Journalist og vestlending Matilde Solsvik er sammen med Kristine Banggren Gripsgård Vårt Lands to medarbeidere som skal utstasjoneres til det nye bergenskontoret. Gripsgård i rollen hun allerede innehar som debattleder og Solsvik som visuell historieforteller, en splitter ny stilling for avisa.

Solsvik gleder seg masse til å utforske historiene knyttet til regionen.

Bibelbeltet er tross alt der og ikke i Oslo, så det er flott at vi kan komme tettere på — Matilde Solsvik

– Jeg har tidligere jobbet i NRK Vestland og hatt flere fotoprosjekter om landsdelen, og vet at det er utrolig mye spennende som rører seg i landsdelen. Kanskje særlig knyttet til tros- og livssynsspørsmål. Bibelbeltet er tross alt der og ikke i Oslo, så det er flott at vi kan komme tettere på.

Religion- og featureredaktør Elise Kruse mener også det er viktig at Vårt Land er til stede i regionen igjen.

– Vårt Land er en landsdekkende avis og har allerede lokalkontor i Sandnes. Med lokalkontoret i Bergen ønsker vi å ytterlig forsterke tilstedeværelsen vår på Vestlandet, som er en svært viktig landsdel for nisjen vår.

Kruse presiserer at det ikke er første gang Vårt Land har hatt lokalkontor i Bergen, og er svært fornøyd med at man gjenoppretter dette.

– Det er riktig tidspunkt å vise leserne våre at vi satser her akkurat nå. At vi i tillegg får to medarbeidere i to så viktige roller for avisa på samme sted ser vi som et enormt pluss både for dem som kolleger og for oss som redaksjon.

Kruse forteller at Solsvik kommer til å bruke mye tid på å reise rundt til områder også utenfor Bergen for å dekke kristenlivet både på små og store steder.

Hun oppfordrer derfor alle Vårt Lands lesere som har kjennskap til regionen å benytte anledningen til å tipse oss om ting som rører seg på Vestlandet.