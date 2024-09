Den unge legen med ni NM-gull i friidrett har skrevet kronikk i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening. Artikkelen med tittelen «Den neglisjerte vidundermedisinen» er gått viralt.

– Ingen medisiner kan konkurrere med helsegevinstene av fysisk aktivitet. Hvorfor har vi endt opp med å behandle medisinsk gull som gråstein? spør Kjerpeset (32) retorisk.

Han viser til at 75 prosent av den norske befolkningen er definert som inaktiv. Dette skaper livsstilssykdommer i en skala som får helsevesenet – eller sykevesenet, som han kaller det – til å knele.

En fysisk aktiv livsstil kan forlenge livet med 16 år, påpeker han. Likevel bruker vi 97 prosent av helsebudsjettet på reparasjon. I 2014 anslo Helsedirektoratet at inaktivitet koster det norske samfunnet 239 milliarder kroner i året.

– En medisin som kunne etterlignet en brøkdel av helsegevinstene som noen få minutter med fysisk aktivitet gir, hadde fullstendig revolusjonert medisinen. Den hadde trolig vunnet Nobelprisen over natten og blitt den mest verdifulle varen over natten, fastslår Kjerpeset.

---

Øyvind Kjerpeset

32 år

Lege ved Skøyen legesenter, har tidligere jobbet ved Oslo legevakt

Har ni NM-gull og kongepokal i friidrett

Flyttet norgesrekorden under 50 sekunder på 400 hekk.

---

Tør ikke si sannheten

Han sitter altså med denne medisinen. Han vet om effektene. Men det er ikke så lett å dele den ut:

– Vi gjør en fantastisk jobb i helsevesenet, men vi reparerer, vi forebygger ikke. Når en pasient kommer til meg og er inaktiv og overvektig, så vil han gjerne ha blodtrykksmedisiner og kolesterolsenkende. Så sitter jeg der og vet at fysisk aktivitet er hundre ganger mer effektivt.

– Hva gjør du da?

– De gangene jeg foreslår trening, får jeg ofte til svar at dette vet de. Men de vil likevel ikke gjøre noe med det. Dette setter fastlegen i en vanskelig situasjon og er til stor belastning for oss som skal behandle.

– Du skriver at det er som å jobbe i bakvendtland?

– Ja. Jeg ønsker jo ikke å bli stemplet som den moraliserende legen. Det at jeg er redd for å bli det, understreker jo bare hvor stort problemet er. Mange leger tør ikke å si sannheten til pasientene sine, fordi disse heller ønsker å leve på en livsløgn.

Kjerpeset forteller at han unngår å snakke om vekt. I stedet snakker han om mangel på muskelstyrke og hjertekapasitet, og om hvor lett det er å forbedre.

– Likevel opplever jeg at noen pasienter blir irriterte. Hvis de kommer til meg med en depresjon og vil ha antidepressiver, da er det ikke lett å overbevise dem om at aktivitet er bedre enn medisiner. De tror virkelig at en pille skal løse problemet. Det er symptomatisk for kulturen vår.

Fra Øyvind Kjerpesets instagramkonto: Her feirer han sin gullmedalje nummer ni i NM i friidrett. (pri)

Alt som øker pulsen

Øyvind Kjerpeset vet av egen erfaring hvordan trening virker. Han var best i Norge på 400 meter hekk før Karsten Warholm. Mannen som tok norgesrekorden hans, endte altså opp med å ta verdensrekorden også.

Så sent som i juni løp Kjerpeset 100 meter på 10.45 da han ble nummer fem i NM.

– Da jeg studerte medisin stusset jeg over hvor lite vi lærte om fysisk aktivitet og hvor effektivt det er. Noen få minutter daglig med forhøyet puls gir enorm effekt. Du kan velge trappa i stedet for heisen, eller gå av T-banen ett stopp tidligere. Forskning viser at slike små endringer i daglige vaner kan forlenge livet med et tosifret antall år, fastslår Kjerpeset.

Helsedirektoratet anbefaler 150 minutter moderat fysisk aktivitet hver uke. Men Kjerpeset påpeker at man får god helsegevinst lenge før det. Alt som øker pulsen setter i gang en symfoni av reaksjoner i kroppen som stimulerer til bedre helse, fastslår han.

Rart å bli kalt misjonær

I intervjuet med Vårt Land påpeker Kjerpeset at de to viktigste målbare predikatorene for livslengde er oksygenopptak og muskelstyrke i beina.

– Likevel blir disse faktorene neglisjert i norsk helsevesen. Fysisk trening er liksom ikke medisin. I framtiden tror jeg man vil se tilbake og spørre: Hva i all verden var det vi drev med?

– Hvilke endringer ønsker du deg?

– Jeg ønsker meg et profesjonelt sted i helsevesenet der vi leger kan henvise folk som trenger oppfølging i sin fysiske aktivitet. Vi leger burde være med å veilede folk til en bedre livsstil, i stedet for å bare sende dem hjem med de pillene de ber om. Helse handler nesten utelukkende om livsstil, medisiner er bare prikken over i-en.

– Føler du deg som en slags misjonær?

– Jeg brenner jo for å hjelpe folk til å ta vare på egen helse. Det var derfor jeg skrev artikkelen i Tidsskriftet. Tre av fire nordmenn er inaktive – noe som i seg selv er en patologisk tilstand. Likevel må jeg si det føles rart å skulle bli kalt misjonær for noe som er så opplagt og åpenbart.

Som å øse vann

Kjerpeset har forståelse for at de fleste velger å vente med å oppsøke legen til de er blitt syke. Dermed får legen rollen som reparatør, ikke forebygger.

– Likevel oversvømmes legekontorer og sykehus. Dermed blir vi som jobber der sittende og øse vann ut av båten i stedet for å tette de hullene som lekker. Det er frustrerende. Ikke minst når man vet så godt hva som hjelper, fastslår Øyvind Kjerpeset.