatterskapet fortjener det.

– Vi har fått en verdig vinner i år?

– Ja, men jeg tenker at det kunne ha gått 10 år til. Hun er bare 53 år. Noen av bøkene jeg har lest har vært ujevne. Men det er et etisk alvor i det hun skriver og tar opp, som treffer meg.

– Hvem håpte du skulle få prisen i år?

– Jeg har jo en kjepphest, og det er Jenny Erpenbeck. Men hun er omtrent like gammel som Han Kang, og kan jo fint vinne den en gang de neste 10 årene. Og så vil det være en sorg for meg at Dag Solstad aldri får den.