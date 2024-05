Han tok et dumt valg.

Da han ble avslørt, forsøkte han ikke å bortforklare det.

Den femdobbelte norgesmesteren i kulestøt forklarte at han hadde brukt anabole steroider seg for å komme fort tilbake etter en skade.

Etter innrømmelsen sto han på bar bakke.

– Jeg ringte rundt til alle skoler langs T-banelinja der jeg bodde for å høre om de hadde bruk for en vikar i mine fag, idrett, historie eller engelsk. Etter en stund ringte de tilbake fra Linderud videregående skole. Jeg fikk mine første vikartimer. Der bet jeg meg fast, jobbet som vikar og tok pedagogisk utdanning parallelt, forteller Kjell Ove Hauge.

Headhuntet

Historien er 25 år gammel. Men den er langt fra siste kapittel.

Da Oslo kommune bestemte seg for en storsatsing på yrkesfag i 2013, ble Kjell Ove Hauge headhuntet som rektor. Siden har han styrt skolen som er blitt et forbilde for andre skoler i hovedstaden. Fullføringsprosenten ved Kuben har økt fra 65 til 90.

– Jeg bruker min egen historie for det den er verdt. Alle kan gjøre feil. Alle kan komme skjevt ut. Men det betyr ikke at historien behøver ende sånn. Det avgjørende er hva vi gjør for å snu det som har skjedd, fastslår rektoren mens han viser oss rundt i de enorme hallene på skolen ved Økern i Groruddalen.

Kjell Ove Hauge fortalte sin historie om hvorfor han ble tatt i doping i boka «Vendepunktet» for 25 år siden. I motsetning til nesten alle andre som ble tatt, kom han ikke med bortforklaringer. (priv)

Hjertebarn

Kubens elever har definert respekt, ansvar og omsorg som skolens verdier. Gjennom belønningssystemet ønsker rektor Hauge å premiere de som etterlever dem.

– De er ledestjerner for alle de 1700 andre, fastslår han.

I resepsjonen peker rektor mot en vegg der det henger et tosifret antall plaketter. De forteller om priser som deles ut årlig ved Kuben:

• Fagprisen: Går til en elev som bidrar i klasserommet og utmerker seg faglig.

• Brobyggerprisen: Går til en elev som skaper sosiale kontakter på tvers av fag, for eksempel ved å starte bordtennisturnering eller kulturdag.

• Entreprenørprisen: Går til en elev som er nyskapende i sitt fag og får gode tilbakemeldinger fra praksisbedrift.

• Rakettprisen: Går til en elev som har vist sterk utvikling gjennom skoleåret – personlig, faglig og som bidragsyter.

– Den siste prisen er rektors hjertebarn. Går du andreåret tre ganger, så viser du at du virkelig vil. Da har du et pågangsmot som kan ta deg langt. Den som står i motgang over tid uten å gi opp, er et vel så stort forbilde som den som kommer lett til det.

---

Kjell Ove Hauge

Yrke: Rektor Kuben videregående skole

Alder: 55

Familie: Skilt, to barn

Bosted: Vollebekk, Groruddalen

Hobbyer: Sykler, løper, løfter vekter

---

– Kuben-modellen handler vel så mye om å bygge karakter, som å få gode karakterer. Det siste er helst et biprodukt av det første, påpeker Kjell Ove Hauge, rektor for Oslos største videregående skole. (Erlend Berge)

«Hei rektor!»

Hauge forteller om elevene som har fått de forskjellige prisene. Hvor de kom fra da de begynte på skolen. Hvor de er i dag. Mange har foretatt en reise som er vel så spektakulær som hans egen.

Alle vi møter i gangene er på hils med den høyreiste høvdingen på skolen. «Hei rektor!» lyder det muntert fra elevene som ser oss komme gjennom korridoren.

– Jeg vet av egen erfaring at det koster å ta ansvar for de feilene man har gjort. Det vil henge ved deg lenge. Slik det gjør når Vårt Land skriver denne artikkelen og nevner dopingdommen min. Likevel oppfordrer jeg elevene mine til å eie de feilene de har gjort, ikke løpe fra dem. Først da kan man lære av det og ta bedre valg.

Jeg oppfordrer elevene til å eie de feilene de har gjort, ikke løpe fra dem. Først da kan man lære av det og ta bedre valg. — Kjell Ove Hauge, rektor

Karakter framfor karakterer

Hauge forteller at Kuben-modellen handler vel så mye om å bygge karakter, som å få gode karakterer. Det siste er helst et biprodukt av det første. Og det er lite verdt, om det første ikke er på plass.

– Hva er årsaken til at Kuben ligger ti prosent over de andre Osloskolenes snitt for fullføringsprosent?

– Vi er gode på å ta tak i dem som sliter. De som er hemmet av dysleksi, angst, depresjon, rus, kriminalitet eller har problemer hjemme. De som har stått og stanget. Vi forsøker å se dem, lytte, legge en konkret plan og følge opp. Vi står i det, til det løser seg. Det er Kuben-magien. Det er herlig å oppleve når disse ungdommene klarer å fullføre utdanning og får seg gode jobber, mot alle oddsene.

---

Kuben

Osloskolens største videregående, en storsatsing på yrkesfag

Har 1700 elever og over 3000 ansatte

Opprettet i 2013, med Erna Solberg som skolens gudmor

Vant Entreprenørskapsprisen i Norge i 2022 og den europeiske konkurransen i 2023

Kjell Ove Hauge har vært skolens eneste rektor siden oppstart

---

Rektor i dialog med Ali Ahmed og Theodor Solheim på verkstedet i 2KTB. Her læres praktisk arbeid. (Erlend Berge)

Ikke glemme gutta

Mens timetallet i den norske skolen har økt betydelig de siste 50 årene, har andelen timer med praktiske fag gått ned. Forming, kunst og håndverk har mistet hver femte time, mens musikk har mistet hver sjuende time siden 1974.

– Mange unge i dag aner ikke hvordan man slår inn en spiker eller lager mat. De er blanke på praktiske ting. Dette er ikke så rart ettersom praktiske fag nesten er borte fra ungdomsskolen. Ungdommene aner jo ikke hvor mye de har å velge i av yrker. Bare innen utdanningsprogrammet teknologi- og industrifag finnes det over 90 forskjellige yrker. Hvordan kan vi forvente at ungdommene skal velge noe de ikke kjenner til?

Rektor Hauge forteller stolt om gutten som ble kåret til norsk mester i tømrerfaget i fjor. Gutten kom fra Kuben, midt i Groruddalen i Oslo.

– Er det spesielt gutta som sliter på skolen, slik Mannsutvalget påpekte i april?

– Jeg har selv en sønn som elsker å sitte stille og en datter som hater det, men jeg tror de er unntakene som bekrefter regelen. I snitt blir guttene tapere i det skolesystemet vi har, dessverre. Og i likestillingens navn har det vært mye fokus på å løfte fram jentene. Det er veldig bra, og det må vi fortsette med. Men vi må ikke glemme gutta. Mange av dem trenger aktivitet og adrenalinkick, hvis ikke er veien til negative miljøer mye kortere.

– Bruken av ADHD-medisin i Norge er doblet de siste åtte årene. Kan det være at vi setter diagnoser på noe som er helt normalt?

– Det er et godt spørsmål. Skjermsamfunnet gjør at mange har fått vansker med å konsentrere seg. De forventer nonstop underholdning. Jeg ser ikke på ADHD som en sykdom, men at jeg møter en person som har en høyaktivert hjerne som tenker på mye samtidig.

– Mange unge i dag aner ikke hvordan man slår inn en spiker eller lager mat. De aner ikke hvor mange praktiske yrker som fins, påpeker Kjell Ove Hauge, rektor på Kuben VGS. (Erlend Berge)

«Rektor, hva syns du?»

En tredjedel av innbyggerne i Oslo har innvandrerbakgrunn. I Groruddalen er ungdommer uten innvandrerbakgrunn mange steder blitt en minoritet. Flere av bydelene er preget av gjenger.

– Vi merker at gjengene er en maktfaktor. Mange av elevene våre blir spurt om å gjøre tjenester for andre, og på den måten suges de inn i noe som er vanskelig å komme ut av. De blir satt i situasjoner der de må gjøre valg som kan endre hele livet. Vi forsøker å samtale med dem om hva konsekvensene kan bli. Men valgene må de gjøre selv.

Rektor ser at det å ha penger gir veldig høy status i gjengmiljøene. Derfor mener han det er avgjørende at ungdommene får et jobbtilbud, slik at de kan tjene penger på lovlig vis.

– Kuben har hundre elever på på oppfølgingstjeneste, og det tar mye ressurser. Men det koster samfunnet mye mer om disse blir arbeidsledige eller kriminelle.

Kjell Ove Hauge forteller om ungdommer som kommer til ham og sier «rektor, hva syns du om at jeg går med en jakke som er dyrere enn noen av lærerne dine kan kjøpe?»

– Hva svarer du da?

– Jeg sier at dette er valget ditt nå, og du må gjerne skryte av jakka di. Men jeg lurer jo på om du vil skryte av jakka di når du er 25 år også, eller om du ønsker at du har andre ting i livet ditt å være stolt over da.

Hall of fame på Kuben videregående skole. Her henger prisene som er gått til elever som har vært gode forbilder i skolemiljøet. Rakett-prisen, som går til den som har vist mest framgang, er rektors hjertebarn. (Erlend Berge)