Tarotbok på bestselgerliste - kirkerådsmedlem anbefaler

På veganerkafeen Oslo Raw hever ingen et øyenbryn når forfatter og litteraturviter Ida Jackson drar opp tarotstokken og ber meg trekke et kort.

Kommet til kort: Her leser forfatter og litteraturviter Ida Jacskon kortene for journalisten (Sindre Deschington)

I den nye boken sin insisterer Jackson på at hennes tarotpraksis ikke dreier seg om spådom, men heller om å hente inspirasjon til hva man kan gjøre her og nå for å oppnå noe senere.

– Hva fikk deg til å kjøpe din første tarotkortstokk?

– Det var ikke jeg som kjøpte den, det var min mor.

Jackson forteller at hennes mor var en veldig annerledes og intellektuell kristen. Morens reaksjon på tarotkortstokken var både preget nysgjerrighet og skepsis, før kortstokken ble lagt på hylla.

– På det tidspunktet leste jeg oversikter over vestens religioner og om heksebrenning. Jeg var kjempesulten på alt sånt. Jeg var veldig troende, men hadde lyst på enda litt mer action. Jeg tror at da jeg var tolv, ville jeg rett og slett finne ut om magi var sant.

Tarot (Gyldendal/gnf)

Tarot

Bok av Ida Jackson (Gyldendal forlag 2024) som tar for seg mytene og historiene rundt tarotkortstokken.

Tarot er en kortstokk som opprinnelig ble brukt til å spille med, men som etterhvert også ble brukt til spådomskunst. Ordet tarot refererer til kortene og spåteknikken.

Kortstokken består av 78 kort inndelt i det som heter store Arkana (22 kort) og lille Arkana (56 kort).

Oppstod samtidig som Gutenbergs boktrykkerkunst som gjorde at kortene kunne distribueres lettere rundt om i Europa. Tarotkort ble sterkere assosiert med det okkulte på begynnelsen av 1800-tallet

Kilde: Store norske leksikon

– Du hevder i boken at Tarotstokken er gjennomsyret av bibelsk og jødisk symbolikk. Men samtidig er det jo i dag mange som assosierer denne praksisen med hedenske tradisjoner.

– Det som er viktig å huske på for oss i protestantiske land, er at storparten av det vi har tenkt på som hedensk, frem til vi fikk et massivt inntog fra andre kulturer, er ofte folk som fortolker kristendommen feil. Altså kommer du fra Japan og ikke har et forhold til tarotstokken i det hele tatt er alt i kortstokken av kristent opphav. Det er ikke noen andre fortellinger det trekkes fra.

– Men det har blitt assosiert med magi, til og med svart magi?

– Ja, men disse er jo også veldig koblet til fordommer mot romfolket og ideen om «de reisende sigøynerne med tarotkortene.»

– Så ditt poeng er at Tarot er rotfestet i en symbolikk som også kirken …

– Det er ikke bare rotfestet, men utgangspunktet er at Gud finnes og at Jesus er en relevant kraft.

Storparten av det vi har tenkt på som hedensk, er ofte folk som fortolker kristendommen feil — Forfatter og litteraturviter Ida Jackson

Skrivekurs med «heksesirkel»

I boken nevner Jackson at hun også har brukt tarotkortene aktivt i kurs der prester og kirkerådsmedlemer har deltatt. Vårt land har oppsøkt en av dem: Dorrit Vignes, kirkerådsmedlem og organisasjonspedagog.

– Det morsomme er at jeg har vokst opp med at «Tarot, det kommer fra Satan», mens andre ble brydd fordi tarot var altfor religiøst, sier kirkerådsmedlem og organisasjonspedagog Dorrit Vignes. (Marit Mjølsneset)

– Jeg ble med på skrivekurset til Ida Jackson med det upassende navnet “Heksesirkel”. Noen vil jo kanskje mene at det passer dårlig at en i kirkerådet er med på et sånt kurs.

Vignes sier hun deltok på skrivekurset fordi hun skulle skrive en fagartikkel og hadde behov for et skrivefellesskap som kunne få henne gjennom den prosessen.

– Og så oppdaget jeg Ida og skrivekurset og det var veldig, veldig bra.

– Så det var en slags kreativ forløsning?

– Jacksons poeng er at prosjekter ofte stopper opp inne i ditt eget hode. Jeg tror ikke jeg hadde havnet her jeg er nå, hvor jeg tilbyr foredrag basert på bibelhistorier, dersom jeg hadde gått på mer tradisjonelle kreative kurs.

«Tarot, det kommer fra Satan»

En av teknikkene på Ida Jacksons skrivekurs, var å løse opp skrivesperrer og kreativ tørke med nettopp tarotkortstokken. Når vi spør Vignes om dette var effektivt, sier hun at hun selv ikke har brukt eller eier tarotkort. Men hun synes det var fint å se hvordan Jackson bruker tarotkort i alle sine kurs.

– I begynnelsen tenkte jeg at dette var altfor hedensk og upassende. Jeg vokste opp midt i tykkeste bedehusland. Men det morsomme er at jeg har vokst opp med at «Tarot, det kommer fra Satan», mens andre, det var jo masse ateister på kursene, de ble brydd fordi tarot var altfor religiøst!

– Hva har du å si til en som kommer fra et kristen miljø, er nysgjerrig på tarot, men er litt bekymret for assosiasjonen med det okkulte?

– Jeg vil anbefale å kjøpe boken! Jeg skal selv lese den i sommer og ser frem til det.

En lapp klistret på papp

Tilbake i kafeen er Jackson straks ferdig med sin tolkning av kortene jeg har trukket.

– Du skriver i boken at noen av deltakerne på dine kurs får en sterkere trosfølelse, hvorfor?

– Fordi når man tolker så setter man seg ned. Det er en kontemplasjonspraksis.

– En trosakt?

– Nei, en kontemplasjon. Det er jo ikke en bønn.

– Men du må tro?

– Jeg har lært folk som ikke tror på noe som helst å lese kort.

– Ja, men du må tro at kortene kan fortelle deg noe? Er det en parallell der?

– Nei, realiteten er at kortet er en lapp klistret på papp. Det er du som utfører tolkningen. Det betyr også at hvis du har en intuitiv kontakt, eller du har en aha-opplevelse eller et religiøst gjennombrudd mens du jobber med kortene, så er jo det gjennom ditt sanseapparat, din hjerne og din kropp.

LESE FREMTIDEN: Syv sverd og en pave er blant annet det Jackson ser i journalistens fremtid. (Sindre Deschington)