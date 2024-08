Det er tjue år siden Susanna Wallumrød albumdebuterte med jazzduoen Susanna and the Magical Orchestra. Året før møtte hun mannen sin, og giftet seg etter bare tre måneder. På sin nye plate, Meditations on Love, skriver hun nettopp om det å holde på kjærligheten i all sin kompleksitet.

– Jeg var jo veldig ung da jeg ble sammen med Helge (Sten). Det virker på mange måter så lenge siden. Jeg føler meg som en annen nå. Det er nok det essensielle for hvorfor vi fortsatt har det bra sammen: Vi har begge fått lov til å utvikle oss, sier Susanna, som hun kaller seg når hun gir ut soloplater.

Mer enn mange andre par har de hele veien samarbeidet profesjonelt, i tillegg til å være sammen som ektepar. Også i krevende perioder har de vært nødt til å finne kjemien.

– Det har vært en styrke for oss. Vi har alltid klart å jobbe sammen, sier Susanna.

Kaller raskt giftemål for «ren galskap»

Hun advarer mot at man i et forhold ender opp i hver sin verden, eller på hver sin kant. Da tror hun det kan bli større avstand mellom partene enn det som er nødvendig hvis man skal holde sammen.

Om det raske giftermålet for litt over tjue år siden, sier hun:

– Det er jo ren galskap! Man kan ikke vite om det går bra, så det var en sjanse vi tok.

Med andre ord kan det lønne seg å ta sjansen noen ganger:

– Vi tok sjansen på kjærligheten, og den fikk vokse, sier artisten.

– Hva er viktig for å få et forhold til å vare?

– Det beste tipset jeg kan komme med, er å ha noe man liker veldig godt å gjøre sammen. Hvis ikke blir jo ekteskapet bare en praktisk anordning. For vår del handler det mye om musikken, og alt rundt den. Det kan også være design og utforming. Vi går veldig dypt inn i de tinga, sier Susanna.

– Hva er det som kan ødelegge for kjærligheten i et parforhold?

– Det er å ta hverandre for gitt. Dersom alt blir rutine, og man ikke setter av tid til hverandre.

---

Susanna Wallumrød

Norsk artist

Født 23. juni 1979 på Kongsberg

Kjent under artistnavet Susanna. Tidligere en del av jazzduoen Susanna and the Magical Orchestra.

Platedebuterte med «List of Lights and Buoys» for 20 år siden

Albumet «Meditations on Love» slippes 23. august

---

Må våge å være sårbar i parforholdet

I tillegg mener 45-åringen at man må våge å være sårbar overfor hverandre.

– Jeg vil si at det er relativt vanlig å lage seg en fasade også i et forhold. Kanskje ser man på seg selv og partneren på en spesiell måte, à la «jeg er den som gjør sånn og greier dette» og «du er den som aldri får til det». Da kan man låse seg veldig fast i slike oppfatninger, sier hun.

Noe av det som kan være utfordrende med å leve sammen, er de gangene man krangler og mener svært forskjellig. Det har med å gjøre at man ser på verden på forskjellige måter, mener Susanna.

– Hvordan løser man det?

– Jeg vet ikke. Men jeg har gått fra å tenke at «slik jeg oppfatter det, er jo det riktige» til å innse at vi som mennesker opplever og føler ting forskjellig. I et forhold handler det om å skape rom for begges opplevelse, så man kan være to i en enhet, sier artisten.

ROM FOR TO: – Jeg har gått fra å tenke at «slik jeg oppfatter det, er jo det riktige» til å innse at vi som mennesker opplever og føler ting forskjellig. I et forhold handler det om å skape rom for begges opplevelse, så man kan være to i en enhet, mener Susanna Wallumrød. (Alf Kjetil Walgermo)

Vokste opp i en kristen familie

Susanna vokste opp i en kristen familie og kjenner kristne miljøer godt. Noe av det hun snakker om i et sunt forhold, er også noe som bør være til stede i sunne religiøse miljøer:

– Det er ganske stor forskjell på ulike kristne miljøer i hvor tydelig man anerkjenner at andre mener ulikt. Den største svakheten med tro og religion er overbevisningen om at andre tar feil, mener hun.

Hennes egen trosreise gikk fra Indremisjonen på Kongsberg til mer karismatiske bevegelser som Oslo Kristne Senter og Livets Ord i Sverige. Etter konfirmasjonen begynte hun å stille spørsmål som hun ikke opplevde ble veldig godt mottatt, og brøt etter hvert med menigheten hun tilhørte.

– Har oppveksten din likevel preget verdiene dine?

– Ja, jeg har med meg mange verdier fra oppveksten. Det har jeg ingen problemer med. Men jeg har jo også oppdaget at verdisett jeg trodde tilhørte de kristne, også kan finnes hos ikke-troende eller folk med en annen tro. Verden er litt mer nyansert.

– Hva slags forhold har du til tro og religion i dag?

– Jeg regner meg ikke som troende lenger. Det gjorde jeg i ganske lang tid etter at jeg brøt med menigheten min. Men etter hvert har jeg gått såpass mange runder at jeg ikke kan kalle meg det. Derimot er jeg fortsatt veldig opptatt av åndelighet. Det er noe jeg føler jeg har tatt med meg videre.

– De store dimensjonene ved eksistensen?

– Ja. Det blir for snevert å kutte alt sammen bort.

Har tatt kontroll over sin egen musikk

Når Susanna Wallumrød ser tilbake på 20 år som plateartist, ser hun også en vei som har tatt ulike svinger og vendinger underveis. Selve platebransjen er svært forandret siden CD-ens glansdager på begynnelsen av 2000-tallet.

– Jeg har hele tida vært nødt til å forholde meg til nye ting. Det har vært mye frustrasjon, men også svært interessant, sier hun.

Ikke minst har artisten tatt kontroll over sin egen musikk og har i flere år gitt ut platene sine på sitt eget plateselskap, SusannaSonata.

– Det økonomiske er fortsatt veldig uforutsigbart, og artister er fortsatt veldig avhengige av teknologibransjen. Men det har også gitt mange nye muligheter, mener Susanna.

Man er rett og slett nødt til å finne sin egen vei. Hele tiden.

Egen vei EGEN VEI: – Jeg har hele tida vært nødt til å forholde meg til nye ting. Det har vært mye frustrasjon, men også svært interessant, sier Susanna Wallumrød (Alf Kjetil Walgermo)

Er blitt en del av undergrunnen

Selv er Susanna, som er en av Norges mest respekterte artister, blitt en del av «undergrunnen» i musikkbransjen. Nesten alle har det, mener hun, for det finnes ikke noe mellomsjikt lenger.

– Det er bare de få på toppen som tjener penger i den digitale virkeligheten. Det har aldri vært så mye penger i musikkbransjen som nå, men pengene er helt ko-ko fordelt. Undergrunnen er blitt veldig, veldig stor, sier artisten.

For Susanna er det internasjonale markedet svært viktig å ha i tillegg til det norske. Susannas låter har da også nådd langt ut, blant annet til populære amerikanske TV-serier som Grey’s Anatomy og The New Pope.

– Helt fra starten har jeg både spilt konserter og utgitt plater utenfor Norge, og det har vært noe av det som har utgjort grunnlaget for at jeg kan lage den musikken jeg vil. Tross alt er det ikke så mange spillesteder i Norge for å gå litt på sida med kunstpop. Så jeg har vært veldig heldig med og avhengig av utlandet, sier Susanna, som nylig hamnet på den britiske avisen The Guardians liste over låter å se opp for, blant annet sammen med Beyoncé.

Inspirert av etiopisk nonne

Det nye albumet slippes 23. august, og tre av singlene fra platen har vært tilgjengelige en stund. På en av dem er Susanna inspirert av etiopisk soul – mer spesifikt den etiopiske nonnen og pianisten Emahoy Tsege Mariam Gebru.

­– Hun døde i fjor, tror jeg, og har ikke fått den oppmerksomheten hun fortjener. Men en av platene hennes er blant favorittplatene mine – en nydelig hybridblanding av etiopisk og klassisk vestlig musikk.

– Du har jo også har mange hybride blandinger i musikken din, med jazz og kunstpop som to bærebjelker?

– Ja. Jeg har forsøkt å forholde meg fritt og åpent til hva det er som kommer ut. Det har også vært en læreprosess å ikke bestemme seg på forhånd. Men det har også ført til at det aldri er godt å si hvilken sjanger platene mine blir plassert i!

Akkurat nå ligger fokuset allerede på å «forflytte» den nye musikken fra plate til live-konserter. Øvingene er allerede i gang, og Susanna skal blant annet spille musikken fra den nye plata på Oslo World-festivalen i begynnelsen av november.

– Jeg er opptatt av at plata skal få lov til å være plate. Live må vi kanskje finne noen nye løsninger. Men det blir ingen «tracks». Bare instrumenter på scenen. Jeg er opptatt av hva man kan få til i samspill, sier Susanna Wallumrød.