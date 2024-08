I går meldte Barracuda Music at alle tre av Taylor Swifts konserter i Wien er avlyst grunnet trussel om terror. En 15-åring, en 17-åring og en 19-åring er pågrepet av østerriksk politi etter å ha planlagt å drepe konsertgåere utenfor Ernst Happel stadion der Swift skulle spille tre konserter med 65.000 publikummere hver.

Tok tilbake gatene

Norske Sonja Kristine Strupstad og venninnen hennes hadde billetter til en av konsertene, og var klare i Wien med både kostymer og «vennskapsarmbånd» som de skulle dele ut til andre tilhengere.

Torsdag ble det likevel en liten folkefest i Wiens gater, der Strupstad og andre publikummere brøt ut i allsang med Taylor Swifts låter.

– Noen kom med en høyttaler og begynte å synge, og sånn bare ballet det på seg.

– Var det mange? Folkefest?

– Ja, hele Stephansplatz var full av folk.

– Hvordan var det å få en sånn, spontan opplevelse?

– Det viser at fangruppen står sammen mot terror. Det var en fin, liten minisamling.

Også «swiftien» Fredrikke Blekastad var på Stephansplatz etter at konsertene ble avlyst.

– Det var ganske rørende å se såpass mange samle seg, og synge for full hals - tross mangelen på høyttaler eller lignende. Fint og trist, sier Blekastad, som forteller at folk går fullt oppkledd i kostymer i Wien til tross for avlysningene.