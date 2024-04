Den mangeårige skuespilleren Svein Tindberg står sammen med regissør Kjetil Bang-Hansen bak flere av norsk teaterhistories store suksesser. Både Markuseevangeliet, Apostelens gjerninger og Abrahams barn har gått for fulle hus. Det sistnevnte stykket, som hadde premiere på Det Norske Teatret i 2011, ble spilt hele 350 ganger. Også det forrige samarbeidsprosjektet deres, Gudspartikkelen (2021–2023), gikk godt og lenge. Nå er duoen aktuell med et nytt bibelspekket teaterstykke, Esau og Jakob, denne gang med premiere i Storsalen, Normisjons lokaler i Oslo.

– Hvordan blir det å gå fra Abrahams barn til Abrahams barnebarn?

– Hehe! Ja, Abrahams barnebarn er jo en fortsettelse av historien. Jeg beveger meg ellers både forover og bakover i bibelfortellingen. Det begynner med Kain og Abel, jordens aller første brødrepar. Så er det Abrahams barn, Isak og Isamel, Abrahams barnebarn, Esau og Jakob, og Abrahams oldebarn, med Josef i brønnen og brødrene hans. Størstedelen av Første Mosebok handler om brødre i krig. Bror mot bror. Og det gir jo noen klare assosiasjoner til dagen i dag, sier Tindberg.

– Hva tenker du om det?

– Det er jo et farlig landskap å stikke nesa si fram i. Min oppgave er ikke å stå og fortelle om hva Israel og Hamas har gjort i dag, men å sette konfliktene inn både i mitt eget liv og en større sammenheng, sier han.

Mener krigen i Gaza forsterker fortellingen

Skuespilleren, som selv har skrevet den dramatiske teksten, hadde jobbet med stoffet i fire måneder da Hamas gikk til angrep på Israel den 7. oktober i fjor.

– Utgangspunktet mitt var ikke krigen, men det er klart at den forsterker fortellingen. Når Rebekka i bibelfortellingen er gravid, slåss barna inni magen hennes. Da hun går til Gud for å be om råd, svarer Gud: To folkeslag bor i ditt liv. To folk skal skilles før de blir født. Det er jo ganske sterkt, sier Tindberg.

Han synes også det interessant hva Isak i bibelteksten sier til Esau, mer som en slags forbannelse enn en velsignelse: «Av sverd skal du leve, din bror skal du tjene, men når du river deg løs, skal du kaste åket hans av nakken.»

– Det er jo barnslig bare å overføre dette og sette likhetstegn med konflikten i dag. Men altså, du tror jo nesten ikke det du leser!

Tindberg, som altså enda en gang kommer tilbake til Bibelens fortellinger i en teateroppsetning, synes bibeltekstene er svært engasjerende.

– Det er fantastiske tekster. Bibeltekstene er urtekster for i hvert fall tre religioner og mange flere kulturer. Og det er fascinerende at så mye av denne hjørnesteinen i vår kultur handler om konflikt mellom brødre, sier han.

Både alvor og varme

– Forteller det oss noe om at de hardeste konfliktene ofte er mellom dem som står hverandre nærmest?

– Ja, det er jo ofte slik. Se på alle konfliktene rundt om i verden. Russere og ukrainere, israelere og palestinere. Kosovo, Jemen, Sudan, Somalia, Haiti. Det er hele veien, sier han.

I forestillingen forteller Tindberg både bibelstoffet og en historie om seg selv. Selv møtte han bibelfortellingen om Esau og Jakob som liten gutt på et gartneri i Horten, der tanta og onkelen hans bodde.

– Tante Marie og onkel Torleif var kristne. I gangen hos dem hang det et bilde av Jakob og himmelstigen, og siden har historien om Esau og Jakob levd i meg. Nå er jeg jo blitt pensjonist, men jeg følte at det bodde en historie til inni meg som jeg vil fortelle, sier han.

Det blir innimellom blomstrende, spøker han, med gartneriet midt i alt. Det er både humor og varme i Tindbergs Esau og Jakob-historie.

– Jeg kaller gjerne forestillingen for historien om to brødre fra Bibelen og en tante fra Horten, sier han.

Lang dags ferd mot tilgivelse

– Hva mer er det som fascinerer deg ved fortellingen om Esau og Jakob?

– I alle tilfellene av konflikt i Første Mosebok er de utløst av en helt klar forskjellsbehandling. I første omgang er det jo faktisk Gud som liker Abels offer, men ikke Kains. Med Esau og Jakob er det kjempetydelig: Faren elsket den ene, og moren elsket den andre. Jakob fortsetter på samme måten og elsket Josef mer enn de andre. Forskjellsbehandling blir til sjalusi, blir til raseri, blir til hat, kan bli til brodermord, sier han.

Samtidig liker Tindberg å tenke at historiene ikke bare handler om hat og konflikt. Da snur han det på hodet og ser dem som en «lang, tung og vanskelig vei fram mot tilgivelse». Hva stykket hans kan lære oss om tilgivelse, vil han ikke røpe før premieren.

– Det skal du få se! sier han og ler.

– Men tilgivelse er åpenbart en viktig tematikk?

– Det er det absolutt!

Premiere i Normisjons storstue

Tindberg sier at Esau og Jakob er en nokså «stille» fortelling. Han kommer ikke til å ta på seg løsneser for å spille Esau og Jakob, som han sier. I det siste har han og regissør Kjetil Bang-Hansen begynt å lure på om det egentlig er teater de lager.

– Eller er det rett og slett bare bekjennelser, antyder skuespilleren.

Han synes Storsalen, Normisjons storstue i hovedstaden, er et fint sted å ha teaterpremiere.

– Storsalen er et kult sted midt i Oslo sentrum. Jeg er jo pensjonist og har ikke et teater lenger. Så hvorfor ikke spille her i stedet for å leie et teater? Jeg synes det er en morsom idé. Så er det jo pussig at jeg nå skal stå og spille teater på stedet der Ole Hallesby holdt helvetestalen sin, sier han med henvisning til den berømte radiotalen fra 1953, og til teologen og indremisjonsformannen han selv også har spilt i en fremføring på Litteraturhuset for snart ti år siden.

– Men jeg trives godt her, jeg nå! legger han til.

– Du kommer også etter hvert med bok om Esau og Jakob, forstår jeg?

– Det er avtalen med Bibelselskapet, som er produsent for teaterstykket sammen med Victoria Productions, at dette stoffet skal bli en bok også, sier Tindberg.

– Jeg har opplevd samarbeidet som bare positivt.

Har listet seg inn i Bibelen

Etter de ni planlagte forestillingene i Storsalen, er det slutt på fremføringene i Oslo. Til høsten skal Tindberg spille stykket på Rogaland teater, og så drar han på turné med det i 2025, «dersom det er noen som vil ha oss», som han sier.

– Du har tydeligvis ikke planer om en rolig og avslappet pensjonisttilværelse helt ennå?

– Ikke riktig ennå, nei! Nå er det Esau og Jakob, og så er jeg på Gålå hele sommeren med Peer Gynt. Jeg skal også lage et pasjonsspill til åpningen av domkirken i Stavanger i påsken neste år, sammen med Ragnar Bjerkrheim. Så helt pensjonist er jeg vel ikke, nei, sier 70-åringen.

– Det er ikke Kjetil Bang-Hansen (83) heller, tydeligvis?

– Nei, jeg vil ikke gå et skritt i dette landskapet uten å ha Kjetil med meg. Vi har gjort alle disse monologene sammen, og det å avslutte sammen er riktig. For å være litt høy på meg selv, mener jeg jo at Kjetil og jeg har skapt en egen gren i norsk teater. Vi har listet oss inn i et landskap som ingen av oss kjente, og blitt mer og mer kjent der.

– Du har listet deg inn i Bibelen – og nå virker det som om du trives ganske godt der?

– Ja, det gjør jeg! sier Svein Tindberg.

Svein Tindberg

70 år

Skuespiller, nylig pensjonert fra Det Norske Teatret

Blant annet kjent for forestillingene Markusevangeliet , Apostlenes gjerninger og Abrahams barn , som både har høstet positive kritikker og vært store publikumssuksesser

, og , som både har høstet positive kritikker og vært store publikumssuksesser Var sist aktuell med forestillingen Gudspartikkelen (2021 til 2023), også dette stykket i samarbeid med regissør Kjetil Bang-Hansen

(2021 til 2023), også dette stykket i samarbeid med regissør Kjetil Bang-Hansen Tindberg og Bang-Hansen har premiere på forestillingen Esau og Jakob i Storsalen i Oslo lørdag 13. april. Stykket spilles ni ganger i Storsalen fram til 27. april. Det settes opp på Rogaland Teater til høsten, og skal på norgesturné i 2025.

