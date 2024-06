50 år etter at Erik Hillestad startet opp plateselskapet Kirkelig Kulturverksted (KKV), har en ny verkstedsleder omsider tatt over stafettpinnen. Hans Olav Baden, sønn av Vårt Lands gamle musikkritiker Torkil Baden, og sønnesønn av komponist Conrad Baden, skulle ha erfaring med å gå i markante fotefar. Selv kom han til verden to år før KKVs fødsel og har fulgt utgivelsene og institusjonen siden han var en neve stor.

– I sjette klasse spurte læreren oss om hvem vi hadde som forbilde. Alle rakte opp hånda og nevnte fotballspillere, idrettsstjerner og popstjerner, mens jeg sa Iver Kleive. Det ligger jo noe i det, da. Jordsmonnet har vært der, smiler Baden.

Vi sitter i krypten under Kulturkirken Jakob og snakker om den nye jobben han har gått inn i. Før var KKVs plater soundtracket til livet hans, nå er han selv ansvarlig for å gi dem ut.

– Jeg har jo visst at Erik (Hillestad) skulle gi seg på et eller annet tidspunkt. Og jeg har lurt på hvem i alle dager skal overta etter ham. Stakkars fyr! Men så har det jo vokst på meg, da. Og nå sitter jeg her, sier 52-åringen.

Han skryter av staben han har rundt seg, som han omtaler som en familie – fantastiske folk med oppriktig hjerte for virksomheten.

– Jeg sitter med en kombinasjon av stor begeistring, stort pågangsmot, masse motivasjon og stor glede, og samtidig ærefrykt og nesten redsel. Arven er så stor, og det er så mange øyne som vender blikket sitt mot dette stedet, sier den nye lederen.

Musikk, kultur og dialog

Helt nytt er likevel ikke terrenget han går inn i. Som styreleder i KULT ­– Senter for kunst, kultur og kirke har han samarbeidet mye med Erik Hillestad tidligere. Og han hatt prosjektledelse blant annet for festivalen OsloHimmel og Pulsfestivalen, den sistnevnte med utspring på Holmlia i Oslo, der Baden har vært organist i 20 år.

– I bunn og grunn har jeg drevet med musikk, kultur, kirke og barn og unge hele livet, sier «organisten i fjerde generasjon», oppvokst i Groruddalen.

Blant annet har han jobbet i KFUK-KFUM med unge og gudstjenesteengasjement. De siste årene har vært kulturleder på Modum Bad ved siden av organiststillingen. Det er likevel Holmlia som har vært basen hans, og på søndag hadde han avskjedsmarkering som organist i sin lokale kirke.

– Det var sterkt og rørende. I fantastisk menighet og et fantastisk nærmiljø har jeg fått være med på å skape mye gøy og spennende som handler om en bredere forståelse av hva kirken kan bety i et lokalsamfunn, sier Baden.

Med Pulsfestivalen skapte han en arena for lokale aktører i samspill med store navn. Mangfoldstenkningen var blant annet inspirert av KKV – å bygge en lokal olavsfest med musikk, kultur og dialog.

– Det korresponderer veldig fint med det jeg driver med i den nye jobben, sier han.

Som plateselskap er det en åpenbar utfordring at KKV ikke tjener penger på å lage plater mer. Samtidig som selskapet skal videreutvikle, tenke kreativt og være en kraft, er de avhengige av solid økonomi. De allerede har vært så frimodige å be eksterne aktører om pengegaver til jubileumsåret.

– Vi jobber jo på en måte motstrøms med å gi ut plater i det hele tatt. Vår store utfordring er jo å skaffe gode nok ressurser til å kunne opprettholde vår plateselskapsvirksomhet. Vi satser på kvalitet, og at vi har noe på hjertet med utgivelsene våre. Det kommer ikke noe retningsskifte der, sier Baden.

Trippelt historisk utgivelse

Til samtalen har vi også invitert artist Kristin Asbjørnsen, som er aktuell med sin første plate på KKV. Utgivelsen er allerede trippelt historisk: Hjemveier er Asbjørnsens første album på norsk, og den første utgivelsen hennes på Kirkelig Kulturverksted. Dessuten er det den første KKV-plata som kommer med Baden som sjef.

– Hva tenker du om å få Kristin Asbjørnsen med på laget, Baden?

– Det er veldig stas! Mange av de tidligere platene hennes kunne også ha vært KKV-plater, og det rike kunstnerskapet hennes tangerer veldig mye av det vi gjør.

– Hvordan er det for deg, Asbjørnsen, å komme ut på KKV? Man blir fristet til å spørre, siden albumet heter Hjemveier: Er det som å komme hjem?

– Ja, det er i hvert fall en sterk hjemfølelse i dette. Jeg har lenge hatt en nær tilknytning til Kirkelig Kulturverksted, selv om det ikke er blitt noen utgivelser før nå. Jeg kjenner på tilhørighet og gjenkjennelse. Det finnes en sterk gjenklang, sier artisten.

Tangering TANGERING: Hans Olav Baden synes det er stas at Kristin Asbjørnsen nå gir ut sin første plate på KKV, «Hjemveier». – Det rike kunstnerskapet hennes tangerer veldig mye av det vi gjør, sier han. (Erlend Berge)

I likhet med Baden vokste også Asbjørnsen opp med KKV-plater som helt sentrale utgivelser. Både SKRUK, Marit Carlsen, Bjørn Eidsvåg, Mari Boine, Kari Bremnes og Ole Paus, blant flere, var viktige for henne i hennes egen utvikling som artist.

– KKV har vært med på å forme meg både musikalsk og personlig. Jeg er prestedatter og har selv hatt en reise i å utvide trosbegrepet, sier hun.

Å skape hjem for hverandre

Denne gangen ble det naturlig for henne å skrive hele albumet på norsk, etter å ha hatt med én norsk låt på sin forrige plate. Låtene tar utgangspunkt i stoff fra notatbøker over flere år, og er jobbet frem som en sangsyklus.

– På mange måter har jeg fulgt to spor. Det ene har vært det sammensatte, rike og kompliserte i å stå i nære relasjoner. Det andre sporet har dreid seg om tilhørighet, vandring og bevegelse. Overbygningen er hvordan vi skaper hjem for hverandre, sier Asbjørnsen.

Hun sier at hun prøver å åpne opp for allmennmenneskelige erfaringer i tekstene sine og at religiøse aspekter er en del av det.

– Min kristne tro er også en viktig havn i mitt liv, sier artisten.

Formet FORMET: – KKV har vært med på å forme meg både musikalsk og personlig, sier artist Kristin Asbjørnsen, som er aktuell med albumet «Hjemveier». (Erlend Berge)

Musikalsk henter hun næring både fra norsk vise- og jazz-tradisjon og står i dialog med vestafrikansk mandinka.

– Den vestafrikanske musikken har ofte den dansende, myke pulsen som jeg liker å la gå i dialog med mine ofte mer erkjennelsestunge tekster.

I likhet med Kirkelig Kulturverksted, har Kristin Asbjørnsen holdt på lenge. Hun sang på Skjærgårdsgospel allerede som trettenåring i 1984. Når hun tenker tilbake på denne tiden, husker hun hvordan hun opplevde det som et press å ha «ansvar for» at folk skulle kjenne seg løftet. Hun opplevde det som befriende da hun senere kunne synge afroamerikanske spirituals uten å skulle forkynne, men bare «stå i stoffet», la musikken virke i seg selv.

– Jeg er fryktelig glad for at jeg som artist har fått gå den langsomme veien. At jeg tidlig fikk holde på selv, være solist i kor, velge musikklinje, velge sangere jeg ville studere hos, finne mine musikere og følge min egen vei. Jeg har vondt av de som nå for tiden erfarer å plutselig bli superkjendis ved å ha vært med i en sangkonkurranse. Det tenker jeg er krevende for mange unge, sier Asbjørnsen.

Vil gjøre himmelen dypere

Hans Olav Baden kjenner seg igjen i dette. Den langsomme veien er også Kirkelig Kulturverksteds vei – en vei som ikke preges av hitlåter og døgnfluer, men av stoff som står seg.

– Det finnes en langsom seighet i våre utgivelser. Vi har en katalog med mange milepæler, ser Baden.

– Du vil gjøre himmelen dypere, samfunnet varmere, kunsten grensesprengende og kirken romsligere, har du sagt. Hvordan tenker du å jobbe for å klare dette?

– Hvis vi ser på KKVs 50-årige historie er det egentlig dette vi har drevet med hele tiden. Og det er et arbeid jeg ønsker å fortsette med. For femti år siden gav KKV ut platen «Lukk opp kirkens dører». I dag er utfordringen å finne hvilke dører som er lukket og trenger å åpnes, men den samme radikaliteten skal være motoren vår.

– Hvor ligger de mest spennende mulighetene for KKV framover?

– Jeg skal være forsiktig med å male for store bilder. Men jeg ønsker å opprettholde, og kanskje videreutvikle, Kirkelig Kulturverksteds betydning for musikk og kultur i norsk kirkeliv. Kulturkirken Jakob og KKV skal sees på som en inspirasjonskilde og et kompetansesenter, sier Baden.

– Jeg drømmer om en kirke som har porøse vegger, og som har kort vei til å være aktiv ute i et lokalmiljø og kunne bidra som en kulturaktør. For vi har noe på hjertet, og vi har noe å bidra med.

---

Hans Olav Baden

Ny daglig leder i Kirkelig Kulturverksted etter Erik Hillestad

52 år

Bor på Holmlia i Oslo

Har vært i jobben som KKV-sjef i to uker

---

---

Kristin Asbjørnsen

Artist

53 år

Han fått en rekke priser, blant annet Spellemannprisen, for musikken sin

Aktuell med albumet Hjemveier (KKV)

---