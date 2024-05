Tror boikott kan gi seier for Israel

«Hva slags pervers variant av Hunger Games er dette? Forstår ikke Selbekk at dette er krig?» spør nå stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Bakgrunnen er at Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk har gått ut og oppfordret til å stemme på Israel i finalen til Eurovision Song Contest (ESC).

Det siste døgnet har han fått støtte fra frikirkeledere, Israelsvenner og andre, som også brukte torsdagskvelden på å stemme fram Israels låt «Hurricane» i semifinalen.

Selbekk stemte da for første gang i sitt liv i sangkonkurransen, og ga 20 stemmer til «Hurricane».

Konkurransen har alltid vært politisk, og stemmegivning har alltid vært politisk. — Vebjørn Selbekk, redaktør

Topper bettinglistene

Fredag morgen var det klart at Israels sang ligger som nr. 2 på bettlinglistene. De andre listetoppene er bidragene til Kroatia, Sveits og Irland.

– Sympatistemmer tror jeg har en stor betydning. Og det blir matematisk interessant hvis palestinaaktivister boikotter mens Israelsvenner mobiliserer. Da kan Israel faktisk gå hen og vinne hele greia, sier Selbekk til Vårt Land, og legger til:

– Det kan bli et sannhetens øyeblikk for mange palestinaaktivister.

– Argumentet for å ikke boikotte sangen fra ESCs ledelse, er at konkurransen er apolitisk. Bidrar ikke du nå til å gjøre den politisk ved å sympatistemme?

– Konkurransen har alltid vært politisk, og stemmegivning har alltid vært politisk. Se på Kypros som alltid støtter Hellas, og Hellas som aldri støtter Tyrkia. Det har alltid vært et stort politisk aspekt ved Eurovision, og det er utopisk å tro at det ikke skal være det, sier Selbekk.

---

Israel i ESC

Israel bidrar i år med sangen «Hurricane» under Eurovision Song Contest (ESC).

Sangen fremføres av artisten Eden Golan, og har nå rykket opp til å bli en av favorittene i årets finale.

Finalen finner sted i Malmö og Israels deltakelse har ført til store protester i gatene i vertsbyen, der også Greta Thunberg har deltatt.

Sangkonkurransen er historisk kjent under navnet Melodi Grand Prix.

---

I kveld skal jeg stemme i #Eurovision for første gang i mitt liv. Publisert av Vebjørn Selbekk Torsdag 9. mai 2024

– Motbydelig

Selbekks oppfordring til å stemme på Israel ble omtalt i flere medier i går. Han skrev et innlegg på Facebook, som er blitt delt i stor skala.

Fredag formiddag gikk Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) ut mot kampanjen. Han skrev at han reagerer knallhardt på Selbekks utspill.

«Nå, samtidig som IDF rykker inn i Rafah og FNs spesialutsending mot Midtøsten anklager Israel for folkemord, sitter det altså voksne mennesker i Norge og stemmer 20 ganger på Israel i Eurovision som en slags statement. (...) Det som skjer i Gaza er blodig alvor, ikke en lek for nordmenn som vil sitte hjemme og sende stemmer i øst og vest på SMS,» skriver Kristjánsson.

Han avslutter innlegget på denne måten:

«Det er både tragisk og komisk. Men mest av alt er det faktisk motbydelig.»

Er krig og barnemord bare en lek for Vebjørn Selbekk? Etter terrorangrepet mot Israel 7. oktober advarte Vårt Lands... Publisert av Mímir Kristjánsson Fredag 10. mai 2024

– Flere sider av saken

– Mimir har rett til å mene akkurat det han vil, men det er flere sider av denne saken, svarer Vebjørn Selbekk.

– Det handler ikke bare om det som skjer på Gaza-stripen, som jeg mener Hamas bærer ansvaret for. Men det handler også om at det fortsatt sitter over 100 gisler på Gaza etter angrepet 7. oktober, og det handler om at en 20 år gammel jente ikke kan bevege seg utendørs i den mest antisemittiske byen i Europa, sier han med henvisning til at artisten Eden Golan må ha politibeskyttelse i det flere titusen demonstranter har inntatt Malmös gater.

Selbekk tror Israels listeplassering hos bettingselskapene kan skyldes at folk ble imponert over at Eden Golan fremførte Hurricane under stort press. Og han legger til at det er en god sang.

Selbekk har aldri stemt før i ESC, noe jeg kan gjette at handler om at dette er Europas største homofile feiring, Men nå er han ESC-entusiast. — Mímir Kristjánsson

Tvinger fram svar fra NRK

– Uansett hvor glad man måtte være i Israel, bør de fleste kunne være enige om at det som skjer på Gazastripen er en krig på liv og død, ikke en lek, sier Mímir Kristjánsson, og gjentar til Vårt Land at han synes utspillet til Selbekk er motbydelig.

Han legger til at han mener redaktøren kke «har en spesielt voksen måte å delta i samfunnsdebatten på».

– Selbekk har aldri før stemt i ESC, noe jeg kan gjette at handler om at dette er Europas største homofile feiring, men nå er han ESC-entusiast, påpeker Kristjánsson, og legger til:

– Dette er tilværelsens uutholdelige letthet.

– Selbekk tror sangen kan vinne. Burde Israelskritikerne satset på stemming fremfor for boikott?

– Sånn må det heller bli. Men hvis Israel vinner, vil det tvinge fram noen ganske åpenbare svar fra ESCs ledelse, og fra NRK her hjemme. De insisterer på at dette ikke er en politisk konkurranse. Men hvis Israel vinner på grunn av massiv mobilisering mens palestinavennene avstår fra stemming, så har konkurransen bevist det motsatte en gang for alle.

– Kan ikke ‘Hurricane’ også vinne fordi det faktisk er en bra ESC-låt?

– Jo, men den har jo ikke vært favoritt til nå. Så plasseringen på bettinglistene er ganske sikkert på grunn av politisk mobilisering.

Italiensk støtte

Vårt Land har kontaktet Per Sundnes, tidligere ESC-programleder, og bedt ham vurdere sangen. Sundnes sier han avslår alle intervjuforespørsler, men skriver i en sms at det kunne vært interessant å vite hva italienerne tenker.

Han viser til at den italienske kringkasteren RAI etter semifinalen skal ha avslørt stemmetallene fra Italia. Her fremgikk det at Israel hadde fått nesten 40 prosent av stemmene.

Tallene får Elisabetta Cassina Wolff, som er førsteamanuensis i historie ved Universitet i Oslo og ekspert på italiensk politikk, til å stusse.

Nylig publiserte hun en forskningsartikkel i Agora, som viste at italienere var stadig mindre bevisste rundt antisemittisme og holocaust, og at prosentandelen mennesker som svarte at de ikke trodde på holocaust var stigende.

Støtter ultranasjonalisme

– Så ut fra det jeg har forsket på, så er jeg overrasket over stemmetallene.

Men etter å ha tenkt seg om skriver Wolff i en epost til Vårt Land:

– Egentlig, tenker jeg, er kanskje disse tall ikke i motsetning til min undersøkelse. Kan denne høye prosenten forklares med at disse italienerne støtter en ultranasjonalistisk politikk drevet av Netanyahu og hans høyreradikale allierte, ved å samtidig bagatellisere Israels ansvar i drapene i Gaza? Dette kan gå sammen med tendensen til å bagatellisere Italias ansvar i Holocaust, sier hun, og legger til:

– Men ikke undervurder at det kan finnes en reell og legitim støtte til et land som på en så forferdelig måte er blitt angrepet 7. oktober av Hamas i eget territorium.

Vårt Land har også kontaktet den italienske artisten Victoria de Angelis, som vant ESC i 2021 sammen med bandet Måneskin. Hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.