Nå kan ikke de som bruker Deichman-bibliotekene i Oslo lese e-bøker eller lytte til digitale lydbøker på norsk. I dag legges nemlig låne-appen Allbok ned, uten at Deichman har funnet noen erstatter.

I starten av januar ble det klart Bokbasen, som leverer Allbok, kom til å legge ned tjenesten. 27. mars opplyste Deichman låntakerne om at de vil stå uten tilbud frem nytt system er i havn.

– Vi hadde et håp om å få plass en løsning før avtalen med Bokbasen gikk ut 24. april. Men det viste seg å bli for krevende, sier Ellen Aabakken, seksjonsleder for fysisk og digital samling ved Deichman.

Biblioteket er nå midt i en offentlig anskaffelsesprosess. De kan derfor ikke gi noen opplysninger om framtidig løsning eller hvor lang tid det vil ta, opplyser Aabakken.

Hun sier biblioteket har håp om at det vil skje i år.

8.500 brukere

Ifølge Aabakken har Allbok-appen hatt 8.500 aktive brukere.

– Det har kommet henvendelser fra lånere som synes det er synd at tilbudet får en pause, forteller hun.

Deichman har foreløpig satt av cirka 2 millioner til e-bøker og e-lydbøker i 2024. Utgifter til tekniske løsninger kommer i tillegg. De får også eksemplarer av e-bøker på innkjøpsordningene fra Kulturdirektoratet.

– Hva skjer med de budsjetterte pengene nå?

– En del er allerede brukt på innhold. Resten må vi fordele på senere måneder. Kanskje vil vi også komme til å bruke mer på Libby, som har e-bøker og lydbøker på andre språk enn norsk.

Libby er også en av løsningene Deichman henviser til i overgangsperioden mot ny låneapp for digitale bøker.

Det har kommet henvendelser fra lånere som synes det er synd at tilbudet får en pause — Ellen Aabakken, seksjonsleder ved Deichman

Markedet for tjenester av den typen Deichman leter etter, er lite, opplyser biblioteket. Særlig gjelder det for norske boktitler.

Rogaland har ny app

Bokbasen har siden 2020 hatt Allbok-avtale med Deichman og med bibliotekene i Rogaland. I Rogaland er allerede en ny utlåns-app på plass: Bookbites.

Rådgiver i Rogaland fylkeskommune, Bjørn Kjetil Fredriksen, forteller at Bookbites har vært i bruk fra 4. april, men at det samtidig har vært mulig å bruke Allbok til lesing og lytting. Fra og med denne uken virker kun Bookbites.

Systemene bibliotekene bruker for utlån av e-bøker og lydbøker er todelt. Den ene delen er en innholdstjeneste som bibliotekene kan bruke til innkjøp av bøker. Den andre delen er selve appen for dem som låner, leser og lytter til bøkene. Til nå har kun Bokbasen og Biblioteksentralen vært mulige innholdsleverandører.

Fredriksen sier avtalen med Bokbasen utløp 17. april i år. 4. januar sendte de derfor ut prisforespørsel til Bokbasen og Biblioteksentralen.

– 8. januar fikk vi svar om at Bokbasen legger ned Allbok.

Rogaland bruker nå Biblioteksentralen og Bookbites, likt de fleste andre fylker. De har 2.700 lånere som har lånt 9.000 bøker og lydbøker siden BookBites startet opp 3. april, oppgir Fredriksen.

Trakk seg ut

Bokbasen utvikler digitale produkter for bokbransjen. I stedet for å levere nye tilbud på anbud, har de valgt å avvikle appen Allbok bibliotek når avtalene med Deichman og Rogaland løp ut.

Ifølge administrerende direktør Tone Løyland har anbudene i feltet vært rettet mot at de som leverer innholdstjenesten, er forhandlere som kan gi rabatt på bøkene.

Bokbasen har i stedet lagt til rette for at forlagene skal kunne selge boklisenser direkte til bibliotekene. De har ikke ønsket å endre denne modellen, og har derfor trukket seg ut.

– Vi ønsker å drifte en plattform for direktesalg. Vi vil ikke være forhandler på vegne av forlagene, sier Løyland.