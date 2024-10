Stein Gudvangen, KPK.

Vinneren selv er godt fornøyd ifølge en Tro & Mediers nettside.

– Dette var jo skikkelig gøy. Jeg synes det var ekstremt mange gode kandidater, så jeg var bare glad for å være nominert, sier Mong når han får beskjeden.

I begrunnelsen står det at «Jarle Mong har markert seg i mediene som en dyktig og modig skribent. Med en skarp penn og et klart hode bidrar Mong til å holde viktige debatter levende i det offentlige ordskiftet. I vår tid trenger vi mennesker som våger å utfordre konsensus og et ytringsrom som har blitt mindre de siste årene. Derfor er Jarle Mong viktig.»

Den tidligere fotballspilleren får overrakt prisen under en tilstelning i Oslo 11. oktober.

Engasjert seg i debatt om mannsrollen

Tro & Medier er en kristelig organisasjon, som arbeider å prege mediebildet med «godhet, sannhet og tro». Tro & Medier ønsker også å «være et knutepunkt for kristne i mediene».

Jarle Mong har engasjert seg i diskusjoner om den moderne mannsrollen. Til Vårt Land har han fortalt at han er kritisk til det moderne synet på mannen og mener Bibelen presenterer et bedre mannsideal.

Tidligere i år ga Jarle Mong ut boken Mer mann, som vakte frisk debatt i Vårt Land sine spalter.

---

Jarle Mong

Lektor ved Framnes videregående skole

Forfatter og samfunnsdebattant

Ga ut boken «Mer mann» på Lunde Forlag tidligere i år

Gift med Olene og har fire barn

---